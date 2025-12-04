Την ανάγκη ύπαρξης εθνικού σχεδίου και εθνικής αυτοπεποίθησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης; Πρόεδρος, ΠαΣοΚ, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική – Athens Policy Dialogues», που πραγματοποιείται 4 και 5 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο King George και οργανώνεται από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα Το Βήμα.

Συγκεκριμένα, αφού εξέφρασε επισημάνσεις προς την κυβέρνηση για μια σειρά ζητημάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα οφείλει να «κοιτάξει το στρατηγικό βάθος στα Βαλκάνια μακροπρόθεσμα» και να υιοθετήσει απέναντι στην Τουρκία μια συνεπή στάση, που συμπυκνώνεται στο εξής: «Κύριοι, ελάτε στη Χάγη για το ένα και μοναδικό ζήτημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητες μιας κυβέρνησης, στην οποία το ΠαΣοΚ θα έχει ρόλο, ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έκανε λόγο για τρεις βασικούς άξονες.

Πρώτον, αναφέρθηκε στη σημασία να υπάρξει ένα «κανονικό Υπουργείο Εξωτερικών», στο οποίο οι διπλωμάτες χαράσσουν στρατηγικά την εξωτερική πολιτική σε βάθος χρόνου. «Όχι άλλα να κάνουμε το ένα την Τρίτη, το άλλο την Τετάρτη και κάτι διαφορετικό την Πέμπτη», σχολίασε σκωπτικά.

Δεύτερον, εξήρε τη σημασία μιας σοβαρής και τεκμηριωμένης παρουσίας στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι σήμερα η χώρα πηγαίνει απροετοίμαστη στα περισσότερα συμβούλια.

Τρίτον, παρατήρησε ότι «προφανώς πρέπει να συζητάμε με την Τουρκία», αλλά αυτό να γίνεται χωρίς αυταπάτες.

Ειδική αναφορά έκανε στην αμυντική βιομηχανία, την οποία, όπως υποστήριξε, «έχουμε αφήσει στο έλεος του Θεού». Υπάρχουν σοβαρά μυαλά στο εξωτερικό αλλά και οικονομικές δυνάμεις στη χώρα. Χρειαζόμαστε μια συναίνεση ώστε να επενδύσουμε στρατηγικά στην έρευνα της στρατιωτικής βιομηχανίας, έσπευσε να προσθέσει.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το τεράστιο έλλειμμα της ελληνικής διπλωματίας

Την ίδια στιγμή, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει να σχεδιάσει τη στρατηγική γεια την Ανατολική Ευρώπη και μετά να αγωνιστεί διπλωματικά και διακομματικά, ώστε αυτή να γίνει στρατηγική των Βρυξελλών. «Θεωρώ αδιανόητο να δίνουμε 4 δισ. ευρώ στην Αίγυπτο, 2 δισ. ευρώ στη Λιβύη και να μην είμαστε πουθενά. Το θεωρώ ένα τεράστιο έλλειμμα της ελληνικής διπλωματίας», τόνισε.

Το ίδιο αιχμηρός εμφανίστηκε και στο ζήτημα των κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων. «Πρέπει να μπαίνουν σε ένα πλαίσιο που να ευνοεί και εμάς. Όχι να μπαίνουμε σε ένα ράλι με την Τουρκία», τόνισε. «Είναι λογικό μια χώρα που υπονομεύει την Ευρώπη να αγοράζει όπλα από χώρες της Ευρώπης;», διερωτήθηκε, συμπεραίνοντας ταυτόχρονα ότι «πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες».

Όλα αυτά θέλουν συζήτηση. Στην κυβέρνηση βλέπω μια έλλειψη διαλόγου. Όλα τα ξέρουν; Έγινε συζήτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια; Για την Αίγυπτο ή για τη Λιβύη; […] Γιατί να φορτωθεί η Ελλάδα τον Νετανιάχου σε αυτόν τον βαθμό; Αυτά θέλουν συζήτηση και διάλογο. Έτσι συγκροτείται η συναίνεση», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για τη στάση της κυβέρνησης

Επιφυλάξεις για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Επιφυλάξεις εξέφρασε και για το ζήτημα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, σημειώνοντας με νόημα «άμα δείτε καλώδιο, γράψτε μου». Και εξήγησε: Όταν ξεκινά μια επένδυση πρέπει να υπάρχει το δημοσιονομικό σκέλος και η διασφάλιση της εκτέλεσης της επένδυσης. Όλα τα υπόλοιπα είναι τυχοδιωκτισμός […] Σήμερα υπάρχει ο τραμπουκισμός της Τουρκίας. Δεν υπάρχει λόγος να πανηγυρίζουμε για το καλώδιο.

Ερωτηθείς από τον συντονιστή της συζήτησης και πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Γρηγόρη Τζιοβάρα, για τις ενεργειακές συμφωνίες των τελευταίων εβδομάδων, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης ναι μεν τάχθηκε υπέρ της μετατροπής της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, αλλά επεσήμανε ότι αυτό απαιτεί πολλαπλές πηγές (προμήθειας) και σταθερή στρατηγική. «Δεν μπορεί το 2019 ο πρωθυπουργός να λέει ότι τελειώσαμε με τους υδρογονάνθρακες και τώρα που άλλαξε η διοίκηση στις ΗΠΑ να καλωσορίζει ξανά τους υδρογονάνθρακες», ανέφερε.

Όσον αφορά την πρόσφατη συμφωνία για το λιμάνι της Ελευσίνας, ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. «Πρέπει να γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για κάθε επένδυση. Αυτήν τη συζήτηση δεν την είδα στη Βουλή. Είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση με τα λιμάνια», τόνισε.

«Όσο υπάρχει ο Νετανιάχου δεν είναι εύκολο να βρεθεί κάποια λύση»

Για το Μεσανατολικό, δήλωσε «πολύ συγκρατημένα αισιόδοξος», γιατί σ’ αυτές τις περιπτώσεις «πρέπει να υπάρχουν προσωπικότητες που θα δημιουργούν αγωγιμότητες εμπιστοσύνης προκειμένου να προχωρούν οι συμφωνίες». «Στις παρούσες συνθήκες, δεν βλέπω αυτές τις προσωπικότητες […] Όσο υπάρχει ο Νετανιάχου πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένα αισιόδοξοι, δεν είναι εύκολο να βρεθεί κάποια λύση», επέμεινε.

Τέλος, κληθείς να κάνει ένα σχόλιο για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ από το 2016 έχει αποδείξει την ισχύ της συναλλακτικής εξωτερικής πολιτικής. «Τι σημαίνει αυτό; Ότι επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού κι υπονομεύεται το διεθνές δίκαιο», εξήγησε, προτού αποφανθεί ότι «αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα και την Ευρώπη». «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τα επόμενα τρία χρόνια έως ότου ολοκληρωθεί η θητεία του Τραμπ», πρόσθεσε, τέλος.