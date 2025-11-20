Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε για τα ράντζα στο Αττικόν ο πρόεδρος του ΔΣ Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και του Σωματείου Εργαζομένων «Αττικόν», Γιώργος Σιδέρης, ο οποίος επισκέφτηκε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

«Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια με 100 – 150 ράντζα μετά από κάθε γενική εφημερία, προκαλεί επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπρεπή τους νοσηλεία», αναφέρει η ΕΙΝΑΠ. Επίσης, σημειώνει πως «δημιουργούνται αφόρητες συνθήκες εντατικής εργασίας, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους είχε αναγνωρίσει τον Οκτώβριο σε τηλεοπτική εκπομπή το πρόβλημα και ανακοίνωσε ότι στόχος του υπουργείου είναι η πλήρης εξάλειψη των ράντζων στο «Αττικόν» μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Το φαινόμενο δεν είναι, σε καμία περίπτωση, σημερινό. Διαβάστε το ρεπορτάζ του Βήματος για το Αττικόν που έγινε τον Απρίλιο του 2024.