Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές, με ένα ζευγάρι να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από κατανάλωση μανιταριών.

Πρόκεται για έναν άνδρα 65 ετών και μια γυναίκα 55 ετών, οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το ζευγάρι κατανάλωσε τα μανιτάρια κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συλλογής και βρώσης μανιταριών σε περιοχή της Έδεσσας.

Σε κρίσιμη κατάσταση το ζευγάρι, νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Ο άνδρας και η γυναίκα μεταφέρθηκαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Έδεσσας για δύο ημέρες, αλλά η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε κρίσιμη, για αυτό και μεταφέρθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, νωρίς το μεσημέρι της Παρασκρυής, ο 65χρονος και η 55χρονη μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλευονται στη Μονάδα Ενταντικής Θεραπείας.

Αναζητούνται μοσχεύματα

Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων έχει σημάνει συναγερμός για την επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος στην οποία πρέπει να υποβληθούν και ο άνδρας και η γυναίκα.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση κέντρου για μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία με αρμόδιες πηγές να μεταφέρουν ότι στόχος είναι η διακομιδή του ζευγαριού να γίνει μέσα στην ημέρα.