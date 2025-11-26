Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε πως σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ.

Η στάση εργασίας έρχεται μετά το εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ στον Πειραιά όπου αρχιτεχνίτης τροχαίου υλικού τραυματίστηκε θανάσιμα το πρωί της Τετάρτης.

Σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος του ΣΕΛΜΑ, Σπύρος Ρεβύθης σημειώνει: «Ένα ακόμη τραγικό εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ. στον Πειραιά στοίχισε τη ζωή σε έναν αγαπημένο συνάδελφο. Η είδηση μας έχει συγκλονίσει όλους. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο.

Ωστόσο, οφείλουμε να επαναλάβουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι «κεραυνοί εν αιθρία». Αποτελούν αποτέλεσμα ελλείψεων, παραλείψεων και μιας χρόνιας υποτίμησης των ζητημάτων ασφάλειας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του συναδέλφου. Η μνήμη του επιβάλλει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του δυστυχήματος και ουσιαστικά μέτρα για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές».