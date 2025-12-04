Στις επάλξεις παραμένουν οι αγρότες, δηλώνοντας αποφασισμένοι να περάσουν ακόμη και τα Χριστούγεννα στον δρόμο. Στα μεγάλα μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 3.500 τρακτέρ, με συνεχείς ενισχύσεις από τις γύρω περιοχές. Στα σημεία εισόδου και εξόδου σε Προμαχώνα, Δοϊράνη, Εύζωνους και Κήπους, οι διαδηλωτές εμποδίζουν τη διέλευση φορτηγών.

Οι αγρότες τονίζουν πως παλεύουν για την επιβίωσή τους, υπενθυμίζοντας τις καταστροφές που υπέστησαν από την κακοκαιρία Daniel και τη θανάτωση χιλιάδων ζώων λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων, των οποίων φέτος αυξήθηκαν υπέρμετρα και οι κρατήσεις, απομειώνοντας αισθητά το ήδη συρρικνωμένο τελικό ποσό που φτάνει – όταν φτάνει – στα χέρια τους.

Στις Σέρρες, οι αγρότες έσπασαν τον κλοιό της αστυνομίας και προχώρησαν προς την Εθνική Οδό, ενώ στο Κιάτο σημειώθηκαν συγκρούσεις με χημικά και σπρωξίματα, όταν οι συγκεντρωμένοι έκλεισαμ για λίγες ώρες την Ολυμπία Οδό.

Στον Προμαχώνα, αστυνομική κλούβα έκανε όπισθεν στον αυτοκινητόδρομο για να μπλοκάρει την πορεία των αγροτών, με αποτέλεσμα να εμβολίσει τρακτέρ, γεγονός για το οποίο έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τελωνεία θα κλείνουν συμβολικά, ενώ αύριο, Παρασκευή (05/12), οι αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη θα κλείσουν τον κόμβο του Αεροδρομίου.

Πρωτοστατεί η Θεσσαλία

Με πρωτεργάτες τους θεσσαλούς αγρότες, που έχουν κόψει στα δύο την εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης και τον Ε-65, οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται σε Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο.

Στα διόδια των Μαλγάρων, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα και οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί η κινητοποίηση τους.

Στον κόμβο της Καρδίτσας, στο μπλόκο του Ε-65, η συμμετοχή των αγροτών συνεχίζει να ενισχύεται, με τα αγροτικά μηχανήματα να ξεπερνούν τα 2.000. Την Παρασκευή, υπάρχει κάλεσμα για συλλαλητήριο στις 10:30 το πρωί στην πόλη της Καρδίτσας. Δεν είναι ακόμη σαφές αν η κινητοποίηση θα γίνει με χρήση τρακτέρ, δεδομένων των έντονων βροχοπτώσεων που αναμένονται.

Στη Νίκαια της Λάρισας, τα μπλόκα δυναμώνουν, με τα τρακτέρ να αυξάνονται και τη διάθεση αγροτών και κτηνοτρόφων να παραμείνουν στον χώρο να φουντώνει. Όπως μεταφέρουν, λόγω των καιρικών συνθηκών, μέχρι και την Κυριακή δεν αναμένεται να πραγματοποιήσουν κάποια δράση. Ωστόσο, από την ερχόμενη εβδομάδα εξετάζουν την πραγματοποίηση συλλαλητηρίων και αποκλεισμών παρακαμπτήριων δρόμων.

Σήμερα, στις 13:30, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας θα εκδικαστεί η υπόθεση των δύο συλληφθέντων στα επεισόδια της περασμένης Κυριακής, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη Θεσσαλία για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Ο τρίτος συλληφθείς θα δικαστεί σε τακτική δικάσιμο που θα οριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Αποφασίζουν για το κλείσιμο του τελωνείου στον Προμαχώνα

Το μεσημέρι της Πέμπτης στις 12:00, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται με τα τρακτέρ τους στον Προμαχώνα, αποφασίζουν για το πότε και τη διάρκεια που θα προχωρούν στο κλείσιμο του τελωνείου.

Η επικρατέστερη άποψη θέλει να προχωρούν στο κλείσιμο του τελωνείου για κάποιες ώρες για τα φορτηγά που μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που θα υποστηρίζουν το κλείσιμο να αφορά όλους.

Υπολειτουργεί το τελωνείο των Ευζώνων

Λίγα λεπτά μετά τις 21.30 το βράδυ της Τετάρτης, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Τονίζεται ότι, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες του μπλόκου επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Επισημαίνεται δε, ότι το αγροτικό μπλόκο, που στήθηκε στις 1/12, ενισχύεται με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από διάφορες περιοχές των Ευζώνων, ενώ σήμερα αναμένονται στο σημείο περίπου 100 τρακτέρ από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Κινητοποιήσεις και στη Δυτική Ελλάδα

Το μπλόκο που στήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, αποτελεί την έναρξη των κινητοποιήσεων στη Δυτική Ελλάδα, με τους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας να παρατάσσουν τα τρακτέρ τους στον δρόμο, κλείνοντας τον για περίπου μία ώρα. Σήμερα παίρνουν σειρά οι αγρότες του Ερυμάνθου, αύριο αυτοί της Αιγιάλειας, ενώ το Σάββατο, κινητοποιήσεις αναμένονται στην Αιτωλοακαρνανία, τόσο στα διόδια του Ακτίου όσο και στο Αγγελόκαστρο. Οι αγρότες συνεδριάζουν καθημερινά για να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους, οι οποίες αναμένεται να κλιμακωθούν.

Ένταση και χημικά στο Κιάτο – Έκλεισε για μία ώρα η εθνική οδός

Ένταση σημειώθηκε στον κόμβο του Κιάτου, όταν περίπου 200 αγρότες από την Κορινθία συνεπλάκησαν με αστυνομικές δυνάμεις, κατά την προσπάθειά τους να αποκλείσουν την εθνική οδό. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών.

Λίγο αργότερα η κατάσταση εκτονώθηκε, με την εθνική οδό να παραμένει κλειστή για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κινητοποίηση στο Κιάτο, που ήταν προγραμματισμένη για τις 12.00 σήμερα, αναβάλλεται για την Παρασκευή.