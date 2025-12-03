Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή πήρε ο 29χρονος που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, με θύμα έναν 24χρονο.

Το αίτημα για την αναβολή της διαδικασίας υποβλήθηκε από την πλευρά της υπεράσπισης, προκειμένου να μελετηθούν νέα στοιχεία τα οποία προστέθηκαν στη δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή στις 12:00 και κατά τις 12:45 εξήλθε των δικαστηρίων μέσα σε περιπολικό.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 29χρονος βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη και τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.



Μεθυσμένος και υπό την επήρεια ναρκωτικών

Χρήση κοκαΐνης είχε κάνει, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ο 29χρονος οδηγός ΙΧ που το περασμένο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αρτέμιδα, παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο και τραυμάτισε δύο γυναίκες.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί μετά το δυστύχημα έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια/λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο το οποίο, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο και το 2020 όπου τότε είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Υπενθυμίζεται πως από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν επίσης η μητέρα, η αδελφή αλλά και η σύντροφος του 24χρονου, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Ο 24χρονος είχε φθάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο που ζούσε, για να παραστεί στην ορκωμοσία της 21 ετών φίλης του.