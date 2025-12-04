Γάλα, καλαμπόκι και άχυρο στους δρόμους. Αγρότες και κτηνοτρόφοι, στην προσπάθειά τους να βρουν λύσεις στα προβλήματα που πλήττουν την παραγωγή τους, διαμαρτύρονται με τον παραδοσιακό τρόπο ενώ παράλληλα ζητούν από την κυβέρνηση απαντήσεις για την κακή διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια στιγμή, όσο ο πολτός από γάλα, καλαμπόκι και άχυρο εισχωρεί στα αυλάκια της ασφάλτου, η σημαία του One Piece, μαζί με την ελληνική, ανεμίζει πάνω από τα κεφάλια τους. Η ίδια σημαία, για την ιστορία, εμφανίστηκε τους καλοκαιρινούς μήνες στις μαζικές διαμαρτυρίες της Ινδονησίας, του Νεπάλ, αλλά και τον Σεπτέμβριο στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Από εκεί, η νεκροκεφαλή με το ψάθινο καπέλο πάνω στο μαύρο φόντο βρέθηκε και στα μπλόκα των αγροτών στη Θεσσαλία. Τι είναι, όμως, το One Piece και πώς ο Μίλτος Τεντόγλου, χωρίς να το γνωρίζουν οι περισσότεροι, το έβαλε στη ζωή τους;

Από το χαρτί στην τηλεόραση κι από εκεί στο Netflix

To One Piece, μια ιαπωνική σειρά manga που γράφτηκε και εικονογραφήθηκε από τον Eiichiro Oda, ακολουθεί τις περιπέτειες του Monkey D. Luffy και του πληρώματός του, των Straw Hat Pirates, καθώς αναζητά τον μυθικό θησαυρό που είναι γνωστός ως «One Piece», με σκοπό να γίνει ο επόμενος Βασιλιάς των Πειρατών.

Το manga δημοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό Weekly Shōnen Jump από τον Ιούλιο του 1997, με τα κεφάλαιά του να έχουν συγκεντρωθεί σε 112 τόμους έως τον Ιούλιο του 2025. Φυσικά, κυκλοφορεί επίσης στη Βόρεια Αμερική, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Ως ένα από τα πιο δυνατά franchise παγκοσμίως, ήταν επόμενο να γίνει και τηλεοπτική σειρά anime, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 1999. Πολλές εταιρείες έχουν αναπτύξει από τότε διάφορα προϊόντα βασισμένα στους χαρακτήρες, όπως παιχνίδια καρτών και βιντεοπαιχνίδια. Το Netflix, μάλιστα, κυκλοφόρησε μια live-action τηλεοπτική μεταφορά το 2023. Πριν την απόλυτη επιτυχία, βέβαια, το είχε προηγηθεί η απόρριψη.

Η γέννηση του One Piece

Το ενδιαφέρον του Eiichiro Oda για τους πειρατές ξεκίνησε στην παιδική του ηλικία, όταν παρακολούθησε για πρώτη φορά τη σειρά κινουμένων σχεδίων Vicky the Viking, η οποία τον έκανε να θέλει να δημιουργήσει μια σειρά manga με κεντρικό θέμα τους πειρατές.

Η ανάγνωση πραγματικών ιστοριών για πειρατές επηρέασε τον Oda και ενσωμάτωσε στους χαρακτήρες πολλά από τα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, ο χαρακτήρας Marshall D. Teach βασίζεται και έχει πάρει το όνομά του από τον ιστορικό πειρατή Edward “Blackbeard” Teach. Εκτός από την ιστορία της πειρατείας, η μεγαλύτερη επιρροή του Oda είναι ο Akira Toriyama και η σειρά του Dragon Ball, ένα από τα αγαπημένα manga του.

Ο Oda άρχισε να γράφει το One Piece το 1996 ξεκινώντας με δύο αυτοτελείς ιστορίες με τίτλο «Romance Dawn», τίτλος που αργότερα χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο κεφάλαιο και τον πρώτο τόμο του One Piece. Και οι δύο ιστορίες παρουσίαζαν τον χαρακτήρα του Luffy και περιλάμβαναν στοιχεία που θα εμφανίζονταν αργότερα στη βασική σειρά. Η πρώτη δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 1996 στο Akamaru Jump, η δεύτερη δημοσιεύτηκε στο 41ο τεύχος του Weekly Shōnen Jump τον Σεπτέμβριο του 1996.

Σε συνέντευξη στο TBS, ο Takanori Asada, ο πρώτος επιμελητής του One Piece, αποκάλυψε ότι το manga είχε απορριφθεί από το Weekly Shōnen Jump τρεις φορές πριν τελικά συμφωνήσουν να το δημοσιεύσουν. Ο Kazuhiko Torishima, τότε αρχισυντάκτης του περιοδικού, εξήγησε ότι συζήτησαν για δύο ώρες σχετικά με το αν θα έπρεπε ή όχι να το δημοσιεύσουν σε συνέχειες.

Αν και αναγνώριζε ότι είχε προοπτικές, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που ήταν αντίθετοι επειδή το έργο ήταν «ημιτελές». Τελικά, ο Torishima ενέκρινε τη δημοσίευση επειδή ο Asada ήταν «εκνευριστικά ειλικρινής και επίμονος».

Το ρεκόρ Guinness και ο Μίλτος Τεντόγλου

Έως τον Αύγουστο του 2022 το One Piece είχε πάνω από 516,6 εκατομμύρια αντίτυπα σε κυκλοφορία παγκοσμίως, γεγονός που το καθιστά τη δημοφιλέστερη σειρά manga όλων των εποχών και τη δημοφιλέστερη σειρά σε μορφή τόμων.

Το 2015 και το 2022 κατέκτησε το ρεκόρ Guinness για «τα περισσότερα δημοσιευμένα αντίτυπα της ίδιας σειράς manga από έναν μόνο δημιουργό» ενώ υπήρξε το πιο επιτυχημένο σε πωλήσεις manga για 11 συνεχόμενα χρόνια (2008–2018).

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι αναμφίβολα ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του One Piece στην Ελλάδα, κάτι που αποφάσισε να μοιραστεί αρχικά το 2021, όταν στην παρουσίασή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες και λίγο πριν ανέβει στην κορυφή του κόσμου, έκανε τη κίνηση του Luffy, χτυπώντας τη γροθιά του στο έδαφος. Το 2023, από τη Βουδαπέστη αυτή τη φορά, έκανε το Gear 5 Pose, με τον δημιουργό του manga να το σχολιάζει στα social media.

Tο One Piece, για να επιστρέψουμε στο γάλα, το καλαμπόκι και το άχυροι, εστιάζει στην ελευθερία, τη φιλία, την καταπίεση και την αντίσταση απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, εμφανίστηκε στα μπλόκα των αγροτών.

Η σημαία (Jolly Roger) των Straw Hat Pirates, με το χαρακτηριστικό καπέλο του Luffy, αποτελεί εδώ και χρόνια κομμάτι της ποπ κουλτούρας και είναι αναγνωρίσιμη ακόμη και από όσους δεν παρακολουθούν τη σειρά. Από την Ιαπωνία στην Ελλάδα και στη Λάρισα, λοιπόν.