Δεν έχουν μεσολαβήσει ούτε τριάντα μέρες από όταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι αντάλλαζαν οξείς χαρακτηρισμούς μεταξύ τους. Κι όμως σήμερα, οι δύο άνδρες, που εκπροσωπούν εκ διαμέτρου αντίθετους ηλικιακούς και ιδεολογικούς κόσμους θα συναντηθούν στον Λευκό Οίκο, εγκαινιάζοντας την αρχή μιας σχέσης που αποτελεί γρίφο.

Τετ α τετ

Σε μήνυμα του μέσω TruthSocial, ο Τραμπ διευκρίνισε πως «ο κομμουνιστής δήμαρχος» ζήτησε τη συνάντηση, και συμπλήρωσε με νόημα ότι «θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες». «Σκοπεύει να καταστήσω σαφές στον πρόεδρο Τραμπ ότι θα εργαστώ μαζί του σε οποιοδήποτε ζήτημα ωφελεί τους Νεοϋορκέζους» σχολίασε ο Μαμντάνι, συμπληρώνοντας πως θα είναι «ο πρώτος» που θα αντιταχθεί σε περίπτωση που θιγούν τα συμφέροντα των δημοτών. Η εκπρόσωπος Τύπου του πρώτου δημοκρατικού σοσιαλιστή και μουσουλμάνου δημάρχου στην ιστορία της αμερικανικής μητρόπολης, Ντόρα Πέκετς, έκανε λόγο για «εθιμοτυπική συνάντηση, στην οποία η νέα διοίκηση θα συζητήσει με τον πρόεδρο ζητήματα δημόσια ασφάλειας, οικονομικής σταθερότητας και βιοτικού επιπέδου». Γεγονός είναι ωστόσο ότι οι προκάτοχοι του Μαμντάνι, Μπιλ ντε Μπλάζιο και Έρικ Άνταμς είχαν συναντήσει τον Τραμπ μόνο στο πλαίσιο εκδηλώσεων που περιλάμβαναν κι άλλους εκλεγμένους αξιωματούχους.

Το κλίμα των δηλώσεων πάντως δεν έχει καμία σχέση με όσα προηγήθηκαν των δημοτικών εκλογών της 4ης Νοεμβρίου, όταν ο Τραμπ προέβλεπε ότι «το Μαϊάμι θα γίνει σύντομα καταφύγιο για όσους δραπετεύουν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη» και απειλούσε με σύλληψη τον Μαμντάνι σε περίπτωση που θα σταθεί εμπόδιο στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής, που περιλαμβάνει βίαιες απελάσεις. Και η ρητορική του δεύτερου όμως απέχει από τις πρώτες μετεκλογικές δηλώσεις, όταν καλούσε τον αμερικανό πρόεδρο να «ανεβάσει την ένταση» μπροστά στο θορυβώδες πλήθος των υποστηρικτών του.

Συνέχεια ή ρήξη;

Της εκλογής Μαμντάνι ακολούθησαν κινήσεις που έδειχναν ότι οι δύο άνδρες θα επέλεγαν μια πιο ήπια οδό, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωνε την Κυριακή (16/11) ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Θα βρούμε μια λύση». Όσο για την πλευρά του 34χρονου Μαμντάνι, έδινε τα πρώτα διαπιστευτήρια συναίνεσης, με την κατάρτιση της μεταβατικής του ομάδας, η οποία σε επίπεδο ηγεσίας αποτελείται από γυναίκες που εργάστηκαν για τις δύο προηγούμενες δημαρχιακές διοικήσεις. Η στήριξη του νέου δημάρχου στην αρχηγό της Αστυνομίας Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, που θεωρείται άτομο κοινής αποδοχής και της οποία η θητεία έχει συνδεθεί με τη δραστική μείωση της εγκληματικότητας μπορεί κι αυτή να εκληφθεί ως μια κίνηση καλής θέλησης προς τους παραδοσιακούς θεσμούς της πόλης.

Το ερώτημα ωστόσο παραμένει, τόσο προς το αποτέλεσμα όσο και προς το ύφος της συνάντησης. Ποιο κοινό πεδίο συνεννόησης μπορεί να βρεθεί ανάμεσα σε έναν 79χρονο υπερσυντηρητικό πολιτικό, οπαδό της πιο ξέφρενης μορφής επιχειρηματικότητας και γηγενή Νεοϋορκέζο με έναν 34χρονο σοσιαλιστή, γόνο μεταναστών, που προκρίνει την αύξηση του φόρου περιουσίας ως χρηματοδοτική πηγή για τη θέσπιση δωρεάν μετακινήσεων με λεωφορεία και τη δημιουργία νέου δικτύου παιδικών σταθμών; Πως μπορεί τελικά να συγκεραστεί το τραχύ, απρόβλεπτο επικοινωνιακό στυλ του Τραμπ με την θετική, ελκυστική προσέγγιση του Μαμντάνι; Θα θελήσει ο αμερικανός πρόεδρος εν μέσω ζωντανής τηλεοπτικής κάλυψης μια επιθετική προσέγγιση, παρόμοια με αυτή που επιφύλασσε στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι; Ή θα βρεθεί η χημεία που απαιτείται για την συνύπαρξη των δύο τους, με φόντο το μέλλον της πόλης «που δεν κοιμάται ποτέ»;