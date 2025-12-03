Το σήμα ήταν σαφές με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη: Ο Τσίπρας επιστρέφει με νέο κόμμα.

Μετά από περίπου δυόμισι χρόνια από την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σήμανε την επανεκκίνηση με την έμμεση προαναγγελία για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Μιλώντας για την ανάγκη να υπάρξει ένα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα σε κάθε πλευρά ότι αυτό που απαιτείται, σήμερα για τη δημοκρατική παράταξη, είναι να προχωρήσει σε διεργασίες Επανίδρυσης της πολιτικής και οργανωτικής της υπόστασης.

Η αναφορά του ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος αποτέλεσε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι απαιτείται κάτι καινούργιο.

«Και η διέξοδος σήμερα είναι μέσα από τη παρέμβασή μας οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες να δώσουμε μια φρέσκια πνοή που θα παρασύρει τις αδρανείς γραφειοκρατίες» είπε και συμπλήρωσε: «Εναν νέο άνεμο αλλαγής, που όμως για να έρθει για τον τόπο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσει από εμάς».

Ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία του έβαλε το πλαίσιο για την αναγκαία ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες.

Τι ενδιαφέρον είναι ότι ο Τσίπρας γυρίζει σε συνταγές καθαρά πολιτικές με αναφορές σε πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης που κάποτε ήταν κυρίαρχες. Μάλιστα το είπε καθαρά ότι απαιτούνται σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Τσίπρας ανοίγεται κυριολεκτικά πρώτη φορά και μίλησε για πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι.

Έβαλε όμως έναν όρο βασικό που σπάνια τον ακούς από πολιτικούς αρχηγούς ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα είναι αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση.

«Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν» τόνισε στο προσκλητήριο του, χωρίς προνόμια και αξιώματα, αλλά συλλογικό όραμα για την Αλλαγή.

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας που μίλησε για το χτίσιμο ενός μεγάλου κινήματος ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα, «δεν πάει άλλο», θεώρησε ότι η παρουσία των πολιτών , τουλάχιστον των περισσοτέρων, στην ομιλία του ήταν μια εκδήλωση προσδοκίας, μια δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι.

Ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία του έβαλε τις βάσεις για την έναρξη ενός νέου πολιτικού αγώνα ενάντια στην παρούσα κυβέρνηση στην οποία άσκησε δριμεία κριτική.

Η εκδήλωση ήταν ουσιαστικά μια υπογραφή ενός πολιτικού συμβολαίου για μια νέα πολιτική προσπάθεια που θα επιχειρήσει να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε παρών και ξεκίνησε ένα νέο ταξίδι για νέες πολιτικές θάλασσες με νέο πολιτικό σκάφος.

Αν θα είναι ούριος ο άνεμος θα φανεί λίαν συντόμως.