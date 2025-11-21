Στην Ιταλία μεταφέρεται εκτάκτως το ζευγάρι από τη Βόρεια Ελλάδα που διαγνώστηκε με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, μετά από κατανάλωση μανιταριών.

Ο 65χρονος και η 55χρονη σύντροφός του θα μεταφερθούν μέσα στην ημέρα σε δύο διαφορετικά μεταμοσχευτικά κέντρα στη Ρώμη και στην Πίζα, όπου όπου έγιναν αποδεκτοί. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες.

Δεν έχουν βρεθεί μοσχεύματα

Να σημειωθεί ότι ακόμα δεν έχουν βρεθεί τα ηπατικά μοσχεύματα. Η Ιταλία επελέγη λόγω της διακρατικής συμφωνίας που έχει με την Ελλάδα στον τομέα των μεταμοσχεύσεων.

Κρίσιμα τα επόμενα δύο – τρία 24ωρα

Σύμφωνα με εκπροσώπους του ΕΟΜ, εντός των επόμενων δύο – τριών κρίσιμων εικοσιτετραώρων, είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν τα μοσχεύματα.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι έχει διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, μετά την κατανάλωση μανιταριών κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης σε περιοχή της Έδεσσας.