Οι φράσεις του Αποστόλου Παύλου στην 4η προς Εφεσίους Επιστολή του (…) «Ένας Κύριος υπάρχει, μία Πίστη, ένα Βάπτισμα» (Εφ 4,5) ενέπνευσε τα στελέχη της Αγία Εδρας στο σχεδιασμό του λογοτύπου του ταξιδιού του Πάπα Λέοντα στην Νίκαια.

– Προς «αναβίωση» της Πενταρχίας; Στη Νίκαια Βαρθολομαίος και Πάπας Λέων για την Α΄ Οικουμενική

Όπως επισημαίνεται το λογότυπο αναπτύσσεται μέσα σε έναν κύκλο που περικλείει τη Γέφυρα των Δαρδανελίων, υποδηλώνοντας τη συνάντηση ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη, καθώς και τον Χριστό ως γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρωπότητας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

– Πάπας Λέων στη Νίκαια: Οι σταθμοί του ταξιδιού, η ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο

Κάτω από τη γέφυρα ρέουν κύματα, τα οποία παραπέμπουν στο Βάπτισμα και στη λίμνη της Νίκαιας όπου είναι βυθισμένος ο Ναός που συγκλήθηκε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος· στα δεξιά υψώνεται ο Σταυρός του Ιωβηλαίου 2025, ενώ επάνω αριστερά τρεις αλληλένδετοι κύκλοι συμβολίζουν την Αγία Τριάδα.

– Πάπας Λέων – Βαρθολομαίος: Μήνυμα ενότητας από το μπαλκόνι του Πατριαρχείου

Ο κύκλος συμβολίζει τη μοναδικότητα του Θεού, η γέφυρα την ενιαία πίστη που ενώνει τους λαούς, τα κύματα το βάπτισμα που αναγεννά τα παιδιά του Θεού, ενώ όλα μαζί καλούν στην οικοδόμηση αδελφοσύνης και διαλόγου μεταξύ Ανατολής και Δύσης.