Καλός αναμένεται να είναι ο καιρός τη Δευτέρα για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αραιές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν στα κεντρικά και νότια νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια ενώ από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην Ήπειρο και στα Επτάνησα.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος από το βράδυ και μετά και νωρίς το πρωί, με τη θερμοκρασία από 08-18 βαθμούς και βορειοδυτικούς ανέμους στα 3-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από το βράδυ και μετά. Η θερμοκρασία από 06-15 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν 3-5 μποφόρ.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια

Στα λευκά ντύθηκαν τα χιονοδρομικά κέντρα του Πισοδερίου Φλώρινας και της Βασιλίτσας Γρεβενών. Οι κορυφές, αλλά και πολλά σημεία από τις πίστες γέμισαν με χιόνι, ενώ η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Το πρώτο χιόνι γέμισε με αισιοδοξία τους υπεύθυνους των χιονοδρομικών κέντρων που περιμένουν επαρκή όγκο χιονιού για να ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές έπεσε αρκετά και όλα δείχνουν ότι οι πίστες την περίοδο των Χριστουγέννων θα έχουν χιόνι για να υποδεχθούν τους επισκέπτες τους.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Ρόδου-Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών.

Στα δυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 21, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.



Η πρόβλεψη για Τρίτη

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Τετάρτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόβλεψη για Πέμπτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.