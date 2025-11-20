Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από τα αμερικανικά, αλλά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναμένεται η συνάντηση που ανακοινώθηκε ότι θα έχει αύριο στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον νικητή των πρόσφατων εκλογών για την δημαρχία της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, καθώς οι δύο άνδρες έχουν εδώ και καιρό προβεί σε ακραίες δηλώσεις αντιπάθειας σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και με προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Την συνάντηση ανακοίνωσε ο Τραμπ

Τη συνάντηση γνωστοποίησε μέσω του Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Κομμουνιστής Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Zohran «Kwame» Mamdani, ζήτησε μια συνάντηση. Έχουμε συμφωνήσει ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν!».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα μιλήσει με ακραίους χαρακτηρισμούς για τον Μαμντάνι, έναν Δημοκρατικό σοσιαλιστή, ενώ τον έχει απειλήσει μέχρι και με σύλληψη, ενώ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επειδή δεν είναι γεννημένος στις ΗΠΑ θα μπορούσε να θεωρηθεί και μετανάστης, με ότι αυτό σημαίνει για το στάτους που αποδίδει στην συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Μαμντάνι επιβεβαίωσε ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι: «Επικοινωνήσαμε με τον Λευκό Οίκο, η ομάδα μου επικοινώνησε, επειδή είχα δεσμευθεί στους Νεοϋορκέζους ότι θα συναντηθώ με οποιονδήποτε και οποιαδήποτε, εφόσον αυτό θα ωφελούσε τα οκτώμισι εκατομμύρια ανθρώπους που αποκαλούν την πόλη πατρίδα τους και που παλεύουν να αντέξουν οικονομικά στην πιο ακριβή πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ο Τραμπ διαθέτει εργαλεία κατά του Μαμντάνι – Η διαπίστευση ασφαλείας ένα από αυτά

Η συνάντηση αυτή, πέραν του επικοινωνιακού και πολιτικού της ενδιαφέροντος, είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει και μια πρακτική διάσταση. Καθώς ο Μαμντάνι «τρέχει» την διαδικασία της μετάβασης της εξουσίας στη Νέα Υόρκη, αφού αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα από 1η Ιανουαρίου, θα πρέπει να λάβει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τις σχετικές διαπιστεύσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Politico, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης λαμβάνει την ύψιστη διαπίστευση ασφαλείας, ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος.

Οι διαπιστεύσεις ασφαλείας όμως κατά την διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης Τραμπ έχουν εργαλειοποιηθεί πολιτικά από τον ίδιο τον πρόεδρο, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις έχει προχωρήσει στην αφαίρεση της διαπίστευσης όσων θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους.