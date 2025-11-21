Την δική του εκδοχή για το κύκλωμα με τις «επενδύσεις» σε καζίνο δίνει ο φερόμενος ως υπαρχηγός της συμμορίας, μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σπύρος Μαρτίκας έχει στήσει όλο το σκηνικό, καθώς «ψοφάει για το γυαλί και για την τηλεθέαση».

«Με κατηγορεί γιατί είναι ένας βλάκας. Ψοφάει για το γυαλί και για την τηλεθέαση. Είναι άρρωστο το παιδί όλη την ώρα, “θα βγω εκεί, θα με δουν εκεί, σεισμός στο πανελλήνιο, θα μιλάνε όλοι για μένα”» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως ο ρόλος του περιοριζόταν στο να συνοδεύει παίκτες στο καζίνο και να λαμβάνει προμήθεια από τα κέρδη τους. Όπως σημειώνει, έχει απαγόρευση εισόδου στο καζίνο για τουλάχιστον 2,5 χρόνια και δεν μπορούσε να στήσει κανένα παιχνίδι.

Αναφορικά με τις καταγγελίες για στημένα παιχνίδια, «στημένες» ληστείες και μέλη του κυκλώματος που υποδυόταν αστυνομικούς, υποστηρίζει ότι πρόκειται για ψευδείς ισχυρισμούς. «Ποιοι είναι αυτοί που ήταν ντυμένοι αστυνομικοί; Στο καζίνο υπάρχουν κάμερες, δεν θα τους έβλεπαν;» δηλώνει χαρακτηριστικά.

«Τη Βρισηίδα Ανδριώτου τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τη βοηθάω και οικονομικά. Πώς έφαγα τα δικά της χρήματα που λέει ο Μαρτίκας; Τα παίξανε στο καζίνο τα λεφτά. Εν γνώση τους χάσανε κάποια λεφτά και τώρα έχουν συνεννοηθεί για να τα πάρουν πίσω αν έχασαν, δεν ξέρω πόσα έχασαν και τι συναλλαγές είχαν», ισχυρίστηκε.

Δείτε εδώ τι είπε η Βρισηίδα Ανδριώτου

Ο φερόμενος υπαρχηγός επισημαίνει ακόμη ότι παρασύρθηκε σε δραστηριότητες πώλησης λιρών και χρυσού και υποστηρίζει ότι ο Μαρτίκας ήρθε στο Λουτράκι για να κάνει τοκογλυφία.

Τονίζει δε ότι όταν βγει από τη φυλακή, θα παρουσιαστούν στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται, θα αποκαλύψουν την αλήθεια και θα ανατρέψουν την εικόνα που έχει σχηματίσει το κοινό για τον Μαρτίκα.

«Αυτό το έχει στήσει όλο ο κύριος Μαρτίκας στη ΓΑΔΑ. Τα έχουν κάνει πλακάκια και δεν με άφηναν να τους δείξω κάποια στοιχεία. Όταν θα βγω, θα αποκαλυφθούν όλα αυτά τα στοιχεία και θα δούμε μετά πού θα τρέχει να κρυφτεί ο κύριος Μαρτίκας», κατέληξε.

«Ο Μαρτίκας δεν μου έδωσε ούτε ένα ευρώ»

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε «πολύ καλή φιλική σχέση» με τον κ. Μαρτίκα, αναφέροντας ότι η γνωριμία με άλλο εμπλεκόμενο έγινε μέσα στο καζίνο: «Ήμουν στο καζίνο και με έπαιρνε τηλέφωνο. Του λέω “είμαι στο καζίνο”, εκεί γνώρισε τον **** και έκαναν αυτοί συνεργασίες».

Σύμφωνα με τα όσα είπε, οι συναλλαγές μεταξύ των δύο ανδρών είχαν αρχικά θετική πορεία, με χρηματικά ποσά να αυξάνονται σταδιακά: «Του είχε δώσει 20 χιλιάδες για 25, μετά του έδινε 25 για 35, μετά 35 για 50».

Ο ίδιος, πάντως, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έλαβε χρηματικά ποσά από τον κ. Μαρτίκα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα δεν μου έδωσε ούτε ένα ευρώ. Είναι δυνατόν να μου έχει δώσει 600 χιλιάδες ευρώ κάποιος;».