Στις 30 Νοεμβρίου οι δικηγόροι της Αθήνας ψηφίζουν και στέλνουν το δικό τους μήνυμα, σε μία διαδικασία με έντονο παρασκήνιο, που συνοδεύεται και από αλλαγή σελίδας.

Η ηλεκτρική καρέκλα του προέδρου του ΔΣΑ «χηρεύει», καθώς ο σημερινός πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός αποχωρεί, μιας και υπάρχει ασυμβίβαστο και δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος.

Έτσι, οι Δημήτρης Αναστασόπουλος, Μιχάλης Καλαντζόπουλος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Θανάσης Καμπαγιάννης Αλέξανδρος Μαντζούτσος, Θωμας Καμενόπουλος, Θεμιστοκλής Σοφός και ο Αντώνης Αντανασιώτης που στηρίζεται από το ΚΚΕ, διεκδικούν την προεδρία του μεγαλύτερου επιστημονικού φορέα της χώρας. Ενός φορέα που προσεγγίζει τον αριθμό 25.000 μελών, με περίπου 13.000 από αυτά να έχουν ψηφίσει στην προηγούμενη διαδικασία.

To debate

Η μάχη αναμένεται σκληρή και ήδη έχουν ξεκινήσει τα τζαρτζαρίσματα των δύο υποψηφίων με κομματική αναφορά, του προοδευτικού Μιχάλη Καλαντζόπουλου και του συντηρητικού Δημήτρη Αναστασόπουλου.

Πρόσφατα μάλιστα ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, στην παρουσίαση του συνδυασμού του, ζήτησε τη διεξαγωγή debate, παρουσία του σημερινού προέδρου που χειροκρότησε την κίνηση αυτή. Η πρόταση αυτή όμως του Μιχάλη Καλαντζόπουλου δεν υιοθετήθηκε από τους συνυποψηφίους του.

Από το περιβάλλον του «πράσινου» υποψήφιού, κατηγορούν τον «γαλάζιο» Δημήτρη Αναστασόπουλο για το γεγονός πως δεν διεξήχθη ποτέ η τηλεμαχία, την στιγμή μάλιστα που τηλεοπτικοί σταθμοί όπως το mega news, επιθυμούσαν να το φιλοξενήσουν.

Έτσι, σημαντικά θέματα που «καίνε» τον κλάδο, όπως ο νέος δικαστικός χάρτης της χώρας, το κράτος δίκαιου και ο ρόλος του δικηγορικού συλλόγου απέναντι στο υπουργείο Δικαιοσύνης και την κυβέρνηση, το σημαντικό ζήτημα της σχέσης των δικηγορών με τους δικαστές, καθως και ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα δεν μπήκαν ποτέ στη δημοσία συζήτηση. Τουλάχιστον όχι με έναν τρόπο που θα βοηθούσε κάθε μέλος του Δ.Σ.Α. να δει όλους του υποψήφιους μαζί, να τους κρίνει και να βγάλει τα συμπεράσματα του.

Η ελπίδα

Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν βάσιμες ελπίδες πως ο δικηγορικός σύλλογος θα παραμείνει προοδευτικός. Το προηγούμενο διάστημα οι κινήσεις που έγιναν απέδωσαν καρπούς και οδήγησαν στη δημιουργία ενός και μόνο πράσινου συνδυασμού, που θα διεκδικήσει την ηγεσία του Δ.Σ.Α. Κάτι που τα προηγούμενα χρόνια ήταν το μεγάλο ζητούμενο, καθώς οι διασπάσεις ήταν πολλές και οι συγκρούσεις στο εσωτερικό το κόμματος έντονες.

Η 11άδα του ΠαΣοΚ

Μόνο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ υπάρχει μία ενδεκάδα δικηγόρων, που… παίζει τη δικής της μπάλα. Από διαφορετικές σχολές σκέψης, αλλά και με άλλο νομικό… προσανατολισμό οι νομικοί αποτελούν το ⅓ της κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος.

Οι δύο από τους τρεις κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους είναι δικηγόροι και είναι επιφορτισμένοι με την εκπροσώπηση του ΠαΣοΚ στις συνεδριάσεις. Ο Δημήτρης Μάντζος προέρχεται από τη νομική Θεσσαλονίκης και κάνει το διδακτορικό του στη νομική Αθηνών. Ο Παύλος Χρηστίδης «Κομοτηναίος» στα φοιτητικά του χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία ήταν το αντίπαλο δέος της ομάδας Ανδρουλάκη στη νεολαία του κόμματος, τα τελευταία χρόνια όμως αποτελεί έναν χρήσιμο σύμμαχο σε κάθε πεδίο του δημόσιου διαλόγου.

Το κοινό των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων είναι πως, αμφότεροι, βρέθηκαν στο πλευρό της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και αξιοποιήθηκαν και από τον σημερινό πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Δικηγόρος είναι και ο τομεάρχης εσωτερικών και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Παναγιώτης Δουδωνής, που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα την συγκρότηση μίας νέας ομάδας από ακαδημαϊκούς, που θα είναι υπεύθυνη για την Συνταγματική αναθεώρηση. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των τριών δικηγόρων που μετέχουν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τους Γιώργο Μουλκιώτη, τη Μιλένα Αποστολάκη και την Ευαγγελία Λιακούλη, που επωμίζονται το βάρος της εξέτασης μαρτύρων και της σύνταξης των πορισμάτων. Δικηγόρος είναι και η υπεύθυνη για θέματα Μετανάστευσης και Ασύλου Νάντια Γιαννακοπούλου. Ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Αθηνών με σπουδές και στη Νέα Υορκή. Νομικός είναι και ο υπεύθυνος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ιλχάν Αχμέτ, καθώς και η υπεύθυνη του ΚΤΕ Πολιτισμού Νάγια Γρηγοράκου. Όλοι αυτοί, μαζί με τον γραμματέα της Κ.Ο. Δημήτρη Μπιάγκη συμπληρώνουν αυτή την άτυπη ομάδα τεκμηρίωσης και κρούσης του ΠαΣοΚ, εντός κοινοβουλίου.

Ο κομματικός «πάγκος»

Παράλληλα, η ομάδα αυτή φαίνεται πως έχει και ισχυρό πάγκο… τον οποίο χρησιμοποιεί τακτικά ο «coach» Νίκος Ανδρουλάκης. Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του νομικού κόσμου του ΠαΣοΚ είναι αναμφίβολα ο Χρήστος Κακλαμάνης, το πολιτικό άστρο του οποίου ξεκίνησε να ανατέλλει όταν συνέταξε την πρόταση για προανακριτική για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Αν και ενεργός ως γραμματέας του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠαΣοΚ από το 2018, δεν ήταν ποτέ στο περιβάλλον του σημερινού προέδρου του κόμματος. Τον επέλεξε αρχικά η Φώφη Γεννηματά, στήριξε στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 τον Γιώργο Παπανδρέου και το 2024 τον Παύλο Γερουλάνο. Διατηρήθηκε όμως στη θέση του από τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον οποίο γνωρίστηκαν στην υπόθεση των υποκλοπών και έκτοτε καλλιεργήθηκε μία σχέση αμοιβαίας εκτίμησης.

Ο Χρήστος Κακλαμάνης επιμελήθηκε και την πρόταση του ΠαΣοΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχοντας όμως την πολύτιμη βοήθεια του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος και πρώην γραμματέα της ΠΑΣΠ Νομικής Αθηνών Κώστα Τσουκαλά, καθώς και του προϊστάμενου της Κ.Ο. Χάρη Δημακαρέα. Οι δύο τελευταίοι, αν και συνομήλικοι είχαν διαφορετικές κομματικές αναφορές από την εποχή της θητείας τους στην νεολαία του κόμματος.

Επίσης, οι Χρήστος Κακλαμάνης και Χάρης Δημακαρέας είχαν στηρίξει διαφορετικούς συνδυασμούς το 2021 στις εκλογές του Δ.Σ.Α. όταν οι δυνάμεις του ΠαΣοΚ μοιράστηκαν στα τρία, ανάμεσα στους υποψήφιους Δημήτρη Βερβεσό, Χάρη Κονδύλη και Μιχάλη Καλαντζόπουλο.

Παράλληλα, δύο ακόμη πρόσωπα που κινούνται έντονα και στηρίζουν τον συνδυασμό Καλαντζόπουλου είναι ο Θανάσης Γλαβίνας που είναι μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠαΣοΚ και αν και Θεσσαλονικιός διατηρεί πυρήνες και στην Αθήνα που ρίχνονται στη μάχη, αλλά και ο ποινικολόγος, τομεάρχης εθελοντισμού και υποψήφιος βουλευτής Βορείου Τομέα Παναγιώτης Γκανιάτσος, καθώς και η υποψήφια βουλευτής στο υπόλοιπο Αττικής Βάσια Αναστασίου.

Η μάχη του ΔΣΑ

Οι πληγές του παρελθόντος στο ΠαΣοΚ, είχαν ως απότοκο τον κατακερματισμό δυνάμεων και μεταξύ των δικηγόρων. Συνδυασμοί με διαφορετική εσωκομματική αναφορά. Δικηγόροι με διαφορετικές φιλοδοξίες. Αλλά και προσωπικές κόντρες, δίχασαν τον νομικό κόσμο του ΠαΣοΚ. Οι πληγές αυτές όμως δείχνουν πως κλείνουν.

Δηλωτικό στοιχείο αυτής της ενωτικής διάθεσης αποτελεί η παρουσία των δικηγόρων βουλευτών του κόμματος στην παρουσίαση του συνδυασμού του υποψηφίου προέδρου του Δ.Σ.Α. Μιχάλη Καλαντζόπουλου, καθώς και της συντριπτικής πλειοψηφίας του τομέα Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ξεχωριστή βαρύτητα είχε η παρουσία του σημερινού προέδρου Δημήτρη Βερβέσου που δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, αλλά και του Χάρη Κονδύλη, που αμφότεροι ήταν αντίπαλοι με τον Μιχάλη καλαντζόπουλο στην προηγούμενη διαδικασία. Ο πρώτος προλόγισε την εκδήλωση ανακοίνωσης υποψηφίων του Μιχάλη Καλαντζόπουλου, ενώ ο δεύτερος ανακοίνωσε την συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο και στήριξε την ενωτική προσπάθεια.

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύσει το κλίμα σύμπνοιας μεταξύ των προοδευτικών δικηγόρων αποτελεί το γεγονός πως πολλοί νομικοί που στήριξαν τον Χάρη Δούκα στην προηγούμενη σκληρή εσωκομματική διαδικασία βρίσκονται στο πλευρό του Μιχάλη Καλαντζόπουλου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των αντιδημάρχων της Αθήνας Γιώργου Αποστολόπουλου και Ρωξάνης Μπέη, καθώς και της Ελένης Ζωντήρου επίσης μέλος του συνδυασμού του Δημάρχου Αθηναίων, αλλά και της Αναστασίας Σιμητροπούλου που μεταξύ άλλων υπήρξε στο παρελθόν και αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ.

Σε αυτό τον αγώνα προστίθεται και η αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠαΣοΚ, Λίνα Αγγελοπούλου που δίνει και αυτή τη δική της μάχη στο πλευρό του Μ. Καλαντζόπουλου.

Η εικόνα αυτή, της μίας και μόνο παράταξης με αναφορά στο ΠαΣοΚ, δείχνει να μεγαλώνει αμφίπλευρα το προοδευτικό μέτωπο εντός του νομικού κόσμου. Δικηγόροι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ όπως οι Δημήτρης Λυρίτσης και η Λουκία Μαστροπέρου συντάσσονται με αυτή την προσπάθεια.

Παράλληλα, παρόντες σε εκδηλώσεις του Μιχάλη Καλαντζόπουλου ήταν και η προερχόμενη από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μαρινέτα Γούναρη, καθώς και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου οι Στάθης Αναλυτής , αλλά και ο Γιώργος Κλεφτοδήμος επίσης μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου που διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με την ομάδα Καλαντζόπουλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με συνεργάτες του Μιχάλη Καλάντζοπουλου στα στοιχεία εκείνα που δίνουν ελπίδα δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια του, αλλά κυρίως το γεγονός πως «έχει αναπτύξει καμπάνια με στόχο τον μετριοπαθή κεντροδεξίο ψηφόφόρο που σέβεται τους θεσμούς και το κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί από τη σημερινή κυβέρνηση» όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά.