Το περιστατικό με το ζευγάρι που κατανάλωσε μανιτάρια κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συλλογής και βρώσης τους σε περιοχή της Έδεσσας φέρνει ξανά στην επιφάνεια το θέμα των δηλητηριωδών μανιταριών.

Αν και στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες μανιτάρια και 15 από αυτά μπορούν να προκαλέσουν μέχρι και θάνατο, το 95% των θανατηφόρων περιστατικών οφείλονται στην κατανάλωση ενός και μόνο είδους, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας Γιώργο Κωνσταντινίδη.

Ενώ ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων δίνει αγώνα για να βρεθούν μοσχεύματα για το ζευγάρι που υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια ο κ. Κωνσταντινίδης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς η άγνοια, μπορεί να οδηγήσει σε μοιραία αποτελέσματα.

«Πάνω από το 95% των περιστατικών θανατηφόρας δηλητηρίασης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο, οφείλονται στην κατανάλωση μόνο ενός είδους. Αυτός είναι ο αμανίτης ο φαλλοειδής. Αυτό το μανιτάρι συναντάται σε όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι την Λέσβο, το έχουμε καταγράψει παντού» λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας στο ΤhessPost.gr.

«Είναι ένα από τα συνηθισμένα μανιτάρια, ελκυστικό στο παρουσιαστικό του και υπάρχει μια πιθανότητα, κάποιος ο οποίος είναι εντελώς άσχετος και αρχάριος να το μπερδέψει με κάποιο από τα φαγώσιμα μανιτάρια και ειδικά με τον αμανίτη τον καισαρικό. Οι διαφορές είναι πολύ σημαντικές για όποιον έχει μάθει να βλέπει, να παρατηρεί και να ανιχνεύει τα ιδιαίτερα στοιχεία του κάθε μανιταριού».

Ο κ. Κωνσταντινίδης υπογραμμίζει ότι όποιος θέλει πραγματικά να μάθει ποια μανιτάρια είναι βρώσιμα και ποια δηλητηριώδη, πρέπει να προσέχει από πού ενημερώνεται. «Να μαθαίνουν από ειδικούς κι όχι από αυτούς που παρουσιάζονται ως ειδικοί, από πιστοποιημένους συλλέκτες με διεθνές ΙSO, συγγραφείς και μυκητολόγους».

Τρεις βασικοί κανόνες

Τα μανιτάρια -βρώσιμα και μη- συναντώνται παντού, σε λιβάδια, δάση και βουνά, και οι τρεις βασικοί κανόνες της Ένωσης, είναι τρεις: «Πρώτον, τρώμε μόνο τα μανιτάρια των οποίων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα.

Δεύτερον, γνωρίζουμε και τις διαφορές που έχουν αυτά τα μανιτάρια με κάποια είδη που έχουν παρόμοια εμφάνιση και τρίτον, γνωρίζουμε απέξω κι ανακατωτά τα επικίνδυνα μανιτάρια και ιδιαίτερα τον φαλλοειδή αμανίτη. Και βεβαίως, δεν καταναλώνουμε ποτέ κανένα μανιτάρι για το οποίο δεν είμαστε σίγουροι» αναφέρει.

Δύο περιστατικά τον χρόνο, σε ακραίες περιπτώσεις

‘Ολο τον χρόνο τα περιστατικά δηλητηρίασης από μανιτάρια είναι μηδενικά -όπως τις προηγούμενες δύο χρονιές-, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις φτάνουν μέχρι ένα ή δύο.

«Σε όλες τις περιπτώσεις, τα θύματα είναι άτομα με καμία πρόσβαση σε συλλόγους ή μανιταροφιλικές ενώσεις», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδας.

Μεταφέρεται στην Ιταλία το ζευγάρι τις επόμενες ώρες

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο της Έδεσσας. Επειδή, όμως, η κατάσταση της υγείας τους επιδεινώθηκε κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν στο ΑΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους έγιναν δεκτοί σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Ρώμης και της Πίζας έτσι ώστε όταν βρεθεί μόσχευμα να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος.