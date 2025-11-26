Μετά από μία μεγάλη έρευνα των δημοσιογράφων Σίριν Κέιλ και Λούσι Όζμπορν, η οποία διήρκησε έναν χρόνο, η εφημερίδα «The Guardian» δημοσίευσε ένα θέμα-σοκ που αφορά ολοένα και περισσότερες γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη Free Birth Society (FBS), ένα αμερικανικό «κίνημα» και ταυτόχρονα μια κερδοφόρα επιχείρηση που προωθεί τον ελεύθερο τοκετό χωρίς μαίες και γιατρούς. Κατ’ επίφαση αποτελεί κοινότητα που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, όμως, έπειτα από μια σειρά μαρτυριών ήρθαν στο φως ιστορίες που προκαλούν φρίκη με θανάτους μωρών ή πολλών που υπέστησαν βαριές βλάβες επειδή οι μητέρες τους είχαν πειστεί ότι «η γέννα είναι απόλυτα ασφαλής αν εμπιστευτείς το σώμα σου».

Ένιωθε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά οι φίλες της την καθησύχαζαν

Η ιστορία του μικρού Εσάου Λόπεζ είναι χαρακτηριστική. Η μητέρα του, η Γκαμπριέλ, είχε εντρυφήσει στην Free Birth Society καθώς επί μήνες ασχολούνταν με τα podcasts, τα σεμινάρια, ακόμη και τις κλειστές ομάδες της κοινότητας.

Είχε αγοράσει το πακέτο της βασικής διδασκαλίας που κόστιζε 399 δολάρια και είχε πληρώσει επιπλέον 299 για να μπει στην online κοινότητα Lighthouse. Πίστεψε πως με αυτόν τον τρόπο ο τοκετός θα ήταν μια μοναδική εμπειρία για την ίδια, το μωρό της και τους δικούς της ανθρώπους.

Έτσι, βρέθηκε την πιο όμορφη για εκείνη -όπως νόμιζε τότε-, μέρα της ζωής της στο διαμέρισμά της, με τρεις φίλες που είχε γνωρίσει μέσω της FBS. Ξεκίνησε να γεννάει μέσα σε ένα σκηνικό απόλυτης ηρεμίας και γαλήνης.

Κανείς δεν αντιλήφθηκε ότι το μωρό είχε δυστοκία ώμου, μια επιπλοκή που οι μαίες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν αμέσως. Η ίδια ένιωθε πως κάτι δεν πήγαιναν καλά, αλλά οι φίλες της την καθησύχαζαν και την ενθάρρυναν ότι το μωρό καταφτάνει.

Στα μαιευτήρια, ακόμη και πέντε λεπτά καθυστέρηση κατά την διάρκεια μιας γέννας είναι αιτία για συναγερμό. Ο Εσάου έμεινε κολλημένος για δεκαεπτά. Όταν γεννήθηκε, δεν ανέπνεε. Οι φίλες της, επηρεασμένες από τη ρητορική της FBS ότι «τα μωρά ξέρουν να αναπνεύσουν μόνα τους», την καθησύχαζαν.

Το σώμα του ήταν άκαμπτο και άψυχο με ενδείξεις οξείας έλλειψης οξυγόνου. Ο πατέρας του μωρού, Ρολάντο, της το έδωσε να το κρατήσει κι εκείνη αμέσως ρώτησε να χρειάζεται αέρα. «Είναι εντάξει», απάντησε η φίλη της.

Όπως περιγράφει η Λόπεα, στο δωμάτιο υπήρχε φόβος, μόνο που καμία δεν ήθελε να τον εκφράσει. Το να παραδεχθούν τι ένιωθαν φάνταζε σαν παραχώρηση, σαν αμφισβήτηση της δυνατότητας της φίλης τους να φέρει στον κόσμο το παιδί.

Καθώς όμως τα λεπτά περνούσαν και ο Εσάου παρέμενε ακίνητος, η Λόπεζ και οι τρεις φίλες της επαναλάμβαναν μέσα τους όσα δίδασκε η μέντοράς τους, η ιδρύτρια της FBS, Έμιλι Σαλντάγια και περίμεναν ενώ στο μυαλό της Λόπεζ υπήρχε και το ενημερωτικό σημείωμα της Γιολάντε Νόρις-Κλαρκ που τόνιζε ότι οι φόβοι για δυστοκία ώμου είναι «υπερβολικά μεγεθυσμένοι». Από τον Οδηγό είχε μάθει ότι τα σώματα των γυναικών «δεν δημιουργούν μωρά που δεν μπορούν να τα γεννήσουν».

Μετά από λίγα λεπτά που ο Εσάου δεν ανέπνεε, η Λόπεζ ξαφνικά ξύπνησε από την «ύπνωση» και επιτέλους άκουσε το ένστικτό της. Άρχισε να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση στον γιο της, καθώς μια φίλη της έψαχνε οδηγίες στο κινητό για το πώς ακριβώς γίνεται και μια άλλη φίλη κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο διαμέρισμα, κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Ο Εσάου μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, όπου παρέμεινε για 21 ημέρες. Η διάγνωση ήταν υποξική-ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, ένας τραυματισμός στον εγκέφαλο από έλλειψη οξυγόνου.

Σήμερα ο Εσάου είναι ένα παιδί με βαριά εγκεφαλική αναπηρία. Η Γκαμπριέλ, μιλώντας στον Guardian, δηλώνει ότι ένιωθε πως είχε μπει σε μια «μεγάλη ιδέα που θα την έκανε πιο δυνατή μητέρα». Τώρα το περιγράφει αλλιώς. «Κανείς δεν μπαίνει σε μια αίρεση συνειδητά. Νομίζεις ότι μπαίνεις σε ένα κίνημα που σε ενώνει με κάτι ιερό», λέει.

Η αυτοκρατορία της Free Birth Society και οι ευθύνες των γιατρών

Η FBS ιδρύθηκε από την Εμιλί Σαλντάγια, μία μαία, «doula» όπως τις αποκαλούν στα αγγλικά, η οποία μετά βίας έβγαζε τα προς το ζην, μέχρι που έγινε «η ιέρεια του ελεύθερου τοκετού».

Μαζί με τη συνεργάτιδά της, Γιολάντε Νόρις-Κλαρκ, έστησαν μια επιχείρηση με έσοδα που ξεπερνούν τα 13 εκατ. δολάρια. Podcasts, σεμινάρια, retreats, διαδικτυακές σχολές «μαιευτικής» μέσω Zoom, μέσω των οποίων παρουσίαζαν τον τοκετό ως εμπειρία σχεδόν μυστικιστική. Η ιατρική κοινότητα παρουσιαζόταν ως ένα εχθρικό σύστημα που χρησιμοποιούσε τον φόβο των γυναικών για να πλουτίζει.

Η Σαλντάγια υποσχόταν στις γυναίκες ότι τους επιστρέφεται κάτι ιερό, κάτι που τους είχε αφαιρεθεί μέσα στα χρόνια. «Ανατρέπουμε μια εκπαίδευση στη μαιευτική βία που έχει επικρατήσει για περισσότερα από εκατό χρόνια», διακήρυσσε, παρουσιάζοντας τον εαυτό της σε προωθητικό βίντεο στο YouTube ως «πρωτοπόρο του κινήματος απελευθέρωσης της γέννας».

Μηνύματα κατέφθαναν μαζικά στην Free Birth Society από γυναίκες που περιέγραφαν έντονα θετικά ανεπίβλεπτες γεννήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων είχαν ζήσει τραυματικές εμπειρίες σε νοσοκομειακές αίθουσες.

Η Σου Ντάουν, Βρετανή μαία και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λάνκασιρ, αναφέρει ότι η πρακτική του freebirthing, παρότι σπάνια, φαίνεται να αυξάνεται διεθνώς, καθώς πολλές γυναίκες χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο επίσημο σύστημα.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις ΗΠΑ, χώρα με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Οι ειδικοί μιλούν για παράγοντες όπως έλλειψη πρόσβασης σε μαίες, υπερβολικά παρεμβατική προσέγγιση λόγω φόβου για μηνύσεις, καθώς και κίνητρο αύξησης κερδών των ιδιωτικών δομών. Η έλλειψη καθολικής υγειονομικής κάλυψης ωθεί ορισμένες γυναίκες να πληρώνουν αρκετές χιλιάδες δολάρια για μαίες κατ’ οίκον.

Η δικηγόρος Χερμίν Χέις-Κλάιν, από το Όρεγκον, που ειδικεύεται σε θέματα μαιευτικού δικαίου, λέει πως συναντά μητέρες σε βαθιά απόγνωση μετά από δύσκολες εμπειρίες. «Υπήρξαν πράξεις χωρίς συναίνεση, υπήρξαν τραυματισμοί σοβαροί. Και φοβούνται πως στη δομή υγείας θα επαναληφθούν».

Σε αυτές τις γυναίκες η FBS και η Σαλντάγια υπήρξε από τις πρώτες που χρησιμοποίησαν την ισχύ των εικόνων. Δείχνοντας μέσω Instagram μητέρες σε οικεία περιβάλλοντα, να κρατούν ήρεμα τα μωρά τους ύστερα από ανεπίβλεπτο τοκετό.

Στη συνέχεια, οι εγκυμονούσες κατανάλωναν το podcast όπου η Σαλντάγια μιλούσε για «κακοποιητικές πρακτικές», για μωρά που χάθηκαν από υπερβολική χρήση φαρμάκων, για γυναίκες που ένιωσαν ότι παραβιάστηκαν, για μαίες που έχασαν την εμπιστοσύνη των γυναικών.

Το μήνυμα είχε απήχηση σε γυναίκες με επίγνωση των επιλογών τους, που του ήταν απωθητική η υπερβολική ιατρική παρέμβαση, η υπερκατανάλωση φαρμάκων, η παθητική στάση απέναντι σε διαδικασίες.

Με βάση αυτές τις ιδέες, η Σαλντάγια και η Νόρις-Κλαρκ διαμόρφωσαν θεωρία που παρουσίαζε σχεδόν κάθε επιπλοκή, όπως ρήξη υμένα για ημέρες, ισχιακή προβολή, τοκετός που κρατάει μία εβδομάδα, διαβήτη κύησης ως «παραλλαγή του φυσιολογικού» .

Κάποιες φορές πρόσθεταν τυπική αποποίηση ευθύνης, λέγοντας ότι δεν είναι επαγγελματίες υγείας. Αναγνώριζαν ότι υπάρχουν καταστάσεις που απαιτούν επείγουσα μεταφορά σε νοσοκομείο, όμως τις παρουσίαζαν ως εξαιρετικά σπάνιες.

Επίσης πρέσβευαν την αρχή της ριζικής ή απόλυτης ευθύνης, ορολογία που η η ιδρύτρια δανείστηκε από ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης που απευθύνεται σε CEO επιχειρήσεων και στηρίζεται σε «15 Δεσμεύσεις της Συνειδητής Ηγεσίας».

Στην περίπτωση της FBS, αυτό σημαίνει ότι η μητέρα και μόνο η μητέρα ευθύνεται για το αποτέλεσμα και την έκβαση του τοκετού, ακόμη κι αν αυτό περιλαμβάνει τον θάνατο τον δικό της ή του παιδιού της. «Δεν πρόκειται να έρθει κανείς να τη σώσει, και δεν τους θέλει κιόλας. Είναι απολύτως αυτόνομη, ή όπως την αποκαλούν στο FBS, κυρίαρχη».

Όπως διαπιστώνει η έρευνα, αυτή η φιλοσοφία άσκησε ισχυρή επιρροή σε γυναίκες από τις ΗΠΑ μέχρι τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Νότιο Αφρική και την Αυστραλία.

Το μοτίβο κοινό. Εγκυμοσύνες χωρίς καμία εξέταση, τοκετοί που κρατούσαν ακόμη και 9 ημέρες, μωρά που δεν ανέπνεαν αμέσως και οι μητέρες τους είχαν εκπαιδευτεί στο αφήγημα ότι «η παρέμβαση είναι κλοπή της δύναμης του παιδιού».

Οι δημοσιογράφοι εντόπισαν τουλάχιστον 18 περιπτώσεις θανάτων ή σοβαρών βλαβών όπου η επιρροή της Free Birth Society ήταν καθοριστική.

«Ο θάνατος δεν είναι πάντα η λάθος έκβαση»

Η Νικόλ Γκάρισον, από το Νιου Τζέρσεϊ, πίστεψε ότι στην FBS βρήκε τη «φυλή της», ανθρώπους με τους οποίους μπορούσε να επικοινωνήσει και να ταυτιστεί.

Μετά από έναν τοκετό που διήρκησε 7 μέρες, είχε έντονη αιμορραγία. Αρνήθηκε να μπει σε ασθενοφόρο γιατί είχε μάθει ότι «η αιμορραγία είναι μια φυσική εκτόνωση» του οργανισμού. Κατέρρευσε λίγο μετά, και τελικά στο νοσοκομείο της έσωσαν τη ζωή.

Η Καμίλ Βουατό από τη Γαλλία γέννησε στο σπίτι, όπου δυστυχώς γιος της, ο Μάρλο, πέθανε. Μετά την απώλεια, πήγε σε «συνεδρία επεξεργασίας τραύματος» με τη Νόρις-Κλαρκ, η οποία της είπε πως «ο θάνατος δεν είναι πάντα λάθος έκβαση».

Οταν αργότερα ρωτήθηκε για αυτό, η δήλωση της Νόρις-Κλαρκ είναι εξιργιστική: «Οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις και τις πράξεις τους. Θα μπορούσες να είχες διαβάσει άλλα βιβλία, να είχες επισκεφθεί άλλες ιστοσελίδες. Λυπάμαι για αυτό που έζησες, Καμίλ, αλλά είσαι μια γυναίκα που δεν γνωρίζω, η οποία ζει στην Γαλλία».

Σε διαδικτυακή ομάδα της FBS, μια μητέρα ανέβασε βίντεο του νεογέννητου γιου της, ο οποίος αγωνιζόταν να αναπνεύσει. Κανένας δεν της είπε να καλέσει άμεσα ιατρική βοήθεια. Λίγο μετά, το μωρό πέθανε. Το γεγονός αυτό, όπως περιγράφει ο Guardian, προκάλεσε για πρώτη φορά σοβαρή ρωγμή στο «τείχος» της κοινότητας.

Τα «μαθήματα μαιευτικής» και τα σκηνοθετημένα ψέματα στους γιατρούς

Η Free Birth Society πουλούσε επίσης προγράμματα «Radical Birth Keepers» αξίας έως 6.000 δολάρια, κι ένα «ινστιτούτο μαιευτικής» με δίδακτρα 12.000 δολάρια.

Στην πράξη, όπως αναφέρουν πρώην φοιτήτριες στις δημοσιογράφους, τα μαθήματα δεν είχαν καμία σχέση με επιστημονική γνώση. Περιελάμβαναν ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς, οδηγίες χωρίς βάση και μια εμφανή προσπάθεια να αποδομηθεί ολόκληρο το ιατρικό πλαίσιο.

Πρώην συνεργάτιδες λένε ότι διδάσκονταν πως «οι μαίες είναι μέρος του προβλήματος» και ότι «ο ρόλος της βοηθού είναι να εμπιστεύεται τη μητέρα, όχι να κάνει κρίσεις ανάγκης».

Η πρώτη γυναίκα που είναι γνωστό ότι έχασε το παιδί της ακολουθώντας τις οδηγίες της Σαλντάγια ήταν η Λόρεν Χόλιντεϊ. Όταν έμεινε έγκυος το 2018, συναντήθηκε με μαίες, όμως ζητάν πολύ ακριβές για εκείνη και τον σύντροφο της.

Στράφηκε με βαριά καρδιά σε νοσοκομείο, ώσπου μια μέρα, καθώς σκρόλαρε στο Instagram, εντόπισε την FBS. «Αυτό που πρότειναν ήταν ακριβώς αυτό που αναζητούσα», λέει.

Η Χόλιντεϊ ζει με τον σύζυγό της, Κρις, σε ένα τροχόσπιτο μέσα στην έρημο της Αριζόνα, μαζί με τα τρία παιδιά τους και πλήθος ζώων. «Ήθελα υγεία. Ήθελα φυσική πορεία».

Άρχισε να ακούει ασταμάτητα το podcast και μπήκε στην ομάδα της Σαλντάγια στο Facebook. Οι συσπάσεις ξεκίνησαν την πρώτη Οκτωβρίου του 2018 καθώς η εγκυμοσύνη είχε φτάσει στη 41 εβδομάδα.

Την τρίτη ημέρα αντιλήφθηκε πως οι συσπάσεις είχαν γίνει ενιαίες σε μορφή, σαν να μην υπήρχε διάλειμμα. Άρχισε να στέλνει μηνύματα στη Σαλντάγια ζητώντας καθοδήγηση. «Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Θέλω να ξέρω αν δεν προχωράω», έγραψε στις τέσσερις Οκτωβρίου.

Ανέφερε εμετούς και περιέγραψε καταστάσεις που για κάθε επαγγελματία υγείας θα σήμαινε άμεση επαγρύπνηση. Η Σαλντάγια απάντησε ότι ο πόνος δεν είναι αβάσταχτος και ότι τέτοιου είδους σκέψεις οδηγούν σε απόγνωση ή νοσοκομείο. Της έγραψε ακόμη πως χρειάζεται να «πεθάνει» συμβολικά ξανά και ξανά και να αφήσει πίσω ό,τι νομίζει ότι δεν αντέχει.

Σταδιακά, μέσα σε δύο ημέρες, η Χόλιντεϊ άρχισε να έχει πρήξιμο, βασανιστικό άλγος, υγρά σε καφέ απόχρωση και ροή υγρών με χρώμα. Έκανε λόγο για οσμή που παρέπεμπε σε λοίμωξη και έστειλε φωτογραφία με πιθανό μηκώνιο. Στο νοσοκομείο θα υπήρχε άμεσος έλεγχος του καρδιακού ρυθμού του μωρού, καθώς η παρουσία μηκωνίου κρύβει κίνδυνο εισρόφησης.

Η Σαλντάγια απάντησε πως δεν διακρίνει μηκώνιο. «Όλα φαίνονται καλά και υγιή. Συνέχισε τις συσπάσεις. Το μωρό έρχεται. Όλα σε καλή πορεία».

Την ίδια στιγμή, η Χόλιντεϊ έγραφε στην ομάδα του Facebook. «Θυμάμαι», λέει η μαία Ρανί ΛαΠουάιντ, μέλος της ομάδας, «πληκτρολογούσα τη φράση πήγαινε σε νοσοκομείο και το μήνυμα εξαφανιζόταν μέσα σε δευτερόλεπτα». Οι διαχειριστές της ομάδας τής εξήγησαν πως αναφορές σε νοσοκομεία παραβιάζουν τους κανόνες.

Το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου, ύστερα από έξι ημέρες ενεργού τοκετού, κάτι αδιανόητο σε ιατρικό πλαίσιο, η Χόλιντεϊ έστειλε στη Σαλντάγια φωτογραφία με φωσφορίζον πράσινο μηκώνιο. Την επόμενη ημέρα η Σαλντάγια ζήτησε νεότερα. Η Χόλιντεϊ απάντησε πως οι κινήσεις του μωρού είχαν μειωθεί και πως δεν είχε ουρήσει για 24 ώρες. Η Σαλντάγια είπε πως στη θέση της θα πήγαινε σε νοσοκομείο, πρότεινε όμως να κρύψει την αλήθεια για τον χρόνο που ξεκίνησε ο τοκετός της. Της έγραψε μάλιστα κείμενο με «οδηγίες» για το πώς να παραπλανήσει τους γιατρούς.

Η ίδια η Σαλντάγια, η γυναίκα που υποστήριζε ότι οι γέννες είναι απόλυτα ασφαλείς αν «δώσεις χώρο στο σώμα», δημοσιοποίησε τον Αύγουστο ότι το δικό της μωρό γεννήθηκε νεκρό στις 41 εβδομάδες.

Μετά τον θάνατο του μωρού, η ιστορία παρουσιάστηκε στην εφημερίδα Daily Beast, στην οποία, με παρότρυνση της Σαλντάγια, η Χόλιντεϊ είπε ψέματα, ότι η Σαλντάγια δεν είχε προσφέρει καμία καθοδήγηση στη διάρκεια του τοκετού. «Προσαρμόσαμε» αναφέρει η Χόλιντεϊ με πίκρα «εκείνη τη μικρή συνέντευξη».

Η Σαλντάγια και η Χόλιντεϊ έλαβαν υβριστικά μηνύματα μετά τη δημοσίευση για την επιλογή της να γεννήσει στο σπίτι. «Όταν άρχισαν να με αποκαλούν εγωίστρια και άπληστη, κατέρρευσα», λέει και δηλώνει πως η πράξη της είχε ως στόχο να προσφέρει στο μωρό της την καλύτερη δυνατή εμπειρία».

Η Σαλντάγια έκλεισε την ομάδα του Facebook και δημιούργησε συνδρομητική πλατφόρμα. Υποστήριζε συχνά πως η μεταφορά σε συνδρομή ενίσχυσε την επιχειρηματική της δραστηριότητα, επειδή της έδινε τη δυνατότητα είσπραξης αμοιβών. «Από τότε πορευόμαστε δυνατά» έγραψε σε ανάρτηση στο Lighthouse το 2023.

Η κατάρρευση και το εύρος του προβλήματος

Ως το 2024 είχε γίνει εξαιρετικά δύσκολο να αγνοηθεί ο αριθμός των βρεφών που πέθαιναν από τη συγκεκριμένη πρακτική. Οι περισσότεροι μάλιστα είχαν ένα συγκεκριμένο μοτίβο καθώς αφορούσαν σε περιπτώσεις όπου οι γυναίκες γεννούσαν για πρώτη φορά, επιχειρούσαν ανεπίβλεπτες γέννες που διαρκούσαν ημέρες, ακόμη και εβδομάδες, ύστερα από εγκυμοσύνες χωρίς καμία παρακολούθηση. Πολλές ξεπερνούσαν και τις 44 εβδομάδες κύησης.

Η μέγιστη ανησυχία αφορούσε την καθοδήγηση της FBS γύρω από την ανάνηψη νεογνών καθώς, οι δύο αρχηγοί της ομάδας υποστήριζαν πως η ανάνηψη στερεί από τα μωρά το δικαίωμα να «επιλέξουν» τη δική τους πρώτη αναπνοή. Στο βιβλίο της η Νόρις-Κλαρκ χαρακτήριζε την πράξη «παρέμβαση» και «υπονόμευση». Σε ηχογραφημένο περιεχόμενο του 2024, η Σαλντάγια έλεγε πως τα μωρά «χρειάζεται να μάθουν να αναπνέουν» μόνα τους και πως αυτή η διαδικασία αποτελεί στοιχείο της δικής τους πορείας.

Το 2025, η Σαλντάγια περιέγραψε σε μαθήτριές της ένα περιστατικό όπου νεογνό δεν ανέπτυξε αναπνοή για «δύο λεπτά». Η ίδια παραδέχθηκε πως ένιωθε ένταση, λόγω της κοινωνικής εκπαίδευσης που την ωθούσε «να θέλει να ακούσει το μωρό να αναπνέει». Παρότι είχε αυτή την ανησυχία, δεν ενήργησε. «Δεν έχω λόγο να παρέμβω» είπε. «Δεν θα κάνω επιλογές για μωρό άλλης γυναίκας».

Η εξάντληση της μητέρας συχνά θολώνει την αντίληψη κινδύνου. Η έκθεση σε υλικό της FBS μπορεί να διαβρώσει κρίσιμα ένστικτα. Λίγα λεπτά υποξίας αρκούν για να χαθεί βρέφος. Όσα επιβιώσουν ενδέχεται να εμφανίσουν σοβαρές βλάβες, όπως ο Εσάου Λόπεζ, ενώ η ηπιότερη μορφή τραυματισμού μπορεί να φανεί ύστερα από μήνες.

Το νομικό πλαίσιο όμως είναι σαφές. «Οι γονείς έχουν υποχρέωση να αναζητήσουν βοήθεια σε νεογνό που δίνει μάχη για ζωή» αναφέρει η καθηγήτρια Ουόρεν Μπίνφορντ. «Η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε κατηγορία για ανθρωποκτονία».

Ο ακριβής αριθμός θανάτων παραμένει δύσκολος στην αποτύπωση. Πολλές μητέρες που έχασαν μωρά εξαφανίστηκαν από ψηφιακές κοινότητες, σε μια απόπειρα σιωπής. Η δημοσιογραφική έρευνα κατέγραψε πλήθος περιπτώσεων μέσα στο Lighthouse, όπου μέσα σε έναν χρόνο περίπου οκτώ γυναίκες βίωσαν απώλεια σε κύηση προχωρημένη ή σε νεογνό.

Τον Δεκέμβριο του 2024 η Νόρις-Κλαρκ εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης σε κατάσταση έντονης πίεσης. Είπε πως βρίσκεται σε θέση «διεθνούς φυγά». Είχε παραστεί σε ανεπίβλεπτη γέννα στη Νικαράγουα, όπου μητέρα παρουσίασε αιμορραγία ύστερα από αδυναμία εξόδου πλακούντα και έπειτα κρίση. Όταν οι υπηρεσίες έφθασαν, υπήρξαν εντάσεις και απειλές. Η Νόρις-Κλαρκ έφυγε προσωρινά από τη χώρα και είπε πως δεν θα παρευρεθεί ξανά σε γέννες.

Δημιουργήθηκε μέχρι και κοινότητα στο Reddit με στόχο την απομάκρυνση γυναικών από τη νοοτροπία της FBS. Τον Μάιο η FBS προσπάθησε να προστατευθεί από πιθανές συνέπειες, αναρτώντας κείμενο στο Instagram που χαρακτήριζε το υλικό της «εκπαιδευτικό» και «ενημερωτικό».

Διευκρίνισε πως δεν «ωθεί» καμία γυναίκα σε επιλογή γέννας και πως μοιράζεται τη δική της πορεία ζωής. Είπε πως τάσσεται υπέρ της αναζήτησης προσωπικού δρόμου από κάθε γυναίκα.

Το άρθρο του Guardian τελειώνει με την τωρινή δρατηριότητα των δύο ιδρυτριών, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες, η Γιολάντε Νόρις-Κλαρκ ταξίδεψε στη Βόρεια Καρολίνα για να επισκεφθεί την Εμιλί Σαλντάγια που μόλις είχε γεννήσει τον γιο της.

Λίγο αργότερα συμμετείχε σε μια συνεδρία επεξεργασίας τραύματος με μια μητέρα που είχε χάσει το παιδί της. Η πρόσφατη απώλεια της Σαλντάγια δεν άργησε να μπει στη συζήτηση. «Ενσωματώνει αυτή την εμπειρία με τρόπο αρμονικό» είπε η Νόρις-Κλαρκ και πρόσθεσε πως «νιώθει ευγνωμοσύνη που επέλεξε τον ελεύθερο τοκετό, ειδικά για τον γιο της».