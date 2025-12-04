Πομπή με νεκροφόρες έχει καταφτάσει στο μπλόκο των Μαλγάρων, με τα οχήματα των Οίκων Τελετών της Κεντρικής Μακεδονίας να έχουν παραταχθεί πλάι στα τρακτέρ, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει.

Σημειώνεται ότι για τέταρτη μέρα είναι κλειστό το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη με τους αγρότες να δηλώνουν έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στον δρόμο.

«Είναι συμπαράσταση στους αδελφούς μας αγρότες, σε ένα κλάδο που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, συντασσόμαστε στο πλάι τους ειρηνικά με τον ίδιο σκοπό, να αναδείξουμε τα δικά μας προβλήματα που διαιωνίζονται δεκαετίες. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει σκύψει ποτέ στα προβλήματα των λειτουργών κηδειών», δήλωσε ο πρόεδρος των Λειτουργών Κηδειών Κεντρικής Μακεδονίας Νέστορας Νικολόπουλος σύμφωνα με το thesspost.gr.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Α’ Συνεταιρισμού Χαλάστρας και ρυζοπαραγωγός Χρήστος Γκαντζάρας επεσήμανε: «Το πρόβλημα δεν είναι καθαρά αγροτικό, αλλά ήταν η αφορμή να αναφερθούν κι άλλα κοινωνικά προβλήματα. Εχθές ήρθαν τα ταξί μαζί μας και τα ταξί και οι λαικατζήδες, σήμερα τα γραφεία τελετών, αύριο οι φορτηγατζήδες. Θα εμφανιστούν εδώ και όχι μόνο εδώ, σε όλα τα μπλόκα, κι έρχονται κι άλλα επαγγέλματα, οι ψαράδες, οι ντελιβεράδες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες».

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τρακτέρ ενισχύονται μέρα με τη μέρα, φτάνοντας τα 250. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει ανάλογα με τις αποφάσεις της Συντονιστικής του μπλόκου.