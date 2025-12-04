Βαθμολογία

5: εξαιρετική – αριστούργημα

4: πολύ καλή

3: καλή

2: ενδιαφέρουσα

1: μέτρια

0: απαράδεκτη

«Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» (Sawt Hind Rajab)

Παραγωγή: διεθνής συμπαραγωγή με βάση την Τυνησία, 2025

διεθνής συμπαραγωγή με βάση την Τυνησία, 2025 Σκηνοθεσία: Κάουτερ Μπεν Χάνια

Κάουτερ Μπεν Χάνια Ηθοποιοί: Σάτζα Κιλάνι, Μοτάζ Μαλαχίς, Κλάρα Χούρι κ.α.

Έχοντας κερδίσει τον περασμένο Σεπτέμβριο το μεγάλο βραβείο της επιτροπής στο τελευταίο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας και περιμένοντας την (σχεδόν δεδομένη) υποψηφιότητα για το Οσκαρ διεθνούς ταινίας στα βραβεία του 2026, η σημαντική αυτή δημιουργία της Τυνησίας Κάουτερ Μπεν Χάνια, ανοίγει από σήμερα στις αίθουσες και επαναφέρει στη μνήμη την τραγωδία της γενοκτονίας στη Γάζα που λαμβάνει χώρα σε καθημερινή βάση δίπλα μας, μια γενοκτονία που παρακολουθούμε από τους τηλεοπτικούς δέκτες, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα.

Βέβαια, με τον τρόπο της, αυτή η ταινία μας λέει επίσης ότι όσοι θέλουν, μπορούν να κάνουν κάτι. Και όντως κάνουν. Κάνουν αυτό που ξέρουν συμβάλλοντας έτσι, με πολύ πρακτικό τρόπο – εν προκειμένω με ένα έργο ουσίας – και όχι με θεωρίες στην γενικότερη αντίσταση κατά της αδικίας. Η Μπεν Ατια που είναι σκηνοθέτις (προέρχεται από τον χώρο του ντοκιμαντέρ) έκανε μια ταινία που φλερτάροντας συγχρόνως με την τεκμηρίωση και την μυθοπλασία, λέει πολλά.

Η Μπεν Χάτια αφιερώθηκε ολόψυχα στην αφήγηση μιας ιστορίας που είναι πραγματική και πολύ νωπή στη μνήμη, αφού συνέβη μόλις πέρσι. Η Χιντ Ρατζάμπ, ένα κοριτσάκι από την Παλαιστίνη, βρέθηκε εγκλωβισμένο μέσα σε ένα αυτοκίνητο στην Γάζα. Ενώ δίπλα του σφύριζαν θανάσιμα σφαίρες και βόμβες και ενώ όλοι στο αυτοκίνητο είχαν σκοτωθεί, η Χιντ κατάφερε με κάποιο «μαγικό» τρόπο να έρθει σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους της Ερυθράς Ημισελήνου στη Ραμάλα και εκείνοι, με την σειρά τους, έκαναν ότι μπόρεσαν για να την σώσουν.

Μόνο που δεν τα κατάφεραν.

Η Χιντ Ρατζάμπ σκοτώθηκε. Η Μπεν Χάνια θέλησε να κάνει μια αναπαράσταση των γεγονότων που έλαβαν χώρα στα γραφεία της αλλά με ένα πολύ σημαντικό στοιχείο επιπροσθέτως: την ίδια την φωνή της Χιντ Ρατζάμπ, την οποία εξασφάλισε με την άδεια της μητέρας της Χιντ και της εν λόγω υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα, όσο διδακτικό και αν εκ πρώτης φαίνεται, άλλο τόσο σχεδόν μοναδικό μοιάζει. Μια δεξιοτεχνικά δομημένη μείξη αλήθειας – μυθοπλασίας που πραγματικά σε ταράζει, όπως σε ταράζουν τα μύρια εμπόδια που οι υπάλληλοι είχαν να αντιμετωπίσουν προκειμένου να κάνουν σωστά την δουλειά τους (που εν τέλει, προφανώς, δεν την έκαναν παρά τις καλές προθέσεις όλων τους).

Περιορισμένη σαν θεατρική πράξη εξ’ ολοκλήρου στα γραφεία της Ερυθράς Ημισελήνου, όπου η φωνούλα της Χιντ δίνει τον τόνο, η ταινία αυτή σε αφήνει με ένα σφίξιμο στο στομάχι και η αλήθεια είναι ότι δεν ξεχνιέται εύκολα. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα που την κάνει αξέχαστη. Είναι ο σκηνοθετικός χειρισμός.

Βαθμολογία: 4

«Απόδραση στη Νορμανδία» (The great escaper)

Παραγωγη: Αγγλία, 2023

Αγγλία, 2023 Σκηνοθεσία: Όλιβερ Πάρκερ

Όλιβερ Πάρκερ Ηθοποιοί: Μάικλ Κέιν, Γκλέντα Τζάκσον κ.α.

Υπάρχουν περιπτώσεις ταινιών που σε καλούν να τις παρακολουθήσεις ακόμα και αν μέσα σου νιώθεις ότι δεν θα δεις κάτι που θα θυμάσαι για πάντα. Και αυτό τις περισσότερες φορές συμβαίνει χάρη σε έναν ηθοποιό τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι η «Απόδραση στη Νορμανδία» του Όλιβερ Πάρκερ, όπου πρωταγωνιστεί ο γερόλυκος της βρετανικής υποκριτικής, ο Μάικλ Κέιν.

Την ώρα που καταλαβαίνεις ότι η εικόνα του ηλικιωμένου κυρίου με το μπαστούνι και την τραγιάσκα ίσως και να σου προκαλέσει δυσφορία και θλίψη (πόσο μάλλον με την σκέψη ότι ο Μάικλ Κέιν κυκλοφορεί πια με μπαστούνι και στη ζωή του), η ανάγκη σου να τον ξαναδείς κυριαρχεί. Και φυσικά δεν απογοητεύεσαι. Ο Μάικλ Κέιν ποτέ δεν σε απογοητεύει.

Τελικά όμως, και η ιστορία της |Απόδρασης στη Νορμανδία» είναι τέτοια, που και εκείνη δεν σου επιτρέπει απογοήτευση. Κάποτε ατρόμητος στρατιώτης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μπέρνι Τζόρνταν (Κέιν) ζει σήμερα ξεχασμένος σε έναν οίκο ευγηρίας μαζί με την πιο έξυπνη γυναίκα του (η Γκλέντα Τζάκσον στην τελευταία κινηματογραφική ερμηνεία της πριν πεθάνει το 2023). Κάθε χρόνο ο Μπέρνι τιμά την απόβαση στην Νορμανδία δίνοντας το παρόν στο ίδιο σημείο όπου κάποτε λίγο έλειψε να σκοτωθεί.

Όμως φέτος οι συνθήκες δεν του επιτρέπουν να πάει. Οι συνθήκες βέβαια δεν γνωρίζουν τι εστί Μπέρνι Τζόρνταν. Και έτσι, ο Όλιβερ Πάρκερ, με συνέπεια, ακρίβεια και χωρίς περιττολογίες χτίζει την ιστορία (βασισμένη μάλιστα σε πραγματικό περιστατικό) ενός ανθρώπου που έχει βάλει στοίχημα με τον εαυτό του ότι θα τα καταφέρει να εκπληρώσει την τελευταία, ίσως, αποστολή του.

Εντιμο βρετανικό σινεμά την κλασικής σχολής που παραμένει αξεπέραστη ακόμα και με μη αξέχαστες ταινίες.

Βαθμολογία: 2 ½

«Τα κάλαντα των Χριστουγέννων»

Παραγωγή: Ελλάδα, 2025

Ελλάδα, 2025 Σκηνοθεσία: Χρήστος Κανάκης

Χρήστος Κανάκης Ηθοποιοί: Λώρης Λοϊζίδης, Γιάννης Μπέζος,Γιούλικα Σκαφιδά κ.α.

Το παραμύθι φαντασίας – πόσο μάλλον το Χριστουγεννιάτικο και μάλιστα «εποχής» – έχει τεράστιες απαιτήσεις ως κινηματογραφικό είδος. Εύλογα λοιπόν, δεν υπήρξε ποτέ είδος συνηθισμένο στον «φτωχό» ελληνικό κινηματογράφο. Ομως σήμερα, ο ελληνικός κινηματογράφος δεν είναι εκείνος που ήταν πριν από 20- 30 χρόνια.

Οπότε και εκεί βλέπουμε ότι πλέον τα πράγματα αλλάζουν και φιλόδοξες παραγωγές όπως ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι εποχής είναι πλέον εφικτές. Πρόπερσι παίχτηκε στις αίθουσες (και πήγε και καλά) η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που σκηνοθέτησε ο ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης, η «Κουραμπιέδες από χιόνι» που ήταν ένα σύγχρονο χριστουγεννιάτικο παραμύθι.

Φέτος, σειρά έχει αυτή η ταινία του Χρήστου Κανάκη που με βάση το αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς «Μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία» μετατρέπεται σε κάτι το γνήσια ελληνικό αλλά με «ξένο» αέρα. Μια ταινία που δεν σε προσβάλλει ποτέ, γιατί ξέρει ακριβώς τι είναι, που απευθύνεται (για όλη την οικογένεια) και τι προσφέρει: να υμήσει την ανάγκη για λιγη καλοσύνη.

Το ρίσκο μιας τέτοιας ταινίας ήταν μεγάλο όμως όλοι εργάστηκαν με συνέπεια, προφανώς πιστεύοντας σε αυτό που έκαναν – γιατί αυτό φαίνεται. Το καλοδουλεμένο σενάριο (και κυρίως οι διάλογοι) που έγραψε ο ηθοποιός Λώρης Λοϊζίδης ο οποίος υποδύεται τον Λυκούργο (την ελληνική εκδοχή του Σκρουτζ), βοηθά ώστε όλοι οι ηθοποιοί να λειτουργήσουν «φυσικά» μέσα στο «υπερφυσικό» πλαίσιο της ιστορίας και τίποτα να μην δείχνει γκροτέσκο ή ψεύτικο. Ακόμα και η επιλογή των Ζαγοροχωρίων ως σκηνικό φόντο και ο χρόνος δραματουργίας, που είναι τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα, δουλεύτηκαν με επαγγελματισμό ώστε όλα να είναι στην «πένα».

Βαθμολογία: 3

«Σιωπηλή αγάπη» (Sorda)

Παραγωγή: Ισπανία, 2025

Ισπανία, 2025 Σκηνοθεσία: Εύα Λιμπερτάδ, Μίριαμ Γκάρλο κ.α.

Απλώς και μόνο από το ιστορικό, πέρα δηλαδή από το ίδιο το θέμα της μια ταινία όπως η «Σιωπηλή αγάπη» δεν μπορεί παρά να σε «σκλαβώσει»: πραγματεύεται το δίλημμα μιας κωφής γυναίκας, παντρεμένης με έναν άνθρωπο που δεν πάσχει από αυτή την αναπηρία, η οποία καλείται ν’ αποφασίσει αν πρέπει η όχι να γίνει μητέρα. Υπάρχει το ρίσκο το παιδί να πάσχει από την ίδια πάθηση, οπότε τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

Ο κινηματογράφος έχει θίξει παρόμοια θέματα με κωφούς ή κωφάλλους- από τα «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού», ως το πρόσφατο, οσκαρικό «CODA» αλλά και την «Οικογένεια Μπελιέ» στην οποία το «CODA» βασίστηκε. Ολες αυτές οι ταινίες είναι θαυμάσιες, αλλά όλες όπως και αυτή η καινούργια νιώθεις ότι κατά κάποιο τρόπο σε «αναγκάζουν» να τις αντιμετωπίσεις, αν όχι με συμπάθεια, σίγουρα με κατανόηση, παρότι έχουν σοβαρά προβλήματα ρυθμού. Σαν να λέμε εδώ, η κριτική οφείλει να σηκώσει τα χέρια ψηλά.

Η Εύα Λιμπερτάδ ενδιαφέρεται πραγματικά για το θέμα και το γεγονός ότι η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Μίριαμ Γκάρλο, όχι μόνο είναι πραγματικά κωφή αλλά και αδελφή της, εντείνει ακόμα περισσότερο το απολύτως κατανοητό συναισθηματικό δέσιμο της. Ισως η μικρού μήκους ταινία του 2021 με τον ίδιο τίτλο, το ίδιο θέμα και τους ίδιους συντελεστές, να ήταν αρκετή.

Βαθμολογία: 2

«Για τον Κρίστι» (Christy)

Παραγωγή: Ιρλανδία, 2025

Ιρλανδία, 2025 Σκηνοθεσία: Μπρένταν Κάντι

Μπρένταν Κάντι Ηθοποιοί: Ντάνι Πάουερ, Ντίαρμουντ Νόις κ.α.

Ενας απροσάρμοστος 17χρονος με βίαιο παρελθόν που προσπαθεί να επανενταχθεί στην φτωχή κοινωνία του έχοντας επιστρέψει από ίδρυμα… Κακά τα ψέματα, οι εικόνες που σου έρχονται αμέσως στο μυαλό και δη από τον βρετανικό κινηματογράφο είναι πολλές – μόνο μέσα στον περασμένο μήνα είδαμε τον «Αχινό» του Χάρις Ντίκινσον και την «Ανεμώνη» του Ρόναν Ντέι – Λιούις όπου έμεσα ή άμεσα αυτό ακριβώς πραγματεύονται.

Το θέμα λοιπόν είναι γνωστό, οι παραλλαγές του πολλές και η ταινία «Για τον Κρίστι» που ακολουθεί την ίδια πάνω – κάτω «λογική» δεν φαίνεται να έχει την ιστορία που θα πρόσθετα και τόσα πολλά παρότι το υπηρετεί με πληρότητα και με βασικό εργαλείο την θαυμάσια ερμηνεία του νεαρού ηθοποιού Ντάνι Πάουερ (Κρίστι).

Οι συναντήσεις του Κρίστι με διάφορους ανθρώπους, η σχέση με τον (από άλλο πατέρα) αδελφό του (Ντίαρμουντ Νόις) που τον θέλει και δεν τον θέλει στο σπίτι του, οι τσακωμοί, το φλερτ, το ταλέντο του Κρίστι στην κομμωτική που προσπαθεί να καλλιεργήσει, η μοναδικότητά του, η προσπάθειά του να επικοινωνήσει, το αγέλαστο πρόσωπό του • όλα είναι στοιχεία που πλάθουν έναν ήρωα που ναι μεν θες να παρακολουθήσεις γνωρίζοντας όμως τον έχεις ξαναδεί πάμπολλες φορές και με πιο ουσιαστικό, βαθύ χειρισμό όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις ταινίες του Κεν Λόουτς.

Βαθμολογία: 2

Επίσης στις αίθουσες

«Πέντε νύχτες στου Φρέντι 2» (Five nights at Freddy’s 2, ΗΠΑ, 2025) της Εμα Τάμι. Συνέχεια της ταινίας τρόμου «Πέντε νύχτες στου Φρέντι», που βασίστηκε στο βιντεοπαιχνίδι με τον ίδιο τίτλο του Σκοτ Κόθον και έγινε φαινόμενο του box-office ως η πιο επιτυχημένη ταινία του είδους εκείνης της χρονιάς.

Ενα νέο, προφανώς ανατριχιαστικό κεφάλαιο με τις χαρακτηριστικές, εφιαλτικές, ρομποτικές μασκότ αρχίζει. Στο καστ των ηθοποιών βρίσκουμε εκτός άλλων τους Τζος Χάτσερσον, Πάιπερ Ρούμπιο, Ελίζαμπεθ Λέιλ και Μάθιου Λίλαρντ.

«Το ταρανδακι των Χριστουγέννων» (Niko: Beyond the northern lights, διεθνής συμπαραγωγή με βάση την Φινλανδία, 2024) των Κάρι Γιούσονεν, Γιέργκεν Λέρνταμ. Σκανδιναβικά κινούμενα σχέδια με τον Νικ το ταρανδάκι αντιμέτωπο με διάφορες προκλήσεις που θα τον βοηθήσουν να ανακαλύψει μυστικά από το παρελθόν και να μάθει τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ήρωας.