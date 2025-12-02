Οι βελγικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών υπόπτων και πραγματοποίησαν έφοδο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), καθώς και στο Κολέγιο της Ευρώπης για φερόμενη απάτη, κατά την ίδρυση ακαδημίας εκπαίδευσης διπλωματών. Στο επίκεντρο των ερευνών τους βρίσκεται η πρώην Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι.

Οι έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τη βελγική αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν στην EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στο Μπριζ και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αρμόδια εισαγγελία.

Ο ρόλος της Φεντερίκα Μογκερίνι

Η ΕΥΕΔ είναι η πτέρυγα εξωτερικής πολιτικές της ΕΕ και μέχρι το 2019 επικεφαλής ήταν η πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι. Από το 2020, η Μογκερίνι είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ενός κέντρου εκπαίδευσης για μελλοντικούς αξιωματούχους της ΕΕ. Η βελγική εφημερίδα L’Echo ανέφερε ότι η Μογκερίνι βρίσκεται υπό κράτηση, αλλά το Κολλέγιο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι βελγικές Αρχές ερευνούν την Διπλωματική Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πρόγραμμα για νεότερους διπλωμάτες σε όλες τις χώρες της ΕΕ που διευθύνεται από το Κολλέγιο της Ευρώπης, και του οποίου η Φεντερίκα Μογκερίνι είναι διευθύντρια από τον Αύγουστο του 2022.

Οι επιδρομές αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το Euractiv.

Τι συμβαίνει με το Κολλέγιο της Ευρώπης;

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε ότι έχει «έντονες υποψίες», πως παραβιάστηκαν οι κανόνες περί «θεμιτού ανταγωνισμού», όταν η EEAS ανέθεσε τον διαγωνισμό για την ίδρυση διπλωματικής ακαδημίας στο Κολλέγιο της Ευρώπης.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσον το κολλέγιο ενημερώθηκε για τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών, πριν από τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης.

Ένας αξιωματούχος της ΕΥΕΔ – ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί – δήλωσε ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο διοικητικό κτίριο των γραφείων της στις Βρυξέλλες, στην οδό Rue d’Arlon 62, όχι στο κεντρικό κτίριο στον κυκλικό κόμβο Schuman. Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις και να αφήσουν τις πόρτες και τα έπιπλά τους ξεκλείδωτα.

Πότε ξεκίνησαν οι έρευνες;

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο POLITICO ότι οι επιδρομές συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανίτα Χίπερ, επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στην EEAS την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο μιας «συνεχιζόμενης έρευνας για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα… κατά την προηγούμενη θητεία», δηλαδή πριν από τον επαναδιορισμό της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Δεκέμβριο του 2024.

Όσα λέει η Κομισιόν

Κατά τη διάρκεια της επίσημης ενημέρωσης Επιτροπής, το μεσημέρι της Τρίτης, οι εκπρόσωποι αρνήθηκαν να σχολιάσουν εάν κάποιος από τους υπαλλήλους του οργάνου είχε τεθεί υπό κράτηση ή να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα.

Η EPPO δήλωσε ότι είχε ζητήσει από τις Αρχές να άρουν την ασυλία, οι οποίες συνήθως παρέχεται σε διπλωμάτες, προστατεύοντάς τους από νομικές ενέργειες, «αρκετών υπόπτων» πριν από την έρευνα, και ότι αυτή χορηγήθηκε. Δεν διευκρίνισε σε ποιους φορείς είχε υποβάλει τα αιτήματα.

Η ανακοίνωση της EPPO

«Σήμερα διεξάγονται έρευνες στο Κολλέγιο της Ευρώπης στην Μπριζ (Βέλγιο) και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη απάτη που σχετίζεται με την χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ εκπαίδευση νέων διπλωματών, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στις Βρυξέλλες. Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση.

Εν συνεχεία προσθέτει δε, «Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο εγκρίθηκε από τον ανακριτή δικαστή, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία (FGP West-Vlaanderen) διεξήγαγε έρευνες σε διάφορα κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες και σε σπίτια υπόπτων. Τα ερευνητικά μέτρα βασίστηκαν επίσης στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)».

Η EPPO στην ανακοίνωσή της διευκρινίζει πως: «Πρόκειται για το έργο της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ένα εννιάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης για νεότερους διπλωμάτες σε όλα τα κράτη μέλη – το οποίο ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Βέλγιο, για την περίοδο 2021 – 2022, κατόπιν διαδικασίας υποβολής προσφορών».

Όπως εξηγεί η έρευνα επικεντρώνεται «στο κατά πόσον το Κολλέγιο της Ευρώπης ή/και οι εκπρόσωποί του ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών και είχαν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι θα τους ανατεθεί η υλοποίηση του έργου, πριν από την επίσημη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από την ΕΥΕΔ».

Παράλληλα, τονίζεται στην ανακο0ίνωση πως: «Υπάρχουν έντονες υποψίες ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το πρόγραμμα, παραβιάστηκε το άρθρο 169 του Δημοσιονομικού Κανονισμού που αφορά τον θεμιτό ανταγωνισμό και ότι κοινοποιήθηκαν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό».

Συμπληρώνει ότι έχει γίνει άρση ασυλίας σε αρκετούς υπόπτους.

«Τα υπό διερεύνηση γεγονότα αναφέρθηκαν αρχικά στην OLAF. Θα μπορούσαν να συνιστούν απάτη στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διευκρίνιση των γεγονότων και την αξιολόγηση του κατά πόσον έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα», αποσαφηνίζει η EPPO.

«Η έρευνα υποστηρίζεται επίσης από τον ανακριτή του Βελγίου στη Δυτική Φλάνδρα (περιφέρεια Υπρ)», επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Ενώ παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι «Κάθε πρόσωπο θεωρείται αθώο μέχρι αποδείξεως του εναντίου από τα αρμόδια βελγικά δικαστήρια».

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ», καταλήγει η ανακοίνωση της EPPO.