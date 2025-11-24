Ο Σπύρος Μαρτίκας σε νέες του δηλώσεις επιμένει πως ο Παντελής Παντελίδης έχασε πάνω από 250.0ο0 ευρώ παίζοντας σε στημένο τραπέζι.

Ο επιχειρηματίας τονίζει ότι ο τραγουδιστής έπαιξε με παίκτες οι οποίοι ανήκαν στο κύκλωμα, μέλη του οποίου έχουν συλληφθεί. Μιλώντας στο STAR επεσήμανε ότι ο κατηγορούμενος ήταν «γνώριμος σε παράνομες λέσχες που ο ίδιος έστηνε. Είναι αυτός στην παράνομη λέσχη του οποίου “πέθανε” ο Παντελής Παντελίδης, ο αείμνηστος τραγουδιστής, γιατί του φάγανε πάνω από 250.000 ευρώ σε στημένο παιχνίδι εκείνο το βράδυ, με παίκτες του απατεώνα.

Φάγανε από τον Παντελή Παντελίδη πάνω από 250.000 και πήγε ο άνθρωπος μετά με όλο αυτό που έγινε, που το ξέρει όλος ο κόσμος. Η αστυνομία έχει βρει τα πάντα για αυτόν τον απατεώνα. Είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας που κυκλοφορούσε στον Πειραιά τα τελευταία πόσα χρόνια».

Αποκαλύψεις του Λύτρα

Την ίδια ώρα ο Απόστολος Λύτρας δε θέλησε να σχολιάσει όσα είπε ο κ. Μαρτίκας. Ωστόσο, ο δικηγόρος της οικογένειας του Παντελή Παντελίδη τόνισε ότι η υπόθεση του τραγουδιστή δε θα έπρεπε να μπει να στο αρχείο.

«Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτό το παιδί που έφυγε από τη ζωή, δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται κανείς την φήμη που είχε και τον θάνατό του για οποιονδήποτε λόγο. Από εκεί και πέρα για τις εξελίξεις της υπόθεσης, εμείς δε σταματήσαμε ποτέ και πριν από τη δήλωση του Μαρτίκα. Υπήρξε ένα δικαστήριο το οποίο αναβλήθηκε μια ημέρα πριν τη δήλωση του Μαρτίκα, όπου οι δύο κοπέλες έχουν κάνει μήνυση στον μάρτυρα που είπε ότι έβαλε τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού, και ότι από το αποτέλεσμα αυτής της δίκης θεωρώ θα κριθούν πάρα πολλά πράγματα» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Η υπόθεση και όταν εγώ την ανέλαβα, είχε μπει στο αρχείο από μια εισαγγελική διάταξη, αυτό που έλειπε που το θεωρούσα πάρα πολύ σοβαρό ήταν με ποιους ήταν εκείνη την ημέρα. Δεν υπήρχε καμία κατάθεση από τα άτομα που τον είδαν πριν το τροχαίο. Ψάξαμε και βρήκαμε ποια άτομα ήταν εκεί με πολύ δυσκολία. Εγώ έμαθα ποια άτομα ήταν, δεν είμαι σε θέση να αναφέρω ποιοι ήταν, ήρθαμε σε επαφή και δύο από αυτούς δέχθηκαν να καταθέσουν. Ο ένας είναι αυτός που είπε ότι είδε τον Παντελή αφού είχε πιει να πέφτει λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο και τον σήκωσε και τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού. Το παντελόνι του Παντελή είναι γεμάτο με χαλίκια από το σημείο που είχε πέσει, αυτό είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Πράγματι αυτό που ανέφερε ισχύει. Έχει καταθέσει και το περίεργο είναι ότι τέθηκε ως όψιμος από το δικαστήριο».

«Δεν το έχω ξαναδεί αυτό»

Ο κ. Λύτρας επεσήμανε: «Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει ποτέ, ουκ αλίμονο ένας εισαγγελέας έκρινε χωρίς να γίνει ζωντανή διαδικασία ποτέ, ότι ένας μάρτυρας είναι όψιμος. Αυτή τη στιγμή, αυτή η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Περιμένουμε αυτό το δικαστήριο για να δούμε αν αυτά που είπε ο μάρτυρας ανάλογα με την έκβαση της υπόθεσης, αν μπορεί να ξανά ανοίξει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι περιμένουμε την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, που οι δύο κοπέλες έχουν κάνει μήνυση στον μάρτυρα. Να σας πω μια κουβέντα, υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία, η θέση που υπήρχαν τα καθίσματα, το DNA, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, με μια διάταξη εισαγγελέα να μπαίνει αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Όποιον συνάδελφό μου και να ρωτήσετε θα δείτε ότι έχει την ίδια άποψη.

Θα έπρεπε αυτή η υπόθεση να οδηγηθεί στο δικαστήριο και από εκεί και μετά να βλέπαμε τι θα συμβεί. Με μια εισαγγελική διάταξη χωρίς να έχει μπροστά τους εμπλεκόμενους, δικαστές, είναι αδιανόητο ότι αυτή η υπόθεση μπήκε κατευθείαν στο αρχείο. Να σας πω το εξής: είναι άσχετο θέμα με το τι ποσό μπορεί να έχασε ο Παντελίδης, αυτό είναι το ηθικό κομμάτι, δεν είναι ουσιαστικό νομικό κομμάτι. Κανείς να μην εκμεταλλεύεται με τη μνήμη και τη λάμψη αυτού του παιδιού, προκειμένου να κάνει ένα πυροτέχνημα και να ασχοληθούν όλοι με αυτό. Θα ήθελα να μην εμπλακώ στην υπόθεση με τον Σπύρο Μαρτίκα, αυτό που είχα να σας πω ήταν αυτό. Οι δυο κοπέλες λένε ότι εξ αρχής ο Παντελής Παντελίδης μπήκε στη θέση του οδηγού».

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Υπενθυμίζουμε ότι ο φερόμενος ως υπαρχηγός της συμμορίας σε δηλώσεις που έκανε μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται, αρνήθηκε όσα υποστηρίζει ο κ. Μαρτίκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επιχειρηματίας έχει στήσει όλο το σκηνικό, καθώς «ψοφάει για το γυαλί και για την τηλεθέαση». «Με κατηγορεί γιατί είναι ένας βλάκας. Ψοφάει για το γυαλί και για την τηλεθέαση. Είναι άρρωστο το παιδί όλη την ώρα, “θα βγω εκεί, θα με δουν εκεί, σεισμός στο πανελλήνιο, θα μιλάνε όλοι για μένα”» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως ο ρόλος του περιοριζόταν στο να συνοδεύει παίκτες στο καζίνο και να λαμβάνει προμήθεια από τα κέρδη τους. Όπως σημειώνει, έχει απαγόρευση εισόδου στο καζίνο για τουλάχιστον 2,5 χρόνια και δεν μπορούσε να στήσει κανένα παιχνίδι.

Αναφορικά με τις καταγγελίες για στημένα παιχνίδια, «στημένες» ληστείες και μέλη του κυκλώματος που υποδυόταν αστυνομικούς, υποστηρίζει ότι πρόκειται για ψευδείς ισχυρισμούς. «Ποιοι είναι αυτοί που ήταν ντυμένοι αστυνομικοί; Στο καζίνο υπάρχουν κάμερες, δεν θα τους έβλεπαν;» δηλώνει χαρακτηριστικά.

«Τη Βρισηίδα Ανδριώτου τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τη βοηθάω και οικονομικά. Πώς έφαγα τα δικά της χρήματα που λέει ο Μαρτίκας; Τα παίξανε στο καζίνο τα λεφτά. Εν γνώση τους χάσανε κάποια λεφτά και τώρα έχουν συνεννοηθεί για να τα πάρουν πίσω αν έχασαν, δεν ξέρω πόσα έχασαν και τι συναλλαγές είχαν», ισχυρίστηκε.