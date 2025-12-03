Σχεδόν πέντε ολόκληρες ώρες κράτησαν οι -ίσως οι πιο κρίσιμες για το μέλλον της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου- συνομιλίες πίσω από τις κλειστές πόρτες του Κρεμλίνου, ανάμεσα στην διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ που αποτελούνταν από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ και στην ρωσική πλευρά την οποία εκπροσώπησε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ο εξ απορρήτων του Γιούρι Ουσακόφ και ο επικεφαλής του επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και βασικός συνομιλητής των Αμερικανών, Κίριλ Ντιμιτρίεφ.

Η πρώτη αντίδραση στην συνάντηση ήρθε από την πλευρά του Ντιμιτρίεφ, ο οποίος υποστήριξε, όσο ο Γουίτκοφ βρισκόταν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Μόσχα, πως οι συνομιλίες ήταν «παραγωγικές» και σε ανάρτηση του στα σόσιαλ μίντια συμπλήρωσε δίπλα ένα λευκό περιστέρι να κρατάει έναν κλάδο ελαίας.

Από την πλευρά του ο Γιούρι Ουσάκοφ, μετά το πέρας της συνάντησης υποστήριξε ότι οι συνομιλίες του Πούτιν με τον Γουίτκοφ ήταν εποικοδομητικές, χρήσιμες και ουσιαστικές. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συζητήθηκαν συγκεκριμένες διατυπώσεις ή τελικές λύσεις, αλλά η ουσία των θεμάτων. «Είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε σε ορισμένα σημεία. Κάποια άλλα αποτέλεσαν αντικείμενο κριτικής. Ωστόσο, έγινε μια χρήσιμη συζήτηση», ανέφερε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τέθηκαν και ζητήματα εδαφικού χαρακτήρα. Όπως είπε, δεν έχουν ακόμη βρεθεί συμβιβασμοί και προς το παρόν δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ’ όλα αυτά, ανέφερε πως η προσπάθεια για την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής λύσης θα συνεχιστεί και αποκάλυψε πως η Μόσχα πλέον έχει λάβει ακόμη τέσσερα έγγραφα, πέραν του αρχικού σχεδίου 28 σημείων του Τραμπ για την επίλυση του ζητήματος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές βλέπουν «τεράστιες προοπτικές συνεργασίας» και «σίγουρα δεν έχουν απομακρυνθεί» η μία από την άλλη. Όπως τόνισε χρειάζεται να γίνει κι άλλη δουλειά.

Επίδειξη δύναμης από τον Πούτιν πριν την συνάντηση

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κάνει για ακόμη μια φορά επίδειξη δύναμης, αφού όσο ο Κίριλ Ντιμιτρίεφ «ξεναγούσε» τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, στην Μόσχα, ο ίδιος έσπευδε να επαναλάβει τις εξαιρετικά σκληρές θέσεις του όσον αφορά στην κατάσταση στο πεδίο, όπου θέλει πάση θυσία να εμφανιστεί νικητής, ενώ εξαπέλυε απειλές τόσο εναντίον της Ουκρανίας (ότι θα την αποκόψει από την θάλασσα μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε ρωσικά τάνκερ), αλλά και εναντίον της Ευρώπης. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε πριν πάει στις συνομιλίες με του Αμερικανούς απεσταλμένους -στις οποίες δεν έχουν θέση κατά τα φαινόμενα οι ευρωπαϊκές δυνάμεις- «Αν η Ευρώπη θέλει να πολεμήσει, η Ρωσία είναι έτοιμη».

Ο Πούτιν, για ακόμη μια φορά, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ, προβάλλοντας προτάσεις που γνώριζε πως ήταν απαράδεκτες για τη Ρωσία.

«Βρίσκονται στο πλευρό του πολέμου», υποστήριξε ο Πούτιν για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. «Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι όλες αυτές οι αλλαγές στοχεύουν σε ένα πράγμα: να μπλοκάρουν συνολικά τη διαδικασία ειρήνευσης, να θέσουν τέτοιες απαιτήσεις που είναι απολύτως απαράδεκτες για τη Ρωσία».

Το «χάλι» του πολέμου της Ουκρανίας και η οριακά αδιάφορη στάση Τραμπ

Η τακτική αυτή του Πούτιν, που είναι ουσιαστικά η στάση που τηρεί συνολικά η Ρωσία στο θέμα της Ουκρανίας και των χωρών που στηρίζουν το Κίεβο, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η όποια πρόοδος στο ζήτημα της διευθέτησης του πολέμου να έρθει σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει κάνει ξεκάθαρο ότι έχει αποσυρθεί πρακτικά από την σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ενδεικτικές αυτού είναι οι νέες δηλώσεις Τραμπ, που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου νωρίτερα, σύμφωνα με τον οποίο: «Οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται πλέον οικονομικά σε αυτόν, παρά μόνο πουλούν όπλα στο ΝΑΤΟ, όμως εξακολουθούν να προσπαθούν να κλείσουν αυτό το ζήτημα. Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα ήταν ο ένατος, και οι άνθρωποί μας βρίσκονται τώρα στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να τον τελειώσουμε. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, τι να σας πω, χάλι. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος, ούτε κατά διάνοια».

Οι ΗΠΑ κρατούν Κίεβο και Ευρώπη σε αγωνία και απόσταση

Από τα παραπάνω, αλλά και από την γενικότερη στάση των ΗΠΑ απέναντι σε Ουκρανία και Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα -από την παρουσίαση του σχεδίου Τραμπ των 28 σημείων (το οποίο όπως αποκαλύφθηκε τελικά προέκυψε μετά από επαφές ανάμεσα στα ίδια άτομα που συναντιούνταν στο Κρεμλίνο σήμερα) μέχρι την συνάντηση στην Φλόριντα του Μάρκο Ρούμπιο και των Γουίτκοφ – Κούσνερ με την ουκρανική αντιπροσωπεία (χωρίς τον Αντρίι Γέρμακ που απομακρύνθηκε μετά από έρευνες στο σπίτι του για το τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς της Energoatom)- γίνεται ξεκάθαρο ότι οι όποιες επαφές με Κίεβο και Ευρωπαίους, γίνονται με κάτι που μοιάζει με την αρχή της ανάγκης γνώσης (on a need to know basis).

Αισιόδοξος μεν ο Ζελένσκι, αλλά και ανήσυχος

Για τον λόγο αυτό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις δηλώσεις του νωρίτερα από το Δουβλίνο είχε ξεκαθαρίσει ότι αναμένει άμεση ενημέρωση από τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ σχετικά με την συζήτηση τους για την Ουκρανία με τους Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ και Κίριλ Ντιμιτρίεφ στο Κρεμλίνο. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις τελευταίες εξελίξεις ως «την καλύτερη ευκαιρία μέχρι σήμερα να τερματιστεί ο πόλεμος», προειδοποιώντας όμως ότι οι αποφάσεις που αναμένεται ότι θα απαιτηθούν δεν θα είναι εύκολες. Οι αναφορές Ζελένσκι αφορούν στο επεξεργασμένο πλαίσιο που συμφωνήθηκε την Κυριακή στη Φλόριντα. Στις δηλώσεις του ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν «παζάρια» ερήμην της Ουκρανίας και ότι κάθε πρωτοβουλία για ειρήνευση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα ουκρανικά συμφέροντα και τη διεθνή λογοδοσία για τη ρωσική επιθετικότητα.

Θα πάνε Γούιτκοφ και Κούσνερ στις Βρυξέλλες;

Αντίστοιχα ενημέρωση από τις ΗΠΑ είναι βέβαιο ότι περιμένουν και οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά και οι Ευρωπαίοι με τα διεθνή πρακτορεία να επικαλούνται διαρροές σύμφωνα με τις οποίες η ενημέρωση αυτή είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί στην αυριανή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες όπου υπάρχει πιθανότητα να μεταβούν Γουίτκοφ και Κούσνερ για να συναντηθούν και με την ουκρανική αντιπροσωπεία που θα βρίσκεται εκεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Στο Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας θα παρευρεθούν ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας. Από την πλευρά του Axios υποστηρίζει ότι οι δύο απεσταλμένοι θα συναντήσουν τον Ζελένσκι αύριο, για να τον ενημερώσουν για τις συνομιλίες.