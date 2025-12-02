Αναφορά στην κατάσταση στην Ουκρανία, στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια υπουργικού συμβουλίου που συγκάλεσε με αφορμή την ένταση με την Βενεζουέλα, θέλοντας προφανώς να στείλει μήνυμα προς όλες τις πλευρές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ «έχουμε πρόβλημα με έναν πόλεμο που οι άνθρωποι μας προσπαθούν τώρα να διευθετήσουν, μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται πλέον οικονομικά σε αυτόν, παρά μόνο πουλούν όπλα στο ΝΑΤΟ, όμως εξακολουθούν να προσπαθούν να κλείσουν αυτό το ζήτημα».

«Χάλι» ο πόλεμος στην Ουκρανία

Όπως τόνισε: «Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα ήταν ο ένατος, και οι άνθρωποί μας βρίσκονται τώρα στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να τον τελειώσουμε. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, τι να σας πω, χάλι. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος, ούτε κατά διάνοια».

Στη συνέχεια, αστειευόμενος πρότεινε για ακόμη μία φορά να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης αν καταφέρει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και για κάθε πόλεμο που έχει διευθετήσει.