Το Spotify παρουσιάζει μια νέα λειτουργία άμεσων μηνυμάτων που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται μεταξύ τους προτάσεις για μουσική, podcasts και audiobooks χωρίς να βγαίνουν από την εφαρμογή.

Η λειτουργία Messages αρχίζει να διατίθεται αυτήν την εβδομάδα σε «επιλεγμένες αγορές», σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Spotify, και θα είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές για δωρεάν και Premium χρήστες ηλικίας 16 ετών και άνω.

Η λειτουργία μηνυμάτων είναι προσβάσιμη πατώντας το εικονίδιο κοινοποίησης κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, podcast ή audiobook στην προβολή Now Playing και επιλέγοντας έναν φίλο για αποστολή. Οι χρήστες του Spotify μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο και να ξεκινούν μηνύματα με άτομα με τα οποία μοιράζονται ένα πρόγραμμα Spotify ή με άλλους χρήστες με τους οποίους έχουν αλληλεπιδράσει στο παρελθόν μέσω λειτουργιών όπως Jams, Blends και collaborative playlists.

Η νέα δυνατότητα στοχεύει να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο σημείο τις προτάσεις περιεχομένου που ήδη ανταλλάσσονται μέσω SMS, κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων τρίτων, ώστε οι χρήστες να παρακολουθούν πιο εύκολα όσα έχουν μοιραστεί. Οποιοδήποτε ηχητικό περιεχόμενο μοιράζεται ο χρήστης ή του κοινοποιείται θα αποθηκεύεται στο inbox των Messages, το οποίο είναι προσβάσιμο κάτω από τη φωτογραφία προφίλ στην πάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής, διευκολύνοντας την εκ νέου αναζήτησή του στο μέλλον.

Οι επιλογές των χρηστών του Spotify

Σύμφωνα με το Spotify, τα μηνύματα μεταξύ χρηστών είναι 1:1, υποστηρίζουν συνομιλίες με κείμενο και αντιδράσεις με emoji και προστατεύονται με «κρυπτογράφηση βιομηχανικού προτύπου», κάτι που ελπίζεται ότι θα αποτρέψει τυχόν ντροπιαστικές διαρροές δεδομένων.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν αιτήματα μηνυμάτων, να αποκλείσουν άλλους χρήστες ή να απενεργοποιήσουν εντελώς τα Messages. Μπορούν επίσης να αναφέρουν οποιοδήποτε κοινόχρηστο περιεχόμενο ή μήνυμα κειμένου, καθώς και τον λογαριασμό που τα έστειλε, κρατώντας πατημένο το μήνυμα και επιλέγοντας αναφορά. Το Spotify δηλώνει ότι θα ελέγχει προληπτικά τα μηνύματα για «ορισμένο παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο» και θα εξετάζει τα chats που αναφέρονται από χρήστες.

Δεν είναι σαφές αν οι λογαριασμοί καλλιτεχνών θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τη λειτουργία για να αλληλεπιδρούν με θαυμαστές. Το Spotify αναφέρει ότι τα Messages δημιουργήθηκαν για να «συμπληρώνουν» τους τρόπους με τους οποίους ήδη μοιράζεται το περιεχόμενο μέσω πλατφορμών όπως Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat και TikTok, και όχι για να τους αντικαταστήσουν. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα κοινωνική λειτουργία για το Spotify, ειδικά επειδή είναι διαθέσιμη και σε δωρεάν χρήστες, παρά τους σημαντικούς περιορισμούς των συγκεκριμένων λογαριασμών και θα μπορούσε, αν γίνει καλά αποδεκτή, να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες λειτουργίες άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηστών στο μέλλον.