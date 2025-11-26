Περισσότερα από 60 άτομα: Καρδινάλιοι, Αρχιεπίσκοποι, τελετάρχες, στελέχη των διπλωματικών υπηρεσιών, της ενημέρωσης, γραμματείς, μέλη ασφαλείας, διερμηνείς, οδηγοί, ακόμη και ο προσωπικός του γιατρός αναμένεται να συνοδεύσουν τον Πάπα Λέοντα τον ΙΔ’ στο πρώτο επίσημο ταξίδι του στο εξωτερικό.

Ο 267ος Επίσκοπος Ρώμης, Βικάριος του Ιησού Χριστού, Διάδοχος του Πρώτου των Αποστόλων, Μητροπολίτης και Αρχιεπίσκοπος της Ρωμαϊκής Επαρχίας, Αρχηγός του Κράτους του Βατικανού και Δούλος των Δούλων του Θεού ξεκινάει το πρωί της Πέμπτης ένα ταξίδι γεμάτο συμβολισμό, το Ιωβηλαίο Ετος, όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε τη συμπλήρωση 1700 χρόνων από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο και εξαιρετικά δύσκολο καθώς αναμένεται να έχει πολιτικές και διπλωματικές συναντήσεις στην Τουρκία και τον Λίβανο.

Τέσσερις Καρδινάλιοι, δύο εκ των οποίων προέρχονται από το «διπλωματικό σώμα» και δύο από τις σχέσεις με τις Χριστιανικές Εκκλησίες, 4 Αρχιεπίσκοποι μεταξύ των αυτών και ο τελετάρχης της Αγίας Εδρας και οι δύο προσωπικοί του γραμματείς είναι η «αιχμή» του δόρατος του πρώτου Αποστολικού Ταξιδιού του Ποντίφικα.

«Διπλωμάτες»

Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν:

Ο Πάπας Φραγκίσκος τον διόρισε το 2014 υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Εδρας. Το 2025 προέδρευσε του Κονκλαβίου που εξέλεξε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ ενώ και ο ίδιος ήταν υποψήφιος. Ιταλικής καταγωγής απόφοιτος του Γρηγοριανού Πανεπιστημίου και της φημισμένης ανά τον κόσμο Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ο 70χρονος Καρδινάλιος αποτελεί γνήσιο εκπρόσωπο της «διπλωματικής μηχανής» της Αγίας Εδρας.

Υπηρέτησε σε νευραλγικές θέσεις της εκκλησιαστικής διπλωματίας: Αφρική, Λατινική Αμερική και Ασία. Ανάμεσα στις καταστάσεις που κλήθηκε να επιλύσει και να παρέμβει ήταν οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, η κρίση στις σχέσεις της Αγίας Εδρας με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες ενώ υπηρετούσε ως Νούτσιος (Πρέσβης) της Αγίας Εδρας στη Χώρα καθώς και στη συμφωνία με την Κινεζική κυβέρνηση, το 2018, ως υπουργός Εξωτερικών. Συμφωνία για την οποία δέχθηκε τα «φίλια πυρά» των αντιπάλων του στην διαδικασία διαδοχής του Πάπα Φραγκίσκου.

Καρδινάλιος Τζόρτζ Γιάκομπ Κοοβάκαντ:

Προερχόμενος από τους Ρωμαιοκαθολικούς Συροιακωβίτες του Μαλαμπάρ γεννήθηκε στην Κεράλα των Δυτικών Ινδιών το 1973. Σπούδασε Κανονικό Δίκαιο ενώ για την πολυσχιδή του δράση φυλακίστηκε. Εκλέχθηκε Καρδινάλιος από τον Πάπα Φραγκίσκο.

Ηγείται του Διαθρησκειακού Διαλόγου. Ταυτόχρονα είναι ο επικεφαλής του τμήματος διοργάνωσης των Επισκέψεων του Πάπα στο εξωτερικό.

Προέρχεται από το διπλωματικό σώμα του Βατικανού και έχει υπηρετήσει σε δύσκολες περιοχές: Αλγερία, Ιράν, Κόστα Ρίκα και Βενεζουέλα μεταξύ άλλων.

Οι Αρχιεπίσκοποι

Σερ Πόλ Ρίτσαρντ Γκάλαχερ.

Γεννημένος το 1951 στο Λίβερπουλ είναι ο Γραμματέας των Σχέσεων με τα κράτη. Πρόκειται για το «γερόλυκο» της διπλωματίας του Βατικανού. Στενός συνεργάτης του Καρδιναλίου Παρολίν είναι ο άνθρωπος που παρακολουθεί όσο ελάχιστοι τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εχοντας υπηρετήσει στις διπλωματικές αποστολές των Φιλιππίνων, της Ουρουγουάης, του Μπουρούντι, της Γουεταμάλας είναι ένας «διπλωμάτης» που θα ζήλευαν πολλοί ισχυροί υπουργοί Εξωτερικών ανά τον κόσμο.

Αρχιεπίσκοπος Εντγκαρ Ρόμπινσον Πένια Πάρρα:

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Κράτους του Βατικανού. Είναι ο πρώτος κληρικός με καταγωγή από την Βενεζουέλα που εντάχθηκε στο «Διπλωματικό Σώμα» της Αγίας Εδρας. Υπηρέτησε σε χώρες όπου Χριστιανισμός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως το Πακιστάν και η Μονζαβίκη. Αλλά και την Κένυα, την Ονδούρα, το Μεξικό, την άλλοτε Γιουγκοσλαβία και τη Νότια Αφρική. Εγκαινίασε το διπλωματικό γραφείο της Αγίας Εδρας στο Αμπου Ντάμπι.

Ο 65χρονος Αρχιεπίσκοπος σπούδασε φιλοσοφία και θεολογία με εξειδίκευση στο Κανονικό Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι Καρδινάλιοι του Διαλόγου με τον Χριστιανικό Κόσμο

Καρδινάλιος Κούρτ Κόχ:

Ο 75χρονος Καρδινάλιος είναι Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών. Ελβετός στην καταγωγή εκλέχθηκε Καρδινάλιος το 2010. Διδάκτορας Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Λουκέρνης. Έχει υπηρετήσει ως Επίσκοπος στην Βασιλεία. Επί 15 χρόνια συμμετέχει στο Διάλογο με τις Ορθόδοξες και τις Προτεσταντικές Εκκλησίες. Διέθεσε όλες τους τις δυνάμεις για την προσέγγιση ιδιαίτερα με τις Εκκλησίες και τις χριστιανικές κοινότητες που προήλθαν μετά το 1517 και την διατύπωση των 95 σημείων της Μεταρρύθμισης του Μαρτίνου Λούθηρου. Ταυτόχρονα διατηρεί άριστες σχέσεις με το σύνολο των Ορθοδόξων Προκαθημένων.

Καρδινάλιος Κλαούντιο Γκουτζερότι:

Ο 70χρονος Καρδινάλιος προΐσταται του Ποντιφικού Συμβουλίου για τις Αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες, δηλαδή τους Αρμενίους, Συροικωβίτες, την Εκκλησία του Μαλαμπάρ, τους Κόπτες. Γνώστης της Θεολογίας και των Κειμένων των Αρχαίων Ανατολικών ασχολείται με το ζήτημα περισσότερο από 30 χρόνια είτε ως υπογραμματέας του Ποντιφικού Συμβουλίου, είτε ως θεολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βερόνα όπου δίδαξε.

Προερχόμενος από το «διπλωματικό σώμα» του Βατικανού έχει υπηρετήσει ως Νούντσιος σε ιδιαίτερα δύσκολες θέσεις. Ουκρανία, Λευκορωσία, Αζερμπαιτζάν, Αρμενία, Γεωργία και στο Λονδίνο.

Οι δικοί του άνθρωποι

Δύο κληρικοί – 1ος και 2ος – προσωπικοί γραμματείς του Πάπα είναι οι άνθρωποι του Λέοντα ΙΔ’. Πρόκειται για τους:

Εντγκαρντ Ινγκα:

Πνευματικό παιδί του Πάπα. Ο 36χρονος κληρικός γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Περού όπου ο σημερινός Ποντίφικας υπηρέτησε συνολικά σχεδόν μία 20ετία.

Η πνευματική σχέση του κληρικού με τον Πάπα ξεκινάει το 2006 όταν εισήχθη στην Ιερατική Σχολή του Santo Toribio de Mogrovejo. To 2017 φοίτησε για 4 χρόνια στο Ποντιφικό Ινστιτούτο απ όπου αποφοίτησε το 2021. Τον Μάιο του 2025 αμέσως μετά την εκλογή του ο Πάπας Λέων τον επέλεξε για την θέση του 1ου Γραμματέα.

Μάρκο Μπιλλέρι:

Ο 41χρονων Ιταλός κληρικός υπηρετεί από τον Σεπτέμβριο ως 2ος Γραμματέας του Προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Προερχόμενος από την περιοχή της Πίζα είναι διδάκτορας του Κανονικού Δικαίου. Αποτελεί προσωπική επιλογή του Πάπα ο οποίος υπέβαλλε τον ζήτησε από τον Κανονικό του Επίσκοπο στον Αρχιεπίσκοπο Τζιοβάννι Πακκόσι του Σάν Μανιάτο όπου υπηρετούσε.

Ο Τελετάρχης

Ο τελετάρχης της Αγίας Εδρας είναι ο Αρχιεπίσκοπος Ντιέγκο Ραβέλλι. Ιταλικής καταγωγής είναι ο επικεφαλής του Γραφείου Λειτουργικών Τελετών και προϊστάμενος της Καπέλα Σιξτίνα. Διδάκτορας της Λειτουργικής. Εισήλθε στην Παπική αυλή το 1998, δηλαδή την εποχή που Πάπας ήταν ακόμη ο Ιωάννης Παύλος ο Β’. Τοποθετήθηκε στη θέση του προϊσταμένου από τον Πάπα Φραγκίσκο

Ο Γιατρός και ο Σωματοφύλακας

Ο Λουίτζι Καρπόνε είναι γιατρός και Διευθυντής Υγείας του κράτους του Βατικανού. Υπηρετεί επί δεκαετίες στην Αγία Εδρα και είναι ο προσωπικός γιατρός του Ποντίφικα

Ηταν υπεύθυνος για την υγεία του Πάπα Φραγκίσκου και ο άνθρωπος που ενημέρωνε για την πορεία της ασθένειας του.

Συνοδεύει πάντα τον εκάστοτε Ποντίφικα στα ταξίδια του.

Τζιανλούκα Μπροκολέττι:

Διευθυντής Ασφαλείας και Πολιτικής Προστασίας του Κράτους του Βατικανού. Γεννημένος το 1974 στην ευρύτερη περιοχή της Περούτζια προέρχεται από το σώμα της Αστυνομίας. Έχει πτυχίο μηχανικού και είναι εξειδικευμένος στην ασφάλεια των διαδικτυακών συστημάτων.

Τοποθετήθηκε σ’ αυτή την νευραλγική θέση μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του με αφορμή τη διαρροή εγγράφων σε ιταλικό περιοδικό για διαφθορά υπαλλήλων της Αγίας Εδρας. Διορίστηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο.

«Η Επικοινωνιακή Ομάδα»

Τέσσερα λαϊκά στελέχη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας συνεπικουρούμενοι από πέντε στελέχη φωτογράφους και τεχνικό προσωπικό έχουν τον συντονισμό των μέσων ενημέρωσης της Αγίας Εδρας και των περίπου 100 δημοσιογράφων που θα καλύψουν τα γεγονότα από την Ιταλία, την Τουρκία και τον Λίβανο.

Πρόκειται για τους:

Ματτέο Μπρούνι:

Διευθυντής και εκπρόσωπος του Γραφείου Ενημέρωσης της Αγίας Εδρας. Ιταλό Βρετανός εργάζεται από το 2009 στην Αγια Εδρα και υπηρέτησε επί 8 χρόνια στην θέση της οργάνωσης των δημοσιογραφικών αποστολών κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του Ποντίφικα.

Πάολο Ρουφίνι:

Από το 2018 ηγείται του Τμήματος Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και αποτελεί το πρώτο λαϊκό στέλεχος που τοποθετήθηκε στη θέση αυτή. Εχει εργαστεί σε μέσα ενημέρωσης μεταξύ των οποίων και την Ιταλική RAI. Πολυβραβευμένο στέλεχος έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων για το έργο του πάνω σε ζητήματα δεοντολογίας στα Social Media

Αντρέα Μόντα:

Ο Διευθυντής του L’ Osservatore Romano το επίσημο έντυπο της Αγίας Εδρας. Δημοσιογράφος και συγγραφέας έχει σπουδάσει Νομική και Θεολογία.

Αντρέα Τορνιέλι:

Εχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των μέσων ενημέρωσης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην «La Stamba» και «Il Giornale»