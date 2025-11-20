Την δική του εκδοχή για τα γεγονότα δίνει ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος που έταζε επενδύσεις σε καζίνο, μιλώντας για τη σχέση του με τον Σπύρο Μαρτίκα αλλά και τον τύπο δραστηριότητας που διατηρούσε.

Όπως ανέφερε, στον ΑΝΤ1: «Η δουλειά μου ήταν να πηγαίνω στο καζίνο παίκτες για να παίζουν και να παίρνω προμήθεια. Το να είσαι ατζέντης στο καζίνο είναι δουλειά και γίνεται με δύο τρόπους: είτε να πας παίκτες και να πάρεις λεφτά, είτε να συστήσεις κάποιον παίκτη και να παίξει εκείνος γι’ αυτόν».

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχε «πολύ καλή φιλική σχέση» με τον κ. Μαρτίκα, αναφέροντας ότι η γνωριμία με άλλο εμπλεκόμενο έγινε μέσα στο καζίνο: «Ήμουν στο καζίνο και με έπαιρνε τηλέφωνο. Του λέω “είμαι στο καζίνο”, εκεί γνώρισε τον **** και έκαναν αυτοί συνεργασίες».

«Ο Μαρτίκας δεν μου έδωσε ούτε ένα ευρώ»

Σύμφωνα με τα όσα είπε, οι συναλλαγές μεταξύ των δύο ανδρών είχαν αρχικά θετική πορεία, με χρηματικά ποσά να αυξάνονται σταδιακά: «Του είχε δώσει 20 χιλιάδες για 25, μετά του έδινε 25 για 35, μετά 35 για 50».

Ο ίδιος, πάντως, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έλαβε χρηματικά ποσά από τον κ. Μαρτίκα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εμένα δεν μου έδωσε ούτε ένα ευρώ. Είναι δυνατόν να μου έχει δώσει 600 χιλιάδες ευρώ κάποιος;».

Η επιστολή του Σπύρου Μαρτίκα

Αξίζει να αναφερθεί ότι με πολυσέλιδη επιστολή από τον Σπύρο Μαρτίκα που περιγράφεται ως τη «ταφόπλακα» του κυκλώματος, ήταν αρκετή για να ενεργοποιήσει την Οικονομική Αστυνομία και να αποκαλύψει το εν λόγω σχήμα που έταζε επενδύσεις.

Στο κέντρο του σχεδίου, ένα δωμάτιο πολυτελείας μέσα σε καζίνο. Εκεί, σύμφωνα με την επιστολή, τα θύματα δελεάζονταν με πακέτα των 500 ευρώ, κάσες με διαμάντια και πλάκες χρυσού.

Υποσχέσεις για δήθεν επενδυτικές αποδόσεις οδηγούσαν τους ανθρώπους να δίνουν μεγάλα χρηματικά ποσά, χρήματα που χάνονταν αμέσως στα χέρια των απατεώνων.

Η τυχαία συνάντηση που αποκάλυψε τα πάντα

Όπως αναφέρει το STAR, η αντίστροφη μέτρηση για τη συμμορία ξεκίνησε όταν ένας δημοσιογράφος και πολιτικός εντόπισε τον Μαρτίκα μαζί με μέλη του κυκλώματος σε καζίνο και τηλεφώνησε σε κοινό γνωστό τους για να τον προειδοποιήσει.

«Σε είδε ο Καμπούρης του ΛΑΟΣ στο καζίνο και μου λέει: τι κάνει ο φίλος σου με αυτόν τον απατεώνα;» αναφέρει ο κ. Μαρτίκας στην επιστολή του. Η συνομιλία που ακολούθησε του αποκάλυψε πλήρως το modus operandi της απάτης, ακριβώς όπως το ζούσε ο ίδιος.

Τα χρήματα του Μαρτίκα, της συντρόφου του και της αδελφής του, συνολικά 720.000 ευρώ, είχαν ήδη κάνει «φτερά». Όμως εκείνος δεν σταμάτησε. Παρά το οικονομικό και προσωπικό πλήγμα, συνέχισε να συναντά το κύκλωμα με στόχο να παγιδεύσει τα αρχηγικά μέλη.

Οι «αποδόσεις», οι χρυσές λίρες και το μεγάλο κόλπο

Όταν πια το κύκλωμα δεν είχε μετρητά για να τον «ξεπληρώσει», τα στελέχη του προσπάθησαν να κερδίσουν χρόνο. Η συμφωνημένη απόδοση άλλαξε ξαφνικά σε 20% και η πληρωμή αναβαλλόταν διαρκώς.

«Μου βγάζει 22 πλάκες χρυσού του κιλού και 1.500 χρυσές λίρες», γράφει ο κ. Μαρτίκας. Ήταν η στιγμή που οι απατεώνες πρότειναν να μεταφερθεί ο χρυσός σε βαλίτσες και να πουληθεί σε «μιλημένο» χρυσοχοείο.

Αλλά εκεί στήθηκε το τελικό κόλπο: η δήθεν «ληστεία». Στη διαδρομή, η ομάδα του κυκλώματος επιτέθηκε στον Μαρτίκα, τον χτύπησε στο κεφάλι, άρπαξε τη βαλίτσα με τον χρυσό και εξαφανίστηκε.

«Ένας με χτύπαγε, ο άλλος πήρε τη βαλίτσα», σημειώνει στην επιστολή του.

Δικηγόρος Μαρτίκα: «Δεν φοβόμαστε κάτι από πλευράς ΑΑΔΕ»

Η δικηγόρος του, Αγγελική Ψαράκη, δήλωσε ότι βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου για να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη το θύμα.

Οσον αφορά τον έλεγχο από την ΑΑΔΕ, ανέφερε ότι: «Δεν φοβόμαστε κάτι από πλευράς ΑΑΔΕ. Τα χρήματα ήταν νόμιμα έτσι κι αλλιώς. Αν φοβόμασταν, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία», τόνισε η δικηγόρος του κ. Μαρτίκα.