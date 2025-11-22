Πάνω από 400 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στα ορεινά της Ηπείρου σύμφωνα με το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Όπως επισημαίνεται, η κακοκαιρία επηρέασε μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας κατά το τετραήμερο 18 – 21 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εξαιρετικά υψηλά αθροιστικά ύψη υετού, κυρίως στην Ήπειρο.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά σε σχετικό χάρτη, το ύψος βροχής στα ορεινά της Ηπείρου ξεπέρασε τα 400 χιλιοστά, με ορισμένους σταθμούς να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές. Συνολικά, 23 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, ενώ 60 σταθμοί ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Λεπιανά Άρτας, με 483 mm βροχής κατά το τετραήμερο. Ακολουθούν:

Πράμαντα Ιωαννίνων με 459 mm,

Τέροβο Ιωαννίνων με 365 mm,

Κόνιτσα με 344 mm,

καθώς και άλλοι σταθμοί των Ιωαννίνων, όλοι με τιμές άνω των 250-300 mm.

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεικτικά:

Κρανέα Γρεβενών με 208 mm,

Δοτσικό Γρεβενών με 191 mm,

Πρέσπες με 159 mm,

Τσοτύλι Κοζάνης με 146 mm.

«Βομβαρδισμένο τοπίο»

Κομμένοι δρόμοι, «βομβαρδισμενο τοπίο» σε πολλά χωριά, πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από κατολισθήσεις και μάχη με τα λασπόνερα είναι η κατάσταση της επόμενης ημέρας σε πολλές περιοχές της Ηπείρου.

Από την Κόνιτσα μέχρι τα Τζουμέρκα, την Πρέβεζα τη Θεσπρωτία και την Άρτα η σφοδρότητα της κακοκαιρίας άφησε έντονο το αποτύπωμά της.

Στο Δήμο Β. Τζουμέρκων καταγράφονται μεγάλες ζημιές στις υποδομές καθώς η μανία του νερού που υπερχείλισε τα ποτάμια, παρέσυρε ό,τι βρήκε στον διάβα της. Η γέφυρα μπέλεϊ στον Άραχθο υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να αποκοπεί η επαρχιακή οδός Ιωαννίνων-Πραμάντων.

Πολλά χωριά δεν έχουν πρόσβαση λόγω των κατολισθήσεων η των καθιζήσεων στο οδόστρωμα, ενώ προβλήματα υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση και την υδροδοτηση. Τα συνεργεία του δήμου δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Ο κάμπος της Φιλιππιάδας πλημμύρισε με αποτέλεσμα οι καλλιέργεις ακτινίδιου να υποστούν ζημίες. Η περιοχή δέχτηκε μεγάλο όγκο υδάτων λόγω ακαθάριστων ρεμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χωριά Κλεισούρα και Αμμότοπος «κόπηκαν στη μέση», καθώς οι χείμαρροι παρέσυραν, φερτά υλικά και ξεριζωμένα δέντρα από το Ξηροβούνι.

Αποκλεισμένα χωριά στην περιοχή του Ασπροποτάμου

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τα ορεινά τμήματα του Δήμου Μετεώρων, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα οικισμών της περιοχής του Ασπροποτάμου.

Ο Δήμος Μετεώρων, σε στενή συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, κινητοποιήθηκε άμεσα και επιχειρεί με μηχανήματα έργου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Ο δημοτικός μηχανισμός παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε πλήρη επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και επεμβαίνοντας όπου χρειάστηκε.

Σήμερα Σάββατο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου προς την αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, δόθηκε η πρόσβαση από τη γέφυρα «ΤΣΙΤΟΣ» προς την Καστανιά, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διέλευσης προς την περιοχή. Παραμένουν ωστόσο αποκλεισμένα χωριά του Ασπροποτάμου.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια των δημοτών και τη διαφύλαξη των περιουσιών τους, τονίζεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, όπως γίνεται γνωστό από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, λόγω των καιρικών φαινομένων, αίρονται-τροποποιούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ενώ διατηρείται η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ακόλουθα σημεία ως εξής:

Επ.Ο. Καλαμπάκας – Κρύας Βρύσης από το 2ο χλμ αυτής (διασταύρωση για Δ.Δ. Αμπελίων – ύψος γέφυρας «ΔΙΑΒΑΣ») έως τη διασταύρωσή της με το 22ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων.

Επ. Οδικό δίκτυο της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, από την διασταύρωση του με το 28ο χλμ. της Επ.Ο. Καλαμπάκας-Χρυσομηλιάς, έως την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

Επ.Ο. Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου από το 35ο χλμ έως το 55ο χλμ αυτής.

Επ.Ο. Καλαμπάκας-Καστανιάς από το 20ο χλμ (ύψος γέφυρας «ΤΣΙΤΟΣ») για οχήματα άνω των 5t.

Πεζογέφυρες «Αγίου Κων/νου», «Πελέκη» ή «Αγίου Στεφάνου» και «Κουτσομηλίων» πόλεως Τρικάλων.

Αυτοψία στην Κέρκυρα

Σειρά αυτοψιών και ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κέρκυρα.

Κατά την αυτοψία στις πληγείσες περιοχές, ο υφυπουργός διαπίστωσε το εύρος των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιοχές Σιδάρι, Καρουσάδες και Βελονάδες, όπου οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να συνεχίζει τις επιχειρήσεις άρσης εμποδίων και αποκατάστασης της προσβασιμότητας.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πολιτών, καθώς και ο πλήρης συντονισμός Περιφέρειας, Δήμου και Υπουργείου.

Κεντρικό θέμα της σύσκεψης αποτέλεσε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η ταχεία υποβολή των στοιχείων των πληγέντων.

Ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές όχι μόνο της Κέρκυρας, αλλά και όλων των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΕΦΚ, Γιάννης Παυλής, τόνισαν ότι η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των φακέλων, σε συνδυασμό με την άμεση αποστολή τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική ενεργοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρωγής και τη γρηγορότερη δυνατή καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στη συνέχεια στη Φιλιππιάδα, στον δήμο Ζηρού.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σημειώνεται ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και κατόπιν αιτημάτων των δημάρχων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έχουν κηρυχθεί από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου:

ο δήμος Ζαγορίου και ο δήμος Ιωαννιτών της Π.Ε Ιωαννίνων,

ο δήμος Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων της Π.Ε Αρτας,

οι δημοτικές Ενότητες Γράμμου, Νεστορίου και Ακριτών του Δήμου Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

και ο δήμος Φιλιατών (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Σαγιάδας, της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας και των Δημοτικών Κοινοτήτων Πλαισίου, Φιλιατών, Φανερωμένης, Ριζού, Μαλουνίου και Ξεχώρου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατών οι οποίες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας).

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο δήμος Ζηρού της ΠΕ Πρέβεζας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν τόσο από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου 2025 όσο και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2025.