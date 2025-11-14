Τα τραγούδια «Walk My Walk» και «Livin’ on Borrowed Time» των Breaking Rust βρέθηκαν στην κορυφή του αμερικανικού Viral 50 του Spotify, που καταγράφει τα «πιο viral τραγούδια αυτή τη στιγμή» σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με την υπηρεσία streaming. Το πρώτο, μάλιστα, βρέθηκε πρώτο στη λίστα Country Digital Song Sales του Billboard. Μέχρι εδώ τίποτα το παράξενο.

Ένα ολλανδικό αντι-μεταναστευτικό τραγούδι, το «We Say No, No, No to an Asylum Center», διαμαρτύρεται για τη δημιουργία νέων κέντρων ασύλου, κατέλαβε την πρώτη θέση στη διεθνή έκδοση του viral chart του Spotify περίπου την ίδια περίοδο. Και τα τρία αυτά κομμάτια δημιουργήθηκαν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα ναι, γίνεται κάπως παράξενο.

Λίγες ημέρες μετά την άνοδό του στα charts, το ολλανδικό τραγούδι εξαφανίστηκε από το Spotify και το YouTube, αν και αυτό που θα έπρεπε να μας προβληματίζει είναι πως ο Broken Veteran βλέπει την ΑΙ ως «ένα ακόμη εργαλείο έκφρασης, ιδιαίτερα πολύτιμο για ανθρώπους σαν εμένα που έχουν κάτι να πουν αλλά δεν διαθέτουν παραδοσιακή μουσική εκπαίδευση».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η τεχνολογία έχει «εκδημοκρατίσει τη δημιουργία μουσικής». Υποστήριξε επίσης ότι τα τραγούδια του «εκφράζουν απογοήτευση για τις κυβερνητικές πολιτικές, όχι για τους μετανάστες ως άτομα».

Η ανησυχητική έρευνα

Η τριπλέτα των τραγουδιών αποτελεί μέρος ενός κύματος μουσικής παραγόμενης από τεχνητή νοημοσύνη που κατακλύζει τις πλατφόρμες streaming. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (12/10) από την εφαρμογή streaming Deezer εκτιμά ότι 50.000 τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί από ΑΙ ανεβαίνουν στην πλατφόρμα κάθε μέρα – το 34% όλης της μουσικής που υποβάλλεται.

Τα «Walk My Walk» και «We Say No, No, No to an Asylum Center» δεν είναι τα πρώτα τραγούδια ΑΙ που φτάνουν σε ευρύ ακροατήριο. Το καλοκαίρι, τραγούδια ΑΙ από ένα γκρουπ με το όνομα Velvet Sundown συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο streams στο Spotify, σε αυτό που ένα μέλος αργότερα περιέγραψε ως «καλλιτεχνική φάρσα».

Ο Εντ Νιούτον Ρεξ, μουσικός και ιδρυτής ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που πιστοποιεί ότι τα generative AI συστήματα εκπαιδεύονται με δίκαιο τρόπο απέναντι στους καλλιτέχνες, λέει ότι ο τεράστιος όγκος της μουσικής ΑΙ στο διαδίκτυο είναι βασικός παράγοντας της ανόδου ορισμένων επιτυχιών.

«Είναι μέρος της πολύ γρήγορης τάσης η μουσική ΑΙ να αποκτά δημοτικότητα, ουσιαστικά επειδή εξαπλώνεται σε όγκο», είπε. «Έχεις 50.000 κομμάτια τη μέρα που ανταγωνίζονται ανθρώπινους μουσικούς. Έχεις έναν νέο, μεγάλο ανταγωνιστή κι επιπλέον έναν ανταγωνιστή που χτίστηκε πάνω στην εκμετάλλευση».

Η μουσική ΑΙ έχει βελτιωθεί σε ποιότητα σε σχέση με τις πρώτες της απόπειρες. Στο πλαίσιο της μελέτης, η Deezer ρώτησε 9.000 άτομα σε οκτώ χώρες και διαπίστωσε ότι το 97% δεν μπορούσε να διακρίνει μεταξύ ΑΙ μουσικής και μουσικής γραμμένης από ανθρώπους.

«Δεν μπορείς να το αρνηθείς. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε πως δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την καλύτερη ΑΙ μουσική από την ανθρώπινη πλέον», είπε ο Νιούτον Ρεξ.