Ο καιρός εξακολουθεί να είναι βροχερός μετά τις χθεσινές καταστροφές στη βοεριοδυτική Ελλάδα.

Με έντονες βροχοπτώσεις ξεκίνησε η σημερινή ημέρα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στα δυτικά και τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας,.

Αν και τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ένταση των χθεσινών καταιγίδων, οι περιοχές που έχουν πληγεί συνεχίζουν να δέχονται πίεση από το νερό, καθώς οι απορροές από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. «Το νερό εξακολουθεί να κατεβαίνει από τα ορεινά, δεν σημαίνει ότι επειδή σταμάτησε η βροχή, τελειώσαμε», τονίζουν οι μετεωρολόγοι.

Επιμένουν οι βροχές στη Δυτική Ελλάδα

Στη δυτική Ελλάδα οι βροχές θα επιμείνουν έως το απόγευμα ή και το βράδυ του Σαββάτου, με νότιους ανέμους που χαρακτηρίζουν την εικόνα των τελευταίων ημερών. Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή για την εποχή, αγγίζοντας ακόμη και τους 25 βαθμούς σε Θράκη, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22–23 βαθμούς. Τοπικές μπόρες δεν αποκλείονται το μεσημέρι – απόγευμα στην Αθήνα.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι πιο συννεφιασμένος, με λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασίες στους 18–19 βαθμούς.

Χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου

Αλλαγή σκηνικού αναμένεται από τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι νοτιάδες υποχωρούν και οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς, απομακρύνοντας τη βαριά υγρασία των προηγούμενων ημερών. Η Κυριακή θα είναι γενικά μια πιο καθαρή και ηλιόλουστη ημέρα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας: στην Ήπειρο θα σημειωθούν 13 βαθμοί, ενώ στην Αθήνα γύρω στους 19. Στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας δεν αποκλείεται παροδική χιονόπτωση.

Η Δευτέρα προβλέπεται επίσης ήπια, σχεδόν χωρίς βροχές σε όλη τη χώρα. Με δυτικούς ανέμους και χαμηλές θερμοκρασίες το πρωί έως και -2 βαθμούς στα βόρεια, η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και μέγιστες κοντά στους 18–19 βαθμούς στην Αθήνα.

Επιστρέφουν οι βροχές από Τρίτη

Ωστόσο, από την Τρίτη επιστρέφει το γνώριμο μοτίβο: νέοι νοτιάδες και διαδοχικά κύματα βροχών στη Δυτική Ελλάδα, τα οποία θα συνεχιστούν έως και το Σάββατο. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν πως, παρότι δεν αναμένονται τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν την Ήπειρο, κάθε νέα βροχή σε ήδη κορεσμένο έδαφος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το σύστημα αυτού του κύματος θα είναι κινητό και θα επηρεάσει κάποια στιγμή και την Αττική, πιθανότατα την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων και τις πρωτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα (κυρίως στην περιοχή της Ρόδου), όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τους 8 με 11, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα

Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Τρίτη

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τετάρτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.