Αντί για απαντήσεις, η εξέταση του ιατροδικαστή στη 14χρονη – που κατήγγειλε τη μητέρα της ότι την ξυλοκόπησε, ενώ ήταν έγκυος, με αποτέλεσμα να αποβάλει – προκάλεσε νέα ερωτηματικά.

Η 35χρονη Ρομά γυναίκα, η οποία προσήχθη από τον Ασπρόπυργο, στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αχαρνών, έχει συλληφθεί, από το μεσημέρι της Πέμπτης. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, όπου ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακοπή κύησης. Η 35χρονη κατηγορούμενη παραπέμθηκε σε τακτικό ανακριτή.

Η 14χρονη νοσηλεύεται στο Παίδων. Εκεί υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, κατά την οποία ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε επιφανειακά τραύματα που να προέρχονται από ξυλοδαρμό. Παράλληλα, δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί, αν το περιεχόμενο που πήγε τυλιγμένο στην εφημερίδα το κορίτσι, ήταν πράγματι έμβρυο.

Για να υπάρξει πλήρες και ακριβές ιατροδικαστικό πόρισμα, θα πρέπει να έχουν οι γιατροί στα χέρια τους τις εργαστηριακές εξετάσεις της 14χρονης, αλλά και του βιολογικού υλικού που παρουσίασε ως έμβρυο.

Τι λέει η οικογένεια της 14χρονης

Η οικογένεια της έφηβης ξεσπά μέσω του Mega για όσα κατήγγειλε η ανήλικη.

«Πριν τρεις μήνες ήταν σπίτι μας και λέει στον πατέρα μου ”πατέρα πάω να πάρω ένα σάντουιτς και έφυγε”. Περνούσαν οι ώρες και οι μέρες. Δεν ξέραμε ότι ήταν έγκυος. Εγώ και ο πατέρας μου ήμασταν στην Εύβοια. Η μητέρα μου πήγε σπίτι τους για να δει την κόρη της και εμφανίστηκαν μπροστά της τρία άτομα. Μετά από λίγη ώρα, με πήρε η μητέρα μου τηλέφωνο και μου είπε ότι την έχουν μεταφέρει στο Αστυνομικό Τμήμα. Δεν έγινε ποτέ καβγάς με την αδερφή μου», είπε ο αδερφός της 14χρονης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία που οδήγησε στον ξυλοδαρμό που καταγγέλλει η 14χρονη, οι σχέσεις ωστόσο με τη μητέρα της, όπως η ίδια τις περιέγραφε, ακόμη και μέσω των social media, φαίνονταν ταραχώδεις.

«Πήγε η γυναίκα μου μετά από δύο μέρες, περιμέναμε να μας πάρει τηλέφωνο κάποιος. Η κόρη μου παντρεύτηκε και δε μας πήρε τηλέφωνο να μας ενημερώσει, εμείς την ψάχναμε μέρες και στην Αστυνομία. Δυόμιση μήνες την ψάχναμε και εκείνη δεν μας πήρε. Ήταν απαγωγή, έφυγε μόνη της, κλέφτηκαν, δεν ξέρω. Τώρα η γυναίκα μου τρέχει δύο μέρες στα τμήματα. Θέλω να πάει σε γιατρό να δούμε πού είναι χτυπημένη. Καυγάς δεν έγινε ποτέ, λέει ψέματα. Εμείς δεν έχουμε καμία επαφή μαζί της. Εμένα μου φαίνεται περίεργο που ήταν έγκυος», λέει ο πατέρας της.