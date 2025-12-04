Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στον δρόμο Πτολεμαΐδας-Κοζάνης, όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν εργαζόμενοι στη ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λεωφορείο ιδιώτη, το οποίο σε καθημερινή βάση μεταφέρει εργαζόμενους της ΔΕΗ και εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με 40 επιβάτες προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου διότι ο οδηγός υπέστη ανακοπή.

Ένας από τους επιβαίνοντες, αναφέρει το kozan.gr, όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός κατέληξε, ενώ οι εργαζόμενοι είναι εκτός κινδύνου και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.