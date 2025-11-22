Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει το ζευγάρι από την Πέλλα, που μεταφέρθηκε με C-130 στην Ιταλία για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος, μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών.

Με C-130, συνοδεία γιατρών του ΕΚΑΒ το ζευγάρι από τον Νέο Άγιο Αθανάσιο Πέλλας μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία της Ρώμης και της Πίζας για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος.

Ο 65χρονος και η 55χρονη σύζυγος του έφαγαν μανιτάρια που μάζεψαν στο βουνό και τώρα δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

«Έχουν μπει στη λίστα της Ιταλίας πια, σε επείγουσα προτεραιότητα. Τα πρώτα μοσχεύματα που θα βρεθούν συμβατά για καθέναν από τους δυο θα πάνε σε αυτούς. Η επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος γίνεται σε ανθρώπους με κεραυνοβόλο όπως λέμε ηπατική ανεπάρκεια, οι οποίοι έχουν προσδόκιμο να ζήσουν λίγες ημέρες» είπε ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Από τη δηλητηρίαση στην ηπατική ανεπάρκεια

Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό σε άγρια μανιτάρια. 2.200 είδη, εκ των οποίων περισσότερα από τα 15 είναι δηλητηριώδη.

«Ένας μύκητας παράγει πολύ ισχυρές τοξίνες, οι οποίες προκαλούν πρόβλημα στα νεφρά, στο συκώτι και στο νευρικό σύστημα. Αν η δόση είναι μεγάλη μπορεί να έχουμε προβλήματα στο πρώτο 24ωρο, ναυτίες, εμετούς, διάρροιες, ισχυρό κοιλιακό πόνο», είπε ο Γιάννης Τσάκνης, καθηγητής ποιότητας ασφάλειας τροφίμων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η κατανάλωση άγριων μανιταριών κρύβει κινδύνους ακόμη και για τους πιο έμπειρους συλλέκτες. Όπως λένε οι επιστήμονες, πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία που απαιτεί γνώση και εμπειρία.

«Ο αμανίτης, ο χηλοειδής, μπορεί και με μισό μανιτάρι να επιφέρει τον θάνατο. Η σύστασή μου είναι να μην καταναλώνουμε άγρια μανιτάρια που βρίσκουμε στα δάση, τα οποία δεν γνωρίζουμε», πρόσθεσε ο κ. Τσάκνης.

Τα δηλητηριώδη μανιτάρια περιέχουν ισχυρές τοξίνες, οι οποίες δεν αδρανοποιούνται με το μαγείρεμα ή την κατάψυξη.