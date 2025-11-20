Η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη μετά την εμπλοκή του ονόματος του τραγουδιστή στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε παίκτες στο καζίνο Λουτρακίου.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι συγγενείς του Παντελή δηλώνουν πως δεν θέλουν να συμμετέχουν σε καμία συζήτηση γύρω από την υπόθεση, τονίζοντας ότι τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας αναγκάζονται να ακούνε στην τηλεόραση αναφορές που ανακινούν τη μνήμη του αδικοχαμένου θείου τους.

Η οικογένεια υπογραμμίζει ότι το μόνο που επιδιώκει εδώ και χρόνια είναι να μάθει την αλήθεια για τις συνθήκες του τροχαίου, καθώς εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο τραγουδιστής δεν οδηγούσε το όχημα. Ο δημοσιογράφος και φίλος του Παντελή, Χάρης Λεμπιδάκης, κάλεσε μάλιστα όσους αναφέρονται στο όνομά του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εκμεταλλεύονται τη μνήμη του.

Η εμπλοκή του Παντελίδη στο σκάνδαλο προέκυψε έπειτα από τους ισχυρισμούς του Σπύρου Μαρτίκα, θύματος του κυκλώματος, ο οποίος υποστήριξε ότι το βράδυ πριν από το μοιραίο τροχαίο ο τραγουδιστής είχε χάσει 250.000 ευρώ σε παιχνίδι που είχε στηθεί σε βίλα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, διαψεύστηκαν τόσο από τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος όσο και από άτομα που ήταν παρόντα, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που έχασε ο Παντελίδης δεν ξεπερνούσε τις 24.000 ευρώ και δεν είχε καμία σχέση με το δυστύχημα.