Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη βόμβα στα Βορίζια. Αυτό αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου μετά από διαφωνία ανάμεσα σε ανακριτή και εισαγγελέα.

Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδρίασε χθες προκειμένου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του νεαρού μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του. Η απόφαση του Συμβουλίου ανακοινώθηκε πριν λίγο και όπως αναφέρει το Creta LIVE, μεταξύ των όρων που επιβάλλονται είναι και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 23χρονος συνελήφθη ως εμπλεκόμενος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι ενός εκ των προφυλακισμένων αδερφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου στα Βορίζια.