Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Σχιστού, στο ύψος του Κερατσινίου, με μία γυναίκα νεκρή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα επέβαινε ως συνοδηγός σε φορτηγό που ανετράπη, το οποίο οδηγούσε ο γιος της.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι

Το όχημα κινούνταν προς Κερατσίνι και, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ανετράπη στο οδόστρωμα κοντά στην οδό Τριπόλεως.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Τον οδηγό, ο οποίος φέρει ελαφρά τραύματα, απεγκλώβισε η Πυροσβεστική.