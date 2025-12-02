Με ηλεκτρονική ψήφο θα διεξαχθούν οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης το 2028 σύμφωνα με τον Θοδωρή Λιβάνιο. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ.

Αρχικά ο κ.Λιβάνιος ανέφερε: «Όποιος θέλει θα μπορεί στις επόμενες δημοτικές εκλογές, οι οποίες θα γίνουν τον Νοέμβριο του 2028, να ψηφίζει ηλεκτρονικά από το κινητό του».

Για τον λόγο που η ηλεκτρονική ψήφος δεν θα εφαρμοστεί ακόμα στις εθνικές εκλογές, ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε πως γίνεται «ένα βήμα τη φορά» και υπογράμμισε πως είναι μία μεγάλη ευκαιρία να εξοικειωθούν οι πολίτες με την ηλεκτρονική ψήφο.

«Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αναθεώρηση το σύνολο του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να προχωρήσουμε και να “γιατρέψουμε” κάποιες προβληματικές περιπτώσεις, οι οποίες είχαν παρατηρηθεί από την εκλογική διαδικασία και κυρίως η σημαντική αύξηση της αποχής» δήλωσε χαρακτηριστικά.