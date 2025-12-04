Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στο συνέδριο του Βήματος, ανέφερε: «Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει ραγδαία και έχει μεγάλη σημασία να διαβάσουμε σωστά τη συγκυρία. Να διαβάσουμε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που διαγράφονται στον ορίζοντα»

Έπειτα ο κ. Τασούλας έκανε ιστορική διαδρομή στην περιοχή και φτάνοντας στο σήμερα είπε: «Η Ελλάδα λόγω της θέσης της στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, ακόμη κι αν το ήθελε, δεν κατάφερε να μείνει έξω από τις θύελλες που συγκλόνισαν την περιοχή».

Στη συνέχεια ο ΠτΔ επεσήμανε: «Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει και αλλάζει μέσα σε ένα κόσμο που βρίσκεται σε μια περίοδο δραματικών ανακατατάξεων. Για να κατανοήσουμε τη θέση και τις δυνατότητες της Ελλάδος, πρέπει να εξετάσουμε τις αλλαγές που συντελούνται. Αυτός είναι και ο στόχος του συνεδρίου μας.

Η Ανατολική Μεσόγειος δεν εξελίσσεται ανεξάρτητα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η στάθμη των εθνικών ανταγωνισμών ανεβαίνει αισθητά για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνοδεύτηκε από προβλέψεις ότι θα τελείωνε σύντομα. Ήδη πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια και είναι αβέβαιοι οι όροι ενός πιθανού τερματισμού, ενώ διακινούνται εικασίες, ακόμη και για επέκτασή του που πυροδοτούν σενάρια για επανεξοπλισμούς».

Δείτε εδώ ολόκληρη την ομιλία του Κωνσταντίνου Τασούλα

Αναφερόμενος στον ρόλο της χώρας μας σε αυτό το σκηνικό, ο κ. Τασούλας επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν περίμενε τον πόλεμο στην Ουκρανία για να προχωρήσει σε ανανέωση των Ενόπλων Δυνάμεων, γι΄αυτό και δεν υπάρχει δίλημμα επανεξοπλισμού, καθώς διατηρεί πάντα το αξιόμαχο των δυνάμεων της.

Στη συνέχεια, μίλησε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που «δυναμώνουν ποικιλοτρόπως», με κλιμάκωση των επενδύσεων και για την ενεργειακή ασφάλεια, σχέσεις που συμβάλλουν και στη γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή.

Ο ΠτΔ εξήρε και την αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία, που δίνει «προοπτική και αξία» στις δύο χώρες κι έκανε λόγο για την πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά που παραλαμβάνουμε σε λίγες μέρες, τον «Κίμωνα». Αναφέρθηκε επίσης στην «ώριμη« πλέον, «στέρεα και ισχυρή» στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, καθώς και με τη «φίλη χώρα Αίγυπτο», που συμβάλλει επίσης στη γεωπολιτική σταθερότητα.

Επέμεινε εξάλλου, ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τον διάλογο και την ειρηνική επίλυση των όποιων διαφορών και ειδικά σε αυτό το ρευστό περιβάλλον και πάντα στο πλαίσιο της συμμετοχής μας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, αλλά και ως μη μόνιμο μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ, «προωθούμε συστηματικά την ειρηνική συνύπαρξη και τον διάλογο».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέχεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στο Κυπριακό τονίζοντας: «Η προώθηση της συνεργασίας και της ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής περνάει μέσα από την εξεύρεση δίκαιων και βιώσιμων λύσεων σε χρονίζοντα προβλήματα που εξακολουθούν να δημιουργούν αστάθεια και να ναρκοθετούν οποιαδήποτε προσπάθεια συνεργασίας.

Πρώτα και κύρια το Κυπριακό. 51 έτη μετά την παράνομη εισβολή, η συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου τμήματος της Κύπρου παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε την επικράτηση μόνιμης ειρήνης, εάν παράλληλα δε δημιουργηθούν οι συνθήκες για δίκαιη, λειτουργική και μόνιμη λύση του κυπριακού», σημείωσε ο κ. Τασούλας και τόνισε πως η Ελλάδα δε θα πάψει να αγωνίζεται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μιλώντας για το παλαιστινιακό ζήτημα, ο κ. Τασούλας επεσήμανε: «Η δημιουργία ενός ορίζοντα για την επίλυση του Μεσανατολικού στη βάση των δύο κρατών είναι βέβαιο ότι θα αποδυναμώσει τις ακραίες φωνές σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και θα απελευθερώσει την τεράστια δυναμική συνεργασιών μεταξύ των χωρών της περιοχής». Σε αυτό το πλαίσιο, εκτίμησε ότι θα συνδράμουν οι συμφωνίες του Αβραάμ, η ενδυνάμωση της Παλαιστινιακής Αρχής, αλλά και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στην περιοχή.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπό το βάρος των αλλαγών που υφίσταται ο πλανήτης και με την κλιματική κρίση, κάλεσε σε κοινή μάχη κράτη, κυβερνήσεις, κινήματα και κινήσεις πολιτών για έναν καλύτερο κόσμο.