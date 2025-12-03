5 το πρωί: Συνελήφθη η πρώην Αντιπρόεδρος της Κομισιόν – «Χάλι» η κατάσταση στην Ουκρανία – 5.000 τραχτέρ στα μπλόκα
Χειροπέδες πέρασαν οι βελγικές Αρχές στην πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει αναφορές για παραβίαση των κανόνων «θεμιτού ανταγωνισμού»
1
Συνελήφθη η πρώην Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι
- Οι κατηγορίες: Οι βελγικές Αρχές προχώρησαν χθες στη σύλληψη τριών υπόπτων και πραγματοποίησαν έφοδο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), καθώς και στο Κολέγιο της Ευρώπης για φερόμενη απάτη, κατά την ίδρυση ακαδημίας εκπαίδευσης διπλωματών. Μεταξύ των συλληφθέντων και η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επικεφαλής της ΕΥΕΔ, Φεντερίκα Μογκερίνι.
- Ο ρόλος: Η Μογκερίνι υπήρξε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2014 έως το 2019. Από το 2020, η Μογκερίνι είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ενός κέντρου εκπαίδευσης για μελλοντικούς αξιωματούχους της ΕΕ.
- Η έρευνα: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε ότι έχει «έντονες υποψίες» πως παραβιάστηκαν οι κανόνες περί «θεμιτού ανταγωνισμού» όταν η ΕΥΕΔ ανέθεσε τον διαγωνισμό για την ίδρυση διπλωματικής ακαδημίας στο Κολλέγιο της Ευρώπης. Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο το κολλέγιο ενημερώθηκε για τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών, πριν από τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης.
2
Κρίσιμες ώρες και κρίσιμες συναντήσεις για την Ουκρανία
- Το «χάλι» της Ουκρανίας: Μπορεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ήταν αισιόδοξος για την έκβαση των συνομιλίας, αλλά και ταυτόχρονα φοβισμένος για μια πιθανή αποχώρηση των ΗΠΑ από το κάδρο της διαπραγμάτευσης γενικότερα, μπορεί παράλληλα να επανέλαβε το «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», όμως οι παρεμβάσεις Τραμπ και Πούτιν για το θέμα κατέδειξαν ότι το Κίεβο και η Ευρώπη μένουν στο περιθώριο της όποιας διαπραγμάτευσης. Ο μεν Τραμπ χαρακτήρισε «χάλι» την κατάσταση στην Ουκρανία που θα φτιάξουν οι ΗΠΑ, ο δε Πούτιν επέμεινε ότι η Ευρώπη δεν θέλει ειρήνη και για αυτό βάζει στο τραπέζι προτάσεις που δεν μπορούν να γίνουν δεκτές (αντιστρέφοντας ουσιαστικά όσα του καταλογίζουν οι Ευρωπαίοι).
- «Θα σας ενημερώσουμε»: Σε κάθε περίπτωση το Κίεβο ζήτησε σε όλους τους τόνους ενημέρωση σχετικά με το τι συζητήθηκε στην Μόσχα και το πιθανότερο είναι ότι θα την λάβει επισήμως από τους Γουίτκοφ και Κούσνερ σήμερα. Μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε ξεκαθαρίσει που θα μεταβεί το δίδυμο των διαπραγματευτών για να συναντηθεί με την ουκρανική πλευρά. Ως πιθανός τόπος συνάντησης ακούστηκαν οι Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιούνται Σύνοδος των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ και Συμβούλιο ΝΑΤΟ- Ουκρανίας.
- Στραμμένα τα βλέμματα στη Μόσχα: Η συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ ολοκληρώθηκε στο Κρεμλίνο, έπειτα από συνομιλίες που άγγιξαν τις πέντε ώρες, στο πλαίσιο αναζήτησης δρόμου προς ειρήνη στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το RIA, ο Γουίτκοφ μετέβη στην αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα αμέσως μετά τις διαβουλεύσεις. Λίγο αργότερα, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ ανάρτησε στο X δύο φωτογραφίες από τη συνάντηση, γράφοντας «Productive» και με ένα λευκό περιστέρι, σύμβολο της ειρήνης.
3
Όλη η Ελλάδα στα μπλόκα
- Αντιπαράθεση για τα μπλόκα: Η διοργάνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων πυροδότησε ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Ειδικότερα, κυβερνητικά στελέχη προειδοποιούν ότι η κατάληψη δρόμων και τελωνείων δεν θα γίνει ανεκτή και υποστηρίζουν πως «ο νόμος και η τάξη» επιβάλλονται. Σε αντίθεση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό» των αγροτών, καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και εγκατάλειψη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα, υποστηρίζουν ότι οι αγρότες έχουν φτάσει «στα όριά τους».
- Σύμβολα αντίστασης στα μπλόκα: Καθώς τα τρακτέρ κατακλύζουν τις Εθνικές Οδούς, στα μπλόκα των αγροτών εμφανίστηκε και μια μαύρη σημαία με νεκροκεφαλή και καπέλο «ψάθινο», κάνοντας αναφορά στο anime One Piece. Η σημαία αυτή, παρά την φαινομενική «παιδική» προέλευση, μετατράπηκε σε διεθνές σύμβολο αντίστασης και «αντικυβερνητικής αμφισβήτησης», ένα πολιτισμικό σήμα ότι οι αγρότες δεν αγωνίζονται μόνο για επιδοτήσεις, αλλά και για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και φωνή απέναντι σε κάθε πολιτική που θεωρούν καταπιεστική.
- Πάνω από 5.000 τρακτέρ: Οι αγρότες κλιμακώνουν τις δράσεις τους, καθώς πάνω από 5.000 τρακτέρ «έκαναν την εμφάνισή τους» σε δρόμους και εθνικές οδούς. Ήδη υπάρχουν κλειστά σημεία σε εθνικές οδούς, τελωνεία, σημαντικούς οδικούς άξονες και στα σύνορα, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα 24ωρα. Μάλιστα, εξετάζεται ακόμα το ενδεχόμενο να υπάρξει αποκλεισμός σε λιμάνια και τελωνεία, αν δεν υπάρξει άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
4
Τι αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο
- Νέες διατάξεις: Το νέο νομοσχέδιο προχωρά σε βαθιές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, με κεντρική ρύθμιση την εξίσωση των δικαιωμάτων των συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης με εκείνα του επιζώντος συζύγου, ενώ προβλέπεται και πλήρες κληρονομικό δικαίωμα για τον σύντροφο χωρίς σύμφωνο (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις). Το νομοσχέδιο παρέχει επίσης προστασία στην κοινή κατοικία μετά τον θάνατο, κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά.
- Τι θα γίνει με τις διαθήκες; Οι ιδιόγραφες διαθήκες παραμένουν, αλλά θα απαιτούν αυστηρό έλεγχο γνησιότητας. Το νέο πλαίσιο επιτρέπει τη σύνταξη διαθήκης από τα 16 έτη, δίνει πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία μέσω τεχνολογίας και απαγορεύει διαθήκες υπέρ προσώπων που συνδέονται με ιδρύματα όπου νοσηλεύεται ο διαθέτης. Παράλληλα, θεσπίζεται αυτοδίκαιη κληρονομική ανικανότητα για όσους έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα σε βάρος του διαθέτη.
- Τι οδήγησε στις αλλαγές; Ο υφυπουργός ανέφερε ότι οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο επιβάλλονται λόγω των νέων οικογενειακών μορφών, της ανάγκης να εξορθολογιστεί η νόμιμη μοίρα και της θεσμοθέτησης των κληρονομικών συμβάσεων. Υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα ενισχύσουν την οικονομία και θα λειτουργήσουν προς όφελος των πολιτών. Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.
5
Πληθωρισμός: Η πορεία των τιμών τον Νοέμβριο
- Άνοδος στην Ελλάδα: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,9% τον Νοέμβριο, από 1,6% τον Οκτώβριο, με τις υπηρεσίες να «τρέχουν» στο 4,7% και να οδηγούν την άνοδο.
Το επίπεδο πλησιάζει το περσινό 3%, δείχνοντας σαφή επιτάχυνση.
- Τάσεις Ευρωζώνης: Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 2,2%, με μικρή άνοδο σε σχέση με τον Οκτώβριο. Ωστόσο, ο δομικός δείκτης παραμένει σταθερός στο 2,4%, δείχνοντας ότι οι υποκείμενες τάσεις δεν επιδεινώνονται αλλά ούτε αποκλιμακώνονται.
- Αποκλίσεις κρατών: Οι χώρες της ΕΕ εμφανίζουν μεγάλες διαφορές, με Εσθονία, Κροατία και Αυστρία να βρίσκονται ψηλά, ενώ η Κύπρος καταγράφει μόλις 0,2%.
Στις μεγαλύτερες οικονομίες, η Γερμανία ανέβασε ρυθμό στο 2,6%, η Γαλλία παρέμεινε σταθερή στο 0,8% και η Ιταλία υποχώρησε στο 1,1%, επιβεβαιώνοντας την εικόνα ενός ανομοιογενούς και πολυεπίπεδου πληθωριστικού περιβάλλοντος στην ΕΕ.
