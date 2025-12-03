Το Spotify Wrapped 2025 εμφανίστηκε σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας λίγο πριν από τις γιορτές. Πρόκειται για την ετήσια ανασκόπηση του εκάστοτε streamer, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, με πολλές νέες δυνατότητες.

Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να έχουν μια πιο προσωπική ματιά στις δικές τους ακουστικές συνήθειες. Η κυκλοφορία του Wrapped έχει γίνει ένα cult φαινόμενο, καθώς οι άνθρωποι σπεύδουν να μοιραστούν τα στατιστικά τους στα social media και να βλέπουν το τραγούδι που έπαιζε συνέχεια στο replay για αυτούς.

Τι νέο υπάρχει στο Spotify Wrapped 2025;

Το φετινό Spotify Wrapped περιλαμβάνει νέες λειτουργίες, όπως το Listening Age, το οποίο ενημερώνει τους χρήστες για το πόσο χρονών είναι βάσει των μουσικών τους ακουσμάτων. Ειδικότερα, η ακουστική ηλικία σας είναι με βάση τις ημερομηνίες κυκλοφορίας των τραγουδιών που ακούσατε.

Για παράδειγμα, αν είστε θαυμαστής του Springsteen, μπορεί να φτάσει τα 50 χρόνια.

Αν από την άλλη πλευρά, είστε fan της trap και rap μουσικής, μπορεί να είστε και κάπου κοντά στα 20.

Παράλληλα, φέτος η εφαρμογή ταξινομεί τους streamers σε Clubs βάσει των ακουσμάτων τους. Πιο συγκεκριμένα, τα Clubs σας κατηγοριοποιούν είτε ως μέλη των Soft Hearts, Serotonin, Cosmic Stereo, Full Charge, Grit Collective ή Cloud State Society. Αφού ταξινομηθείτε (με βάση το μουσικό σας γούστο), θα μπορείτε επίσης να δείτε τον ρόλο σας στο club και ποιος καλλιτέχνης ενέπνευσε την τοποθέτησή σας.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό πρόσθετο για το φετινό Wrapped είναι ένα χαρακτηριστικό που το μετατρέπει από «μια ατομική εμπειρία» σε «μια γιορτή για πολλούς παίκτες», δήλωσε ο Payman Kassaie, διευθυντής brand και δημιουργικού στο Spotify.

Μια διαδραστική ζωντανή εμπειρία, το Party ανακαλεί τις πρώτες μέρες της πανδημίας, όταν μια παρόμοια λειτουργία του Netflix επέτρεπε στους ανθρώπους να παρακολουθούν μια εκπομπή μαζί και να συνομιλούν σε πραγματικό χρόνο. Η προσέγγιση του Spotify επιτρέπει στους χρήστες να προσκαλούν έως και εννέα φίλους για να συγκρίνουν στατιστικά ακρόασης. Η διαδικασία θα αποκαλύψει ποιος από την ομάδα άκουγε την περισσότερη μουσική, ποιος σημείωσε την πιο σπάνια ακρόαση ή ποιος ήταν ο «εξηγητής στο τραπέζι του δείπνου» (άκουγε τα περισσότερα πολιτικά podcast).

Πώς μπορώ να βρω το Spotify Wrapped 2025;

Αναζητάτε τα δικά σας στατιστικά στοιχεία; Βεβαιωθείτε πρώτα ότι η εφαρμογή σας έχει ενημερωθεί. Στη συνέχεια, ανοίξτε το Spotify, όπου θα πρέπει να εμφανιστεί ένα Wrapped banner στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να δείτε τα δικά σας στατιστικά.

Ποια είναι η περίοδος παρακολούθησης του Spotify Wrapped;

Το Spotify Wrapped βασίζεται στην ακρόασή σας από την 1η Ιανουαρίου έως περίπου τα μέσα Νοεμβρίου.

Τι περιλαμβάνει το Spotify Wrapped;

Το Spotify Wrapped 2025, όπως και τα προηγούμενα περιλαμβάνουν τα μουσικά κομμάτια που ακούτε, τα μουσικά άλμπουμ, καθώς και τους καλλιτέχνες, που επιλέξατε να ακούσετε περισσότερο μέσα στον χρόνο.

Μάλιστα, υπολογίζει τα λεπτά που ακούσατε μουσική ή κάποιο podcast στο Spotify και υπολογίζει σε πόσες ημέρες αντιστοιχεί αυτός ο χρόνος.

Ακόμα, σημειώνει τα podcast που ακούσατε μέσα στη χρονιά, ποιο ήταν το αγαπημένο σας και πόσο χρόνο αφιερώσατε σε αυτό.

Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε χρόνο το Spotify Wrapped δημιουργεί μία playlist με όλα τα τραγούδια που ακούσατε αρκετές φορές μέσα στο χρόνο και την οποία μπορείτε να την αποθηκεύσετε.

Τι λένε οι εκπρόσωποι του Spotify για το Wrapped 2025;

Σε μια προεπισκόπηση για τα μέσα ενημέρωσης στις 2 Δεκεμβρίου, οι αρχιτέκτονες του Spotify Wrapped ήταν αισιόδοξοι ότι οι θαυμαστές θα λατρέψουν την έκδοση του 2025, μετά από κάποιες επικρίσεις το 2024 σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία της εμπειρίας.

Ο Dustee Jenkins, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του Spotify, δέχτηκε την κριτική με ψυχραιμία, επιμένοντας ότι τα σχόλια «μας υπενθύμισαν πόσο σημαντική είναι αυτή η εμπειρία για τους ακροατές». Ο φετινός σχεδιασμός βασίζεται στην παραδοσιακή μουσική κοινής χρήσης, αγκαλιάζοντας «τον κόσμο της κουλτούρας των mixtapes».

Σε μια παρουσίαση που παρουσίαζε όλα τα νέα χαρακτηριστικά, τα στελέχη του Spotify επεσήμαναν ότι μόνο ένα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και το υπόλοιπο της έκθεσης έχει δημιουργηθεί με εργασία μηνών από ομάδες σε όλο τον κόσμο.