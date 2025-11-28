Συνελήφθη χθες στις 2 το μεσημέρι στο Μενίδι μια γυναίκα Ρομά, η οποία προσήχθη στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αχαρνών, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου και βαριά σωματική βλάβη στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 14χρονης κόρης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη βρέθηκε να έχει στην κατοχή της έμβρυο τυλιγμένο σε εφημερίδα.

Η ίδια φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι κυοφορούσε και ότι υπέστη αποβολή έπειτα από την κακοποίηση που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε από τη μητέρα της.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ η ανήλικη έχει μεταφερθεί για ιατρική φροντίδα και περαιτέρω προστασία.