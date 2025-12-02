Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τα μπλόκα τους οι αγρότες, μάλιστα εκτιμάται ότι οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας και θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, οι ίδιοι θεωρούν πως η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει μαζί τους τα αιτήματά τους.

Εκπρόσωποι του κυβερνώντος κόμματος, μιλώντας σε συνεντεύξεις επιμένουν να εστιάζουν στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες όμως, δεν είναι το κύριο ζήτημα που απασχολεί τους αγρότες.

Η κυβέρνηση προτάσσει τον νόμο απέναντι στα μπλόκα

Αντιθέτως, οι δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών ρίχνουν λάδι στη φωτιά. «Όταν πας και καταλαμβάνεις ένα τελωνείο, που είναι η είσοδος-έξοδος της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και κοστίζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα για τα οποία μπορεί να κατηγορηθεί κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη που παραχώρησε.

«Δεν μπορεί να κλείνει κανένας δρόμος, όποιο και αν είναι το αίτημα» επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τα μπλόκα των αγροτών στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Ο ίδιος πρόσθεσε πως «οι δρόμοι ανήκουν σε όλους αυτούς που πληρώνουν με φόρους και διόδια αυτούς τους δρόμους», ενώ κατέληξε: «Η αστυνομία που είναι αρμόδια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιβάλει τον νόμο ώστε οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί».

Ιδιαίτερα αυστηρές ήταν οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open. «Πρέπει να επικρατήσει ο νόμος και η τάξη», ανέφερε αρχικά ο Στράτος Σιμόπουλος.

«Το να το λέμε δε σημαίνει τίποτα, πρέπει και να δράσουμε. Γιατί όσο αυτή η ιστορία συνεχίζεται, τόσο τα μπλόκα θα δυναμώνουν. Για εμένα πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων», πρόσθεσε ο ίδιος. Μάλιστα, όπως τόνισε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης «πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων». Ο Στράτος Σιμόπουλος επέμεινε, επίσης, στο ότι πρέπει η αστυνομία να προχωρήσει με κάθε μέσο, ώστε να «τελειώσει αυτή η ιστορία».

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης εστίασε στο γεγονός πως οι πληρωμές των αγροτών θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. «Όπως έχει πει το αρμόδιο υπουργείο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι καταβολές. Θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, 2,7 δις ευρώ πέρυσι, 3,3 δις ευρώ φέτος. Με την προκαταβολή υπήρξε ένα ζήτημα. Έχουν δοθεί 363 εκατ. ευρώ, οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν στα τέλη Δεκεμβρίου», είπε και συνέχισε: «Είμαστε στο μέσο της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι έλεγχοι είναι πολλοί περισσότεροι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει δυσκολία στη ροή των πληρωμών, αλλά να ξέρουν οι αγρότες θα πληρωθούν. Μπαίνουν σε μία άλλη λογική οι πληρωμές, η διαφάνεια και το γρήγορο των αποζημιώσεων που θα πληρωθούν».

Πυρά εξαπολύει η αντιπολίτευση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ανέφερε πως «Η ζημιά που έχει κάνει η πολιτική της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα τον έχει οδηγήσει στην καταστροφή. Εδώ δεν μιλάμε για αυτοματισμό. Εδώ τους κλείνουν τα σπίτια».

Το ΠαΣοΚ ήδη από τις προηγούμενες ημέρες εστίαζε στο γεγονός, πως η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να καταβάλει στους αγρότες το 70% της βασικής ενίσχυσης. «Έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις, οφείλονται χρήματα από το 2024 και οι αγρότες είναι στα όριά τους. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και για το πως γεννήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς υπονομεύτηκε η εμπιστοσύνη σε σχέση με τους εταίρους και πως διαχειρίστηκε επικοινωνιακά το ζήτημα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως οι αγρότες έχουν αφεθεί στη μοίρα τους, χωρίς ενίσχυση και πρόνοια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, κατηγορεί την κυβέρνηση για εμπαιγμό των αγροτών. «Αποζημιώσεις που δεν δόθηκαν, επιδοτήσεις κουτσουρεμένες και μία κατάσταση εμπαιγμού. Ο εμπαιγμός δεν χωνεύεται και το ενεργειακό κόστος είναι στον Θεό. Τα χρήματα που έπρεπε να έχουν έρθει στην Ελλάδα έχουν έρθει. Το αφήγημα ότι τα παρακρατούν στο εξωτερικό δεν ισχύει», σχολίασε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα και με τους κτηνοτρόφους. Έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης αφού δεν έχουν αποζημιωθεί εδώ και πολύ καιρό. Αφ’ ενός δεν έχουν πάρει όσα δικαιούνται και αφ’ ετέρου αισθάνονται ότι οι απατεώνες που μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν δημιουργήσει ολόκληρο κύκλωμα και λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις, τους στερούν τα δικαιώματά τους», επισήμανε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Real fm, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

«Εξαπατήσατε τους αγρότες. Υποσχεθήκατε επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν ποτέ», τόνισε επίσης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, από το βήμα της Βουλής. Ενώ ο Βασίλης Κόκκαλης σε δήλωσή του, υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο της καταστολής και της χρήσης βίας και όχι του διαλόγου».

Τα αιτήματα των αγροτών

Ανάμεσα στα αιτήματα των αγροτών είναι και οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες καθυστέρησαν σημαντικά και για αρκετούς εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής ήταν περιορισμένες. Όπως έχουν εξηγήσει και διευκρινίσει όσοι μίλησαν στο «ΒΗΜΑ», τα κύρια αιτήματά τους αφορούν το κόστος ενέργειας, δηλαδή τα υψηλά ποσά που καλούνται να πληρώσουν για το ρεύμα και το πετρέλαιο.

Επιπλέον, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στα μπλόκα διεκδικούν αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Daniel, οι οποίες δεν έχουν ακόμη δοθεί. Ζητούν επίσης να ληφθούν καλύτερα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και να παρέχονται επαρκείς επιδοτήσεις σε όσους αναγκάζονται να προχωρούν σε θανάτωση των κοπαδιών τους.

Ακόμα, κύριο αίτημά τους είναι να λειτουργήσουν απρόσκοπτα η διαφάνεια και η δικαιοσύνη, ώστε να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιοι μάλιστα δεν έχουν κρύψει την οργή τους για όσα συμβαίνουν στην Εξεταστική Επιτροπή.

Φυσικά, αυτό που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν με έμφαση είναι ότι όσο τα αιτήματά τους δεν διευθετούνται, τόσο το κόστος παραγωγής θα αυξάνεται. Όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος ήδη βλέπει τις τιμές των προϊόντων να βρίσκονται στα ύψη. Η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που μαστίζει την αγορά και αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί, όσο δεν λαμβάνονται μέτρα που να διευκολύνουν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Ήδη, λόγω της ακρίβειας, πολλά προϊόντα πωλούνται σε πολύ υψηλότερες τιμές, ενώ όσο χάνονται ζώα από την ευλογιά, τόσο το κρέας, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα μετατρέπονται σε είδη πολυτελείας.