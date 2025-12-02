Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με τα μπλόκα που έχουν στήσει σε όλη την Ελλάδα ως αντίδραση για την ακρίβεια και τις μειωμένες ενισχύσεις που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην Καρδίτσα βρίσκονται 1.500 τρακτέρ, στη Νίκαια 1.000 τρακτέρ, στα Μάλγαρα 250 τρακτέρ, στη Ροδόπη 150 τρακτέρ και στην Κουλούρα 50 τρακτέρ.

Στις 17.00, έληξε η σημερινή κινητοποίηση των αγροτών στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, επισήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλη της συντονιστικής επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής των Ευζώνων προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό, διακόπτοντας την κυκλοφορία τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Εξάλλου, στις 3.30 το μεσημέρι έληξε ο αποκλεισμός στον οποίο είχαν προχωρήσει αγρότες στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Χαλκηδόνας απόκλεισαν το σημείο από τη 1 το μεσημέρι και σύμφωνα με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς και δεν αποκλείεται οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται οι αγρότες στον Έβρο να αποκλείσουν το τελωνείο των Κήπων.

Νέο ραντεβού στον Κόμβο Κιάτου της Ολυμπίας Οδού έδωσαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κορινθίας.

Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί με τους παραγωγούς να συγκεντρώνονται στην περιοχή Πετμεζά.

«Μας πετάνε ψίχουλα»

Με συνθήματα όπως «μας σκότωσαν τα ζα, πανώλη κι ευλογιά», ήχους από κουδούνες και φωνές, κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας έκαναν σήμερα δυναμική διαδήλωση μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας.

Σε μια συμβολική κίνηση, άδειασαν δοχεία με γάλα και πέταξαν μπάλες με άχυρο στο οδόστρωμα, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που, όπως λένε, τους οδηγεί στην καταστροφή.

«Μας πετάνε ψίχουλα, δεν υπάρχουν κόμματα, είμαστε όλοι μαζί»

Ένας από τους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους ξέσπασε μπροστά στις κάμερες, μιλώντας για την αδικία που βιώνουν: «Ανθρώπους που βγήκαν να διαμαρτυρηθούν τους τραβάς στα δικαστήρια. Ούτε κλέψαμε, ούτε πειράξαμε ανθρώπους. Μας έχουν αγανακτήσει, μας πετάνε ψίχουλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε με οργή για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις: «Περίμεναν ένα χρόνο και ενάμιση να μας αναγγείλουν εισόδημα. Δεν κοίταξαν να δουν ακριβώς τι χάσανε, αυτοί που έχασαν τα κοπάδια και δεν έχουν να ζήσουν. Να ξέρει η κυβέρνηση πλέον ότι είμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει κατάντια, φτώχεια».

«Να έρθει εδώ ο πρωθυπουργός, χωρίς την κτηνοτροφία δεν υπάρχει περιφέρεια»

Άλλος κτηνοτρόφος κάλεσε τον πρωθυπουργό να επισκεφθεί την περιοχή: «Μας κόβουν τα πόδια σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή, απ’ την ευλογιά, οι ενισχύσεις πετσοκομμένες στους κτηνοτρόφους. Ντροπή τους! Πρέπει εδώ και τώρα να πάρουν μέτρα, ειδάλλως ήρθαμε να μείνουμε, δεν θα φύγουμε».

Ένας ακόμη οργισμένος κτηνοτρόφος είπε ότι πρέπει ο πρωθυπουργός «να έρθει στον Θεσσαλικό κάμπο και να δώσει λύσεις. Χωρίς την κτηνοτροφία, δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει περιφέρεια».

Οι διαδηλωτές, μετά τη συγκέντρωση, κατευθύνθηκαν προς το μπλόκο της Νίκαιας για να ενισχύσουν τον αγώνα των αγροτών.

«Χωρίς εμάς θα πεινάσετε»

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, προτού αναχωρήσουν μαζικά για να ενισχύσουν το μεγάλο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας.

Οι διαμαρτυρόμενοι, που έφτασαν με τα οχήματά τους μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, έχυσαν γάλα και πέταξαν ζωοτροφές και μπάλες με άχυρο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για την κατάσταση του κλάδου.

«Χωρίς τον πρωτογενή τομέα θα πεινάσετε όλοι» φώναζαν οι κτηνοτρόφοι, καλώντας τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό τους, καθώς όπως προειδοποίησαν, η κατάρρευση της κτηνοτροφίας θα συμπαρασύρει και την υπόλοιπη αγορά.

Παράλληλα, απηύθυναν κάλεσμα στον Πρωθυπουργό να μεταβεί άμεσα στη Θεσσαλία «με σκοπό να δώσει λύσεις και να δει πώς καταρρέει η περιοχή», ενώ κατήγγειλαν τη στάση της αστυνομίας. Αμέσως μετά τη διαμαρτυρία, κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο της Νίκαιας για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τα εκατοντάδες τρακτέρ που βρίσκονται ήδη εκεί.



Στο πλευρό των αγροτών οι οδηγοί ταξί

Σύμφωνα με το thesspost.gr, το πλευρό των αγροτών της δυτικής Θεσσαλονίκης, στο μπλόκο των Μαλγάρων, θα βρεθούν αύριο οι οδηγοί ταξί της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους. Μετά τη μηχανοκίνητη πορεία που πραγματοποίησαν στο κέντρο, κατέληξαν στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για να καταθέσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής» Κλήμης Λεοντιάδης ανακοίνωσε από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης ότι «περίπου 500 ταξί μαζεύτηκαν εδώ και αύριο όλοι οι ίδιοι θα είμαστε τα Μάλγαρα να συμπαρασταθούμε μαζί με τους αγρότες, στον δίκαιο αγώνα και των αγροτών αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης».

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι ίδιοι αιτούνται:

Μείωση του κόστους παραγωγής

Αφορολόγητο πετρέλαιο

Πλαφόν στο ρεύμα

Μείωση ή κατάργηση ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές

Εγγυημένες τιμές στα προϊόντα

Να καλύπτεται τουλάχιστον το κόστος παραγωγής & να μένει εισόδημα για διαβίωση

Πληρωμές

Άμεση καταβολή οφειλόμενων ενισχύσεων

Αποζημιώσεις