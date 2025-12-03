Τραγωδία με θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα (3/12) στους Κουραμάδες της Κέρκυρας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η συνοδηγός 75 περίπου ετών, ενώ η οδηγός περίπου 48, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το corfunews.gr, οι δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, εγκλωβίστηκαν στο αμάξι και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της συνοδηγού.

Ακομα δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία τόσο για την ηλικία των γυναικών όσο και για τις συνθήκες του δυστυχήματος.