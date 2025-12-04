Την ανάγκη η Ελλάδα και η Δύση να αναλάβει τον ιστορικό ρόλο που τους αναλογεί απέναντι στην Τουρκία αναφορικά με την επίλυση του Κυπριακού επανέλαβε ο Πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός, Προκόπιος Παυλόπουλος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική – Athens Policy Dialogues», που πραγματοποιείται 4 και 5 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο King George και οργανώνεται από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα Το Βήμα.

Ο κ. Παυλόπουλος εξέφρασε την ανησυχία πως «η Τουρκία θέλει να καταπιεί την Κύπρο», συνομιλώντας με την Δήμητρα Κρουστάλλη, Διευθύντρια Σύνταξης στην εφημερίδα Το Βήμα στο πλαίσιο της ενότητας «Η επίλυση του Κυπριακού ως Προϋπόθεση για την εμπέδωση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο». Τόνισε, δε, πως η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα καταλήγει στην Γαλάζια Πατρίδα και αφορά σε βλέψεις για το Αιγαίο και την Θράκη.

Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή συγκυρία ευνοεί την προώθηση ουσιαστικών βημάτων προόδου για το Κυπριακό ο κ. Παυλόπουλος τόνισε πως ο ρόλος της Κύπρου παραμένει κρίσιμος, γεωγραφικά, πολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά σημειώνοντας πως «ακόμη κι αν στο παρελθόν δεν διαφαίνονταν προοπτικές, τώρα είναι αναγκαίο να υπάρξουν. Η Ελλάδα, μάλιστα, έχει ιδιαίτερη ευθύνη να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με τον κ. Παυλόπουλο, η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται σε φάση «κοσμογονίας» εξελίξεων όπου η Κύπρος έχει κομβικό ρόλο και στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται να ασκηθεί πίεση από την πλευρά της Ελλάδας προκειμένου να μην χαθεί πιθανόν μία ιστορική ευκαιρία. Η Τουρκία, εφόσον θέλει να έχει ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική, πρέπει να αποδεχθεί ότι η Κύπρος δεν μπορεί να παραμένει υπό κατοχή.

Εκφράζοντας την ενόχλησή του για την πρόσφατη δήλωση του ο Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ και την αναφορά στην Κύπρο «ως απόστημα σε υγιές σώμα» ο κ. Παυλόπουλος υπογράμμισε την πλήρη απουσία θεσμικού πλαισίου από τέτοιες τοποθετήσεις που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα. Όπως εξήγησε, η αναφορά σε συνεργασίες από την Κασπία έως τη Μεσόγειο, ουσιαστικά περιγράφοντας και οριοθετώντας τον χώρο της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και οι προτροπές «να τα βρούμε» παρακάμπτουν το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

<br />

Στο πλαίσιο αυτό τόνισε πως δεν μπορούν να υπάρξουν συμφωνίες ερήμην του θεσμικού κεκτημένου ενώ υπογράμμισε πως το Διεθνές Δίκαιο δεσμεύει και την Τουρκία ενώ χαρακτήρισε ως νομικά ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ερωτώμενος για το εάν το θερμικό πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου δεσμεύει και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ο κ. Παυλόπουλος σημείωσε πως οι διεθνείς κανόνες δεν προσαρμόζονται στην πολιτική βούληση του εκάστοτε οικονομικά ισχυρού. Υπογράμμισε, δε, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αποδεχθεί τον περιφερειακό ρόλο που της επιφυλάσσουν οι ΗΠΑ συμπληρώνοντας πως αν οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν υπερασπιστούν τη δική τους ιστορική και θεσμική υπόσταση, θα ζημιωθούν τελικά και οι ΗΠΑ καθώς η σχέση με την ΕΕ υπήρξε θεμέλιο της αμερικανικής ισχύος.

Ειδική αναφορά έκανε στον δημόσιο διάλογο που αφορά στην αποσύνδεση της Τουρκίας από την πολιτική κυρώσεων σε σχέση με τη Ρωσία χαρακτηρίζοντάς την κίνηση αυτή ως «κολοσσιαίο λάθος». Όπως σημείωσε η Τουρκία υπήρξε πρότυπο για τον αναθεωρητισμό του Πούτιν στη λογική του ότι αφού δεν υπήρξαν συνέπειες για την εισβολή στην Κύπρο, γιατί να υπάρξουν για την Ουκρανία. Όπως υπογράμμισε, η Τουρκία δεν μπορεί να μένει ατιμώρητη και η Κύπρος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως υποσημείωση «για χάρη» της στάσης της Άγκυρας έναντι της Ρωσίας.

Τόνισε πως το Κυπριακό απαιτεί καθαρές θέσεις και συνολική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία τονίζοντας πως οι θέσεις μας θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτες: – Ομοσπονδιακό κράτος — συνομοσπονδία δεν είναι λειτουργικά και νομικά δυνατή, ούτε συμβατή με την ΕΕ. – Πλήρως αντιπροσωπευτική δημοκρατία. – Πλήρης κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. – Μία ιθαγένεια, μία διεθνής νομική προσωπικότητα. – Αποχώρηση στρατευμάτων κατοχής. – Κατάργηση εγγυήσεων τρίτων.

Ο κ. Παυλόπουλος εξήγησε ότι το πλαίσιο αυτό είναι αδιαίρετο, αν αφαιρεθεί ένα στοιχείο, η συνολική αρχιτεκτονική καταρρέει. Συμπλήρωσε, δε, πως ο Ελληνισμός έχει πολύ περισσότερη ισχύ, οικονομική και στρατιωτική, από ό,τι στο παρελθόν για να υπερασπιστεί τις θέσεις αυτές υπογραμμίζοντας πως δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για φόβο «θερμού επεισοδίου» ως δικαιολογία αδράνειας.