Επέστρεψε από τη Μάλτα η αποστολή του ΠαΣοΚ που μετείχε στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Η Πωλίνα Λάμψα μία εκ των τριών αντιπρόεδρων και ο Δημήτρης Οικονόμου μέλος του Πολιτικού μετείχαν στις διεργασίες, που συμμετείχαν πάνω από 70 κόμματα. Η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο, τα συμπεράσματα από τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Βραζιλία, η καταστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων σε όλο και περισσότερες αφρικανικές χώρες, οι επιπτώσεις της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ, η ανάγκη ειδικών μέτρων προστασίας των γυναικών στις εμπόλεμες περιοχές ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν

Ωστόσο, ξεχώρισε η τιμητική διάκριση που έλαβαν ο παλαιστίνιος Afif Safieh και η ισραηλινή Colette Avital. Ο εκπρόσωπος της fatah και η εκπρόσωπος Δημοκρατικού Κόμματος του Ισραήλ βραβεύτηκαν από κοινού από τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Πέδρο Σάντσεθ για τις δράσεις για την ειρήνη και την συνύπαρξη των δύο λαών.

«Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία αντιπροσωπειών από το Ισραήλ και την Παλαιστική» τόνισε μεταξύ άλλων η αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής διεθνούς Πωλίνα Λάμψα και συνέχισε επισημαινόντας πως «στις παρεμβάσεις τους τόνισαν πως είναι απαραίτητο η επόμενη φάση της εκεχειριας στη Γάζα να σχεδιαστεί με τρόπο που να διευκολυνθεί η υλοποίηση της λύσης των δυο κρατών». Στη συνεδρίαση του Προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, η εκτελεστική Αντιπρόεδρος Πωλίνα Λάμψα αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο υπογραμμίζοντας την ανάγκη εφαρμογής του διεθνούς δικαίου.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της Μάλτας πραγματοποιήθηκε και συνεδρίαση των μεσογειακών κομμάτων με ειδικό workshop για το μεταναστευτικό στο οποίο συμμετείχε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠαΣοΚ Δημήτρης Οικονόμου. Ο ίδιος, που ανακοίνωσε και το ψήφισμα για την ισότητα που εξέδωσε η αρμόδια επιτροπή, μιλώντας στο βήμα επεσήμανε πως «το αποτύπωμα του ΠαΣοΚ και της Ελλάδας είναι αρκετά ισχυρό σε έναν πολυπολικό κόσμο».

Παράλληλα, τόνισε πως «με τη συμμετοχή μας σε τέτοια φόρα έχουμε προσλαμβάνουσες από το τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από τον πόλεμο στο Κογκό μέχρι την αγωνία των Βραζιλιάνων για το τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Αυτό μας βοηθά να έχουμε πλήρη εικόνα για τα προβλήματα όλων των λαών του κόσμου. Επίσης, έχουμε δυνατότητα να προωθήσουμε τις εθνικές μας θέσεις, ως ένα ακόμη εργαλείο εξωτερικής πολιτικής».