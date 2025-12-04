Ρώτησε μία, ρώτησε δύο, ρώτησε τρεις. Την τέταρτη, αφού κοίταξε γύρω του σαν να ετοιμάζεται να εγκληματήσει, σήκωσε το χέρι του και άγγιξε απαλά τον διπλανό του στον αγκώνα. Τα επιφωνήματα των επιβατών αιωρήθηκαν πάνω από τις θέσεις τους και λόγω της αντίθετης φοράς του συρμού μετατοπίστηκαν προς τα πίσω, δημιουργώντας ένα μεγάλο ντόμινο έκπληξης.

Εκείνος, μεταξύ μουσικής, Spotify Wrapped και λευκού θορύβου, έβγαλε τα ακουστικά και μαζί τους έβγαλε τον εαυτό του από το λίμπο «Με συγχωρείτε», του είπε ο κύριος που τόλμησε να τον ακουμπήσει, «ποια είναι η επόμενη στάση;».

Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής και λίγα σφυρίγματα εξωτερικά του τρένου μέχρι να συνειδητοποιήσει πως ένας άνθρωπος προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του σε απόσταση αναπνοής και όχι χιλιοστών όπως είχε συνηθίσει μετά την πολύωρη χρήση του κινητού του.

Ο αιφνιδιασμένος άντρας, με γουρλωμένα μάτια, πήρε μερικές βαθιές ανάσες και άνοιξε το στόμα του, ένα στόμα από το οποίο, αν παρατηρούσε κανείς προσεκτικά, θα έβλεπε όλους εμάς να κρεμόμαστε από τις κλωστές που το κρατούσαν κλειστό μέχρι τότε. «Κάτω Αχαρναί» απάντησε τελικά και ένα ακόμα επιφώνημα, αυτό της ανακούφισης, γλίστρησε προς τον εξαερισμό του τρένου. Ευτυχώς, γλιτώσαμε τα αίματα.

Αυτό ήταν. Έβαλε ξανά τα ακουστικά του, βάλαμε και εμείς τα δικά μας μήπως και εμποδίσουμε με podcast, μουσική, το audiobook της Ιθάκης την καταγραφή της αποτρόπαιας αυτής σκηνής στη μνήμη μας. Ποιος ενοχλεί έναν άνθρωπο που φοράει ακουστικά εν έτει 2025, την ημέρα μάλιστα που κυκλοφόρησε το Spotify Wrapped και μάλιστα με νέα λειτουργία;

Στην καθιερωμένη εξατομικευμένη ανασκόπησή του, το Spotify πρόσθεσε την ηλικία ακροατή. Εκτός από το να μοιράζεται μαζί μας ποια τραγούδια και ποιοι καλλιτέχνες έπαιξαν περισσότερο στα ακουστικά μας, δίνει και μια εκτιμώμενη ηλικία βασισμένη στις μουσικές μας προτιμήσεις. Το αποτέλεσμα, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις στα social media, ήταν κάπως άστοχο.

To Spotify καθορίζει την ηλικία του ακροατή εξετάζοντας πρώτα το έτος κυκλοφορίας όλων των τραγουδιών που άκουσε μέσα στη χρονιά. Έπειτα, βρίσκει τη μουσική μιας εποχής που άκουσε περισσότερο σε σχέση με άλλους ανθρώπους της πραγματικής μας ηλικίας.

Έτσι, αν κάποιος είναι 25 αλλά ακούει πολλά κομμάτια από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, το Spotify μαντεύει ότι είναι περίπου 63. Η ηλικία του ακροατή, βέβαια, προστέθηκε στο Wrapped για να μεγαλώσει το παιχνίδι που γίνεται στο Instagram. Πολλοί, μεταξύ 20 και 40, έγιναν μέσα σε μια νύχτα 80 χρονών.

Μήπως, τελικά, ο άντρας που δεν απαντούσε στον διπλανό του στο τρένο δεν άκουγε καλά λόγω της ηλικίας του;