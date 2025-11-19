Δύο παράλληλες έρευνες, μία από την ΑΑΔΕ και μία από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, «τρέχουν» αυτήν τη στιγμή για την περιβόητη συμμορία των καζίνο.

Ξεψαχνίζουν και ελέγχουν κάθε ευρώ από τα εκατομμύρια που πέρασαν από τα χέρια τους, αναζητώντας την πορεία του μαύρου χρήματος.

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκεται και ο Σπύρος Μαρτίκας, με τις ελεγκτικές Αρχές να ερευνούν πού βρήκε τα 720.000 ευρώ που φέρεται να «επένδυσε» στο κύκλωμα.

Όπως δήλωσε, τα ποσά προήλθαν από:

50.000 ευρώ της Βρισηίδας Ανδριώτου

310.000 ευρώ που απέσυρε σπάζοντας ασφαλιστικά προγράμματα

50.000 ευρώ ως αμοιβή από τη συμμετοχή του στο Survivor

200.000 ευρώ από έναν φίλο του

110.000 ευρώ από την αδελφή του

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σπύρος Μαρτίκας υποστήριξε στους αστυνομικούς πως τα 110.000 ευρώ από την αδελφή του τα δανείστηκε και δεν τα έλαβε για να της τα επενδύσει.

Οι… «άνεργοι» κομπιναδόροι

Πολυτελή ζωή έδειχνε πως έκανε ο 53χρονος «αρχηγός», ο οποίος όμως δήλωνε ετήσιο εισόδημα το 2024 μόλις 12.000 ευρώ. Ο 53χρονος, που σε φωτογραφίες φαίνεται με αθλητικό παπούτσι των 600 ευρώ, για την Εφορία βιοποριζόταν μόνο από τη σύνταξη που λάμβανε ως πρώην αστυνομικός. Υπήρχαν όμως αδικαιολόγητα χρήματα που δείχνουν πως όσα έβγαζε από τη δράση της συμμορίας, τα «ξέπλενε» μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

«Είναι προφανές ότι οι συγκεκριμένες καταθέσεις μετρητών είναι δυσανάλογες με το τραπεζικό του ‘προφίλ’ και το εισόδημά του. Από αυτό προκύπτει ότι ο 53χρονος χρησιμοποίησε μέρος των μετρητών, 32.000 ευρώ, από τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε από την εγκληματική του δραστηριότητα και τα τοποθέτησε στα τυχερά παιχνίδια με σκοπό την παρουσίαση των κερδών ως νόμιμη πηγή», λένε από τις Αρχές.

Μηδενικό εισόδημα από την άλλη δήλωνε ο «υπαρχηγός». Ο επιχειρηματίας με τα τρία ινστιτούτα μασάζ, που στην απολογία του υποστήριξε πως ο τζίρος ήταν τέτοιος που δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, το έτος 2024 δήλωσε στην ΑΑΔΕ μηδενικό εισόδημα. Ωστόσο, κατάφερε με κάποιον τρόπο να βρήκε χρήματα για να πάει διακοπές στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο και την Κωνσταντινούπολη.

Μηδενικό εισόδημα παρουσίασαν πέρσι τόσο ο 46χρονος που επίσης προφυλακίστηκε ως εμπλεκόμενος και σύμφωνα με πληροφορίες είχε λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στα δικαστήρια Κορίνθου, όσο και η σύντροφος του «αρχηγού» που μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Τι δήλωσαν στις απολογίες τους;

Προσωρινά κρατούμενοι, μετά την απολογία τους, κρίθηκαν ο αρχηγός, ο υπαρχηγός κι ένα ακόμη μέλος του κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε απάτες σε σουίτες καζίνο με «μαϊμού» επενδύσεις.

«Με όλη τη δύναμη της φωνής μου, αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Πόσο απατεώνας είμαι και πόσο παράνομο όφελος έχω προσπορίσει, που δεν μπορώ να σώσω το σπίτι μου από τον πλειστηριασμό; Είμαι εθισμένος στον τζόγο εδώ και 40 χρόνια. Τα δήθεν θύματά μου, χωρίς καμία βία, πίεση ή απειλή από εμένα, με παρακαλούσαν να παίζω τα χρήματά τους στο καζίνο, προσδοκώντας τοκογλυφικό κέρδος 60 έως 80% τον μήνα», ισχυρίστηκε ο απότακτος αστυνομικός – αρχηγός.

Και ο υπαρχηγός αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυρίστηκε πως έχει οικονομική ευρωστία και πως δεν θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά αφού του έχει απαγορευτεί η είσοδος στα καζίνο.

Δεν έπεισαν και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές.

Η μαρτυρία της Βρισηίδας Ανδριώτου

Για την πρώτη της επαφή με τα μέλη της συμμορίας μίλησε η Βρισηίδα Ανδριώτου, τότε σύντροφος του Σπύρου Μαρτίκα.

«Η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου άρχισε όταν δεχθήκαμε να παρευρεθούμε καλεσμένοι του υπαρχηγού στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου για ένα Σαββατοκύριακο. Μόλις φτάσαμε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και αναφέραμε το όνομα του αρχηγού, δεχθήκαμε μία άψογη εξυπηρέτηση και μας προσέφεραν ένα μεγάλο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Στη σουίτα του αρχηγού, η οποία ήταν και η καλύτερη του ξενοδοχείου, όπως μας ανέφεραν, η υποδοχή ήταν εγκάρδια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τον τεράστιο όγκο χρήματος, μας είπαν 5 εκατομμύρια ευρώ, πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, επιδεικτικά απλωμένο μπροστά μας, μαζί με ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες. Κοιταζόμασταν και νιώσαμε άβολα. Μας καθησύχασαν. Καθίσαμε στον καναπέ και μετά από λίγα λεπτά έβγαλε ο υπαρχηγός από ένα σακίδιο γύρω στις 700.000 € όπως είπε και τα έδωσε στον αρχηγό. Ανέφερε μάλιστα επίμονα ότι αυτά τα λεφτά ήταν του δικηγόρου του».

Όπως λέει η ίδια:

«Γνωρίσαμε και τη σύντροφο του αρχηγού. Μία ξανθιά εντυπωσιακή γυναίκα τρομερά φιλική, έξυπνη, που εκδήλωνε έντονα τη συμπάθεια και τον θαυμασμό της ιδιαίτερα στο πρόσωπό μου. Τα τραπέζια εκείνο το Σαββατοκύριακο ήταν άκρως πολυτελή και πανάκριβα. Ο αρχηγός με τεράστια άνεση παράγγελνε τα καλύτερα και δεν είδα ποτέ κάποιον να πληρώνει. Ο Σπύρος Μαρτίκας επέμενε να δώσει κάτι για το τραπέζι και δεν του επέτρεψαν ποτέ να πληρώσει το παραμικρό. Μετά από όλο αυτό το Σαββατοκύριακο συζητάγαμε συνέχεια για την πλύση εγκεφάλου που δεχθήκαμε για αυτήν την επένδυση. Ο Σπύρος δεχόταν συνέχεια τηλεφωνήματα τόσο από τον υπαρχηγό όσο και από τον αρχηγό, που τον παρακινούσαν να επενδύσει».

Για την πρώτη φορά που έδωσαν χρήματα, η ίδια λέει:

«Σκεφτήκαμε να δοκιμάσουμε με δικά μου λεφτά. Είχα 43.000€ και ο Σπύρος συμπλήρωσε 7.000€, που μου χρώσταγε. Πήγαμε στο ξενοδοχείο στη σουίτα. Ήταν ήδη εκεί ο υπαρχηγός, που φαινόταν λες και μας περίμενε, για να βγάλει πάλι από το σακίδιό του 500.000€, να τα επενδύσει. Χρήματα που όπως ανέφερε ήταν και του δικηγόρου του. Πάλι υπήρχαν χρήματα απλωμένα στο τραπέζι της σουίτας. Στις 14:00 το μεσημέρι ο Σπύρος που ήταν στην πισίνα μαζί μου, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον αρχηγό να ανέβει στην σουίτα του, προφανώς για να γίνει η πληρωμή. Μαζί του ανέβηκε και ο υπαρχηγός. Φύγαμε από το καζίνο και είχα στα χέρια μου 55.000 €. Ο Σπύρος μου είπε ότι ο υπαρχηγός έφυγε με 550.000 € και όλο αυτό συνέβη μπροστά στα μάτια του».

«Την επόμενη εβδομάδα ο Σπύρος έσπασε τα συμβόλαιά του στην ασφαλιστική που μάζευε τόσα χρόνια και μαζί με τα δικά μου χρήματα και την συγκατάθεσή μου, για άλλη μία φορά πήγαμε Παρασκευή στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου. Καταλάβαινα ότι ο αρχηγός δεν ήθελε με τίποτα να βρίσκομαι στις συνδιαλλαγές αυτές, γιατί είναι αντρικές υποθέσεις και ότι οι γυναίκες πρέπει να περνάνε ωραίες στιγμές στους χώρους του ξενοδοχείου. Η σύντροφος του αρχηγού ήταν συνέχεια μαζί μου, κάνοντάς μου παρέα και με απομόνωνε από κάθε είδους συναλλαγή», συμπληρώνει.