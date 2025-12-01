Λεκτική επίθεση δέχθηκε ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Παναγιώτης Δουδωνής από τον υποψήφιο για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Δημήτρη Αναστασόπουλο έξω από τον ΔΣΑ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ είναι σε εξέλιξη οι εκλογές του συλλόγου, ο βουλευτής του ΠαΣοΚ τον χαιρέτησε, με τον υποψήφιο πρόεδρο να του επιτίθεται απρόκλητα χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις μεταξύ των οποίων και «καραγκιόζη».

Η αιτία

Αιτία, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Δουδώνη, είναι η ανάδειξη της στήριξης της υποψηφιότητας Αναστασόπουλου και από τον βουλευτή των Σπαρτιατών Χάρη Κατσιβαρδά

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο κ. Δούδωνης δεν υπήρχε κάποιο προηγούμενο μεταξύ των δύο ανδρών που δεν γνωρίζονται προσωπικά. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο ίδιος στο «Βήμα», ξαφνιάστηκε και δεν περίμενε μία επίθεση από υποψήφιο πρόεδρο του Δ.Σ.Α. μπροστά σε κόσμο και μάλιστα ημέρα εκλογών.

Για το περιστατικό έκανε και σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ΠαΣοΚ σε ανακοίνωση του καταδικάζει το γεγονός και ζητά το ίδιο να πράξει και η Νέα Δημοκρατία.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Δουδωνή

Στην τριετή πολιτική μου πορεία, στην επταετή θητεία μου στον δημόσιο λόγο πάντα ήμουν υπέρ του ελεύθερου διαλόγου με σεβασμό στον αντίπαλο. Μάλιστα έγραψα και σχετικό βιβλίο με τίτλο: «το πολίτευμα της συνύπαρξης».

Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ.Αναστασόπουλος «καραγκιόζη», φωνάζοντας έξω από τον Δικηγορικό Σύλλογο επειδή του άσκησα πολιτική κριτική για τη στήριξη που έλαβε από τον κ Κατσιβαρδά, Βουλευτή εκλεγμένο με τους «Σπαρτιάτες», ξεπερνά κάθε όριο. Λυπάμαι ειλικρινά ως πολίτης πρώτα -πρώτα!

ΠαΣοΚ: Η ΝΔ να καταδικάσει την απρόκλητη φραστική επίθεση

«Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να καταδικάσει την απρόκλητη φραστική επίθεση σε βάρος του Bουλευτή Παναγιώτη Δουδωνή από τον υποψήφιο Πρόεδρο του ΔΣΑ, που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, Δ. Αναστασόπουλο».

Έξω από τον Δικηγορικό Σύλλογο νωρίτερα σήμερα ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Δ. Αναστασόπουλος επιτέθηκε φραστικά και αποκάλεσε τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, «καραγκιοζη» για την πολιτική κριτική που του άσκησε σχετικά με τη στήριξη που έλαβε από τον Χ. Κατσιβαρδά, Βουλευτή εκλεγμένο με τους «Σπαρτιάτες».

Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να καταδικάσει άμεσα την απρόκλητη φραστική επίθεση, που δέχθηκε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τον υποψήφιο Πρόεδρο του ΔΣΑ, που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη Αναστασόπουλο.