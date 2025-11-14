Σε αποκαλύψεις σχετικά με τον επιχειρηματία που φέρεται να συμμετείχε σε οργανωμένη ομάδα που κατηγορείται για κακουργηματικές απάτες προχώρησε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Ο επιχειρηματίας περιέγραψε την απάτη εις βάρος του και υποστήριξε μεταξύ άλλων: «Είναι πολλά τα θύματα, το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο». «Με είχε διπλαρώσει και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να στέκεται δίπλα μου», λέει ο ίδιος. Μιλώντας για την απάτη που στήθηκε εις βάρος του, η οποία είχε μέχρι και σκηνοθετημένη ληστεία, τονίζει: «Δεν φοβάμαι κανέναν εκβιασμό» ανέφερε και συνέχισε: «Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό».

Όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μαρτίκας, θύμα του επιχειρηματία ήταν και ο Παντελής Παντελίδης. Μάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής συμμετείχε σε παιχνίδι που είχε διοργανωθεί από τον συλληφθέντα το βράδυ του θανάτου του.

«Θρήνησε όλη η Ελλάδα τον Παντελίδη εξαιτίας αυτού του εγκληματία»

«Ο κύριος δεν είναι καινούργιος είναι ο νούμερο ένα για παράνομα στημένα παιχνίδια τζόγου σε βίλες στην Αθήνα. Νοίκιαζε βίλες για να μην έχει λέσχες και δίνει στόχο. Είχε μπράβους έξω από τις βίλες και μέσα παίζονταν πολλά παράνομα παιχνίδια. Ο ίδιος τα καυχιέται παντού. Καυχιόταν σε κορίτσια που δούλευαν τότε στο κατάστημά του γιατί είχε ένα “δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε. Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα νέο ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία. Πιστεύω στην Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ. Νιώθω ικανοποιημένος και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου», κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Θρήνησε όλη η Ελλάδα τον χαμό ενός ταλέντου εξαιτίας αυτού του απατεώνα. Του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000. Έτσι πήγε και πέθανε ο Παντελίδης;» συνέχισε.

«Αυτός που συνελήφθη έστηνε λέσχες με παράνομα παιχνίδια τζόγου και ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελή Παντελίδη ότι λεφτά είχε. Στημένο παιχνίδι τζόγου. Και έφυγε, ήπιε, αγχώθηκε, ίδρωσε και πέθανε. Οι πληροφορίες μου λένε πως ήταν γύρω στις 250.000 ευρώ».

«Να γελάει, να βγάζει φωτογραφίες και να δείχνει την επόμενη ημέρα στα κορίτσια στο μαγαζί “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης;”. Να έχει πεθάνει και ο άλλος να καυχιέται, να μου λένε τα κορίτσια πώς τα περιέγραφε ο ίδιος και να μην πιστεύω τι ακούω», ανέφερε.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του επιχειρηματία

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Δημήτρης Χριστόπουλος, σημειώνει: «Ο εντολέας μου δηλώνει ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη». Όπως λέει ο ίδιος: «Δεν γνώριζα το παραμικρό. Θέλω χρόνο για να μελετήσω τη δικογραφία».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ του δικηγόρου του κατηγορούμενου και του Σπύρου Μαρτίκα.