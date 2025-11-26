Θα επισκεφθεί ή δεν θα επισκεφθεί την Αγία Σοφία ο Πάπας Λέων ΙΔ’; Είναι το ερώτημα που πλανάται σε πολλούς παρατηρητές που παρακολουθούν το ταξίδι του Ποντίφικα στην Τουρκία καθώς στο επίσημο πρόγραμμα που απεστάλη χθες το απόγευμα στους δημοσιογράφους που είναι διαπιστευμένοι στην Αγια Εδρα υπάρχει μόνο αναφορά στην επίσκεψη του στο Μπλε Τζαμί όπου, όπως σημειώνεται θα τον υποδεχθεί, ο Διευθυντής Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας.

Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα

Μάλιστα στο πρόγραμμα παρουσιάζεται εκτενώς η ιστορία του Τζαμιού ακόμη και των 6 μιναρέδων. Και στο Ναό της Αγίας Σοφίας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι δεν υπάρχει καμία αναφορά. Βεβαίως, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια σημεία του προγράμματός του μπορεί να τροποποιηθούν.

Το γεγονός έχει προκαλέσει αίσθηση καθώς προκάτοχοι του με τελευταίο τον Πάπα Φραγκίσκο το 2014 είχαν επισκεφθεί τον Ναό Σύμβολο. Τον Ναό που έχτισε ο Ιουστινιανός. Το Ναό της Μίας και Αδιαίρετης Χριστιανικής Εκκλησίας. Το Ναό όπου ο Καρδινάλιος Ουμβέρτος κατέθεσε την Βούλα του Αφορισμού εκ μέρους της Εκκλησίας της Ρώμης παρουσία του Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριου. Το Ναό που σύμφωνα με το χρονικό «ο ουρανός κατεβαίνει στη γη και η γη ανεβαίνει στον ουρανό».

Ο πρώτος Ποντίφικας που επισκέφθηκε την Αγία Σοφία, ήταν ο Παύλος ο Στ΄ το 1967 όπου σύμφωνα με μαρτυρίες εκτυλίχθηκαν έντονες στιγμές καθώς έσκυψε, προσευχήθηκε και δάκρυσε…